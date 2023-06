TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Lời khai nghi phạm giết 3 phụ nữ ở Khánh Hòa; khởi tố trùm giang hồ Thảo "lụi"

Lời khai nghi phạm giết 3 phụ nữ ở Khánh Hòa

Làm việc tại cơ quan chức năng, Phan Danh Hưng (37 tuổi) khai nhận đã ra tay sát hại 3 người chỉ vì vợ đòi ly hôn.

Phan Danh Hưng - nghi phạm sát hại 3 phụ nữ ở xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa - thừa nhận có hành vi dùng dao giết vợ, cháu gái của vợ và một phụ nữ hàng xóm.

Đối tượng Phan Danh Hưng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Khánh Hòa). Nguồn: Dân Trí

Hưng khai do mâu thuẫn gia đình nên vợ Hưng là chị L.T.T.V. (37 tuổi) cùng con gái đến nhà mẹ ruột là bà Đinh Thị A ở xã Diên Xuân ngủ lại.



Tối 1/6, Hưng đến nhà bà A nói chuyện, gọi vợ về. Chị V. không chấp nhận nên Hưng bỏ về.

Sáng sớm ngày 2/6, chị V. quay về nói chuyện với Hưng và yêu cầu ly hôn, sau đó lại quay lại nhà bà A.

Nơi xảy ra vụ thảm án khiến 3 phụ nữ tử vong (Ảnh: Trung Thi). Nguồn: Dân Trí

Lúc này, Hưng nảy sinh ý định giết vợ. Ngay sau đó, Hưng sang nhà bà A, vào bếp lấy dao sát hại vợ, cháu gái 19 tuổi và một phụ nữ hàng xóm 47 tuổi khi 2 người này vào can ngăn.



Sau khi gây án, Hưng bỏ trốn vào rừng rồi bị bắt giữ vào ngày 6/6.

Khởi tố trùm giang hồ Thảo "lụi"

Chiều 7/6, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Văn Thảo (60 tuổi, Thảo "lụi", ngụ phường Xuân An, TP.Phan Thiết) về tội Hủy hoại tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự. Quyết định này cũ đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.





Thảo tại thời điểm bị lực lượng công an bắt tại TP.HCM. Ảnh: CTV

Nguồn tin cho biết, vào tháng 10/2019, Thảo “lụi” huy động đàn em đến đập phá tài sản của người dân trên địa bàn TP.Phan Thiết. Đến tháng 8/2022, Công an TP.Phan Thiết đã khởi tố vụ án Hủy hoại tài sản để điều tra.

Ngày 3/6, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an phối hợp với Công an Bình Thuận; Công an TP.Phan Thiết thực hiện lệnh khám xét tại nhà của Thảo "lụi" tại phường Xuân An, TP.Phan Thiết.

Thế nhưng, thời điểm này Thảo "lụi" đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau hơn 2 ngày huy động lực lượng truy xét, ngày 5/6, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an phối hợp với Công an Bình Thuận đã bắt giữ khi Thảo đang lẩn trốn trong một khách sạn ở quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Nguồn tin cho biết, thời điểm Thảo "lụi" bị bắt, công an đã thu giữ nhiều hành lý và 5 chiếc điện thoại di động cùng nhiều sim điện thoại.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Thông tin mới vụ một phần thi thể người đàn ông bị đốt cháy đựng trong túi du lịch ở Bình Dương

Ngày 7/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ việc 1 phần thi thể người đựng trong túi du lịch rồi đốt cháy được phát hiện trên địa bàn TP Tân Uyên vào ngày 24/5.



Đại tá Trần Văn Chính - phó giám đốc, thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh cho biết, đến hiện tại cơ quan điều tra đã tiếp nhận gần 100 tin báo về các trường hợp mất tích.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: A.X

Móng tay giả của nạn nhân. Ảnh: A.X

Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn chưa thể xác định được danh tính nạn nhân. Cảnh sát không loại trừ nạn nhân là người nước ngoài nên đang phối hợp với Sở Ngoại vụ để rà soát.

Như đã thông tin, chiều 24/5, nhiều người dân phát hiện 1 phần thi thể người đựng trong túi du lịch đã bị đốt cháy tại khu đất trống thuộc phường Tân Phước Khánh nên báo công an.

Kết quả giám định ADN xác định nạn nhân là nam giới đã trưởng thành, có chiều cao khoảng 1,68m đến 1,70m, chết khoảng từ ngày 10/5.

Tại hiện trường, phần tứ chi của nạn nhân đựng trong túi xách du lịch màu đỏ và đã bị đốt cháy.

Công an tỉnh Bình Dương thông báo người dân, chủ các phương tiện xe khách, ô tô, taxi… hỗ trợ cung cấp thông tin, hình ảnh camera hành trình ghi nhận thông tin đặc điểm của người bị hại, đối tượng, phương tiện có nghi vấn liên quan đến vụ án.

Người nào cung cấp thông tin đúng, giúp ích cho cơ quan điều tra khám phá vụ án thì sẽ được thưởng nóng.

Khi phát hiện các thông tin, người dân cung cấp ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương, số điện thoại trực ban 02743.824.087 hoặc liên hệ trực tiếp điều tra viên Hồ Long An, SĐT/Zalo 0368.977.776 và điều tra viên Huỳnh Văn Bền SĐT 0983.927.113 (Zalo 0965.864.270).

Vụ phóng viên Đài Hà Nội bị hành hung: Đối tượng đã thừa nhận điều gì?

Ngày 7/6, thông tin từ Công an TP.Hà Nội cho biết, ngay sau khi nắm bắt được thông tin phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội bị hành hung, Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã chỉ đạo Công an quận Đống Đa khẩn trương củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo nhà chức trách, vụ việc xảy ra vào lúc 14 giờ 25 phút ngày 6/6/2023, khi nhóm phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội chuẩn bị quay phóng sự về việc người dân đi mua sản phẩm quạt tích điện tại khu vực vỉa hè trước số 16 Đông Các, phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa, Hà Nội).

2 đối tượng đã thừa nhận hành vi hành hung phóng viên của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Ảnh: CAHN

Sau đó, một đối tượng đã ra yêu cầu không đươc quay phim, hai bên lời qua tiếng lại và xảy ra xô xát. Đối tượng đã đấm, đá vào phóng viên quay phim của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

Thấy phóng viên đang nằm dưới đất, thêm một đối tượng khác tham gia hành hung. Sau khi được mọi người can ngăn, hai đối tượng này đã bỏ đi; nhóm phóng viên sau đó đã đến Công an phường Ô Chợ Dừa trình báo sự việc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Đống Đa đã chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội phối hợp Công an phường Ô Chợ Dừa khẩn trương xác minh, làm rõ và triệu tập 2 đối tượng đến làm việc.

Tại cơ quan công an, cả hai đã thừa nhận hành vi hành hung phóng viên.

Công an quận Đống Đa đã quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng P.V.P - chủ cửa hàng quạt và L.V.H - nhân viên cửa hàng quạt để điều tra hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Cô gái lái ô tô tông người đàn ông tử vong nghi vì... bị ghen

Ngày 6/6, Công an thành phố Tây Ninh (tỉnh Tây Ninh) cho biết đang tạm giữ hình sự Huỳnh Thị Kim Tuyền (SN 1990, ngụ xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh) để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Theo điều tra: Chị Tuyền có quan hệ tình cảm với anh H.P.T.H. (38 tuổi, ngụ thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) từ năm 2018 đến nay.

Vào khoảng 22 giờ ngày 30/5, chị Tuyền cùng anh H. đi xe ô tô đến thuê phòng nghỉ tại một khách sạn ở phường 4, TP.Tây Ninh. Tại đây, hai người xảy ra mâu thuẫn, vì anh H. đọc được tin nhắn trong điện thoại của chị Tuyền, nổi cơn ghen, H. đánh chị Tuyền.

Khi nghe tiếng động thì nhân viên khách sạn lên mở cửa phòng, thấy vậy chị Tuyền chạy xuống bãi xe của khách sạn, anh H. đuổi theo, tiếp tục đánh chị Tuyền tại bãi đỗ xe. Sau khi ra cổng, anh H. tiếp tục dùng chân đạp vào trước xe ô tô.

Do tức giận vì bị anh H. đánh nên chị Tuyền tăng ga lái xe đụng thẳng vào người anh H. Thấy anh H. bất tỉnh, Tuyền liền đón xe taxi đưa anh này đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, mấy ngày sau anh H. tử vong.

Về phía chị Tuyền, ngay sau đó đã đến Công an phường 4, TP.Tây Ninh đầu thú.



Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tây Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự Huỳnh Thị Kim Tuyền để điều tra làm rõ.