Lời khai nghi phạm giết cô gái trẻ, phân xác ở Hà Nội

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 16/10, Công an TP.Hà Nội thông tin báo chí kết quả điều tra vụ án giết người, xảy ra ngày 13/10, tại thôn 2 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội thông tin về việc điều tra vụ cô gái trẻ bị sát hại, phân xác phi tang ở sông Hồng. Clip: Huy Hoà

Công an TP. Hà Nội đã khởi tố bị can với Tạ Duy Khanh (SN 1985, quê Thái Bình, trú tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm) về tội "Giết người".



Nhà chức trách cho biết, ngày 10/10, Tạ Duy Khanh hẹn H.T.Nh (17 tuổi, trú quận Ba Đình, Hà Nội) đến căn hộ của mình ở Gia Lâm. Tại đây, Khanh và Nh xảy ra mâu thuẫn, Khanh dùng dao đâm nhiều nhát vào ngực khiến Nh tử vong. Chị Nh từng là Á khôi một cuộc thi sắc đẹp năm 2022 tại Việt Nam.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin về vụ án cô gái trẻ bị sát hại, phi tang xác ở sông Hồng. Ảnh N.H

Sau khi gây án, Khanh dùng dao phân xác chị Nh thành nhiều phần rồi cho thi thể nạn nhân vào thùng xốp trắng, dùng băng dính dán lại. Sau đó, Khanh thuê taxi chở thùng xốp chứa thi thể nạn nhân đến bờ sông Hồng thuộc xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm để phi tang.

Khi đến nơi, Khanh nhờ lái xe taxi bê giúp thùng xốp xuống bờ sông rồi một mình bê thùng xốp đi phi tang. Đối tượng này vứt một số phần thi thể nạn nhân xuống sông Hồng và chôn một phần thi thể ở mép sông.

Đối tượng Tạ Duy Khanh. Ảnh: CAND

Sau đó, Khanh trở về căn hộ rồi lấy xe máy đến cầu Thanh Trì để phi tang điện thoại của nạn nhân xuống sông Hồng, giấu túi xách, dép của nạn nhân tại nhà trọ của cô gái này ở thôn 2, xã Bát Tràng.

Chiều 12/10, do lo sợ thi thể nạn nhân bị phát hiện, Khánh mua xi măng đến khu vực giấu thi thể nạn nhân với mục đích phủ xi măng lên. Do lúc này đông người, Khanh bỏ về nhà.

Chiều 13/10, Khanh quay lại bờ sông Hồng và đổ xi măng lên người nạn nhân. Khi biết vụ việc đã bị người dân và lực lượng chức năng phát hiện, đối tượng đã đón xe khách bỏ trốn về quê ở Thái Bình.

Đêm 14/10, Khanh bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà ở xã Đông Thái, huyện Kiến Xương, Thái Bình. Quá trình vây bắt, đối tượng này tự thương nên lực lượng chức năng đã đưa nghi phạm đến Bệnh viện tỉnh Thái Bình cấp cứu.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Công an Quảng Ninh điều tra vụ chồng đâm vợ và con gái rồi tự sát

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 16/10, thông tin từ Công an huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra vụ chồng đâm vợ và con gái.

Hiện trường vụ chồng đâm nhiều nhát vào vợ Quảng Ninh rồi tự sát bất thành. Ảnh: CTV

Vụ việc xảy ra tại thôn 4, xã Quảng Long, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. Nghi phạm đâm vợ và con gái sau đó dùng dao tự sát nhưng bất thành.

Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Long Nguyễn Duy Dũng cho biết, vụ việc xảy ra khoảng 13 giờ 20 ngày 15/10. Vào thời điểm trên, do mâu thuẫn gia đình, ông N.Đ.C dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng bụng của vợ là chị N.T.T... khiến nạn nhân bất tỉnh.

Sau đó, ông C dùng dao tự đâm vào vùng ngực và bụng của mình với ý định tự sát.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đến hiện trường thì ông C và vợ đang trong tình trạng nguy kịch, có nhiều vết thương nặng do bị dao đâm.

Ngoài ra, con gái của 2 vợ chồng này bị thương ở tay. 3 người được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Qua xác minh ban đầu, nhà chức trách xác định do mâu thuẫn gia đình, dẫn đến ông C dùng dao đâm vợ và con gái, rồi dùng dao tự sát nhưng bất thành.

Ngay trong chiều 15/10, Công an tỉnh Quảng Ninh đã cử tổ công tác đến hiện trường thu thập chứng cứ, lấy lời khai của các nhân chứng để điều tra vụ việc.

Được biết, vợ chồng ông C buôn bán thịt chó ở chợ Quảng Long. Trước khi xảy ra vụ việc, người dân có nghe vợ chồng này to tiếng với nhau.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ sự việc.

Vụ cựu siêu mẫu Ngọc Thúy bị kiện đòi 288 tỷ đồng: Đại gia Đức An thương lượng bất thành

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 16/10, TAND TP.HCM tổ chức phiên xét xử sơ thẩm vụ tranh chấp quyền sở hữu tài sản và chia tài sản chung sau ly hôn giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Đức An (quốc tịch Mỹ) với bị đơn là bà Phạm Thị Ngọc Thúy (cựu siêu mẫu).

Tại phiên toà, phía nguyên đơn đồng ý giao cho bị đơn quyền sở hữu 5 căn hộ tại tòa nhà Avalon (quận 1, TP.HCM) có giá trị hơn 45 tỷ đồng. Đổi lại, ông An muốn bà Thuý chuyển số tài sản còn lại cho 2 con chung và thuê một đơn vị quản lý tài sản này.

Sau một thời gian tạm dừng, hôm nay (16/10), TAND TP.HCM tổ chức phiên xét xử vụ đại gia Đức An kiện cựu siêu mẫu Ngọc Thúy đòi 288 tỷ đồng. Ảnh: Chinh Hoàng

Đây là đề xuất mới vì trước đó phía ông An yêu cầu bà Thúy trả lại những bất động sản được xác định đã cho bà Thúy "đứng tên hộ" trong thời kỳ hôn nhân gồm 9 căn hộ tại tòa nhà Avalon và tòa nhà Sailing Tower (quận 1, TP.HCM).

Theo luật sư phía nguyên đơn, trong thời gian tòa tạm dừng, người đại diện của ông An tới gặp gia đình và luật sư của bà Ngọc Thúy, đề nghị hai bên thỏa thuận chuyển giao tài sản cho hai con và thuê một đơn vị quản lý tài sản để bảo đảm những tài sản này được bảo vệ và phát triển. Tuy nhiên, bà Ngọc Thúy không chấp thuận đề nghị.

Tại phiên tòa ngày 16/10, đề xuất này của nguyên đơn cũng được HĐXX khuyến khích, tạo điều kiện để hai bên hòa giải.

Tuy nhiên, phía bị đơn không đồng ý đề xuất trên và bảo vệ quan điểm cho rằng ngoại trừ số tiền 47 tỷ đồng và 700.000 USD mà ông An đã chuyển cho bà Thuý qua ngân hàng thì toàn bộ số tài sản bà Thuý đứng tên trong thời kỳ hôn nhân với ông An là tài sản do bà Thuý làm ra.

Luật sư của nguyên đơn tranh luận rằng đây là tài sản do ông An đầu tư bất động sản sinh lời từ năm 2006 - 2007, khi ông này hồi hương. Tổng số tiền ông An có tại thời điểm năm 2007 là khoảng 13 triệu USD. Đây cũng là khoảng thời gian ông An và siêu mẫu Ngọc Thuý bước vào hôn nhân (kéo dài 13 tháng, từ tháng 9/2006 đến tháng 12/2007).

Từ năm 2006 đến năm 2008, bà Ngọc Thúy liên tiếp mang thai, sinh 2 con.

Phía nguyên đơn cho rằng trong thời gian này bà Thuý không có công việc tạo ra thu nhập nên không thể sở hữu được số tài sản trên (ước tính hơn 136 tỷ đồng). Từ đó, luật sư đề nghị HĐXX chấp nhận các yêu cầu của ông An.

Theo hồ sơ vụ án, ông Đức An và bà Ngọc Thúy kết hôn vào năm 2006. Sau đó, ông An nhờ bà Ngọc Thúy đứng tên sở hữu, sử dụng nhiều loại tài sản tiền hôn nhân.

Đến ngày 26/9/2007, vợ chồng này nộp đơn ly hôn tại tòa án California, hạt Orange - Mỹ. Nguyên đơn cho biết vào năm 2008, Tòa thượng thẩm California giải quyết ly hôn đã tuyên bà Ngọc Thúy phải trả lại toàn bộ tài sản "đứng tên giùm" cho ông An, không có tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân. Do bà Ngọc Thúy không chịu trả nên ông An khởi kiện ra tòa.

Thanh niên không mặc quần áo, cầm dao rượt đuổi chém 2 người bị thương

Như Dân Việt đã thông tin: Trưa 16/10, Công an quận 3, TP.HCM vẫn đang phong toả, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc một thanh niên cầm hung khí chém loạn xạ vào nhiều người dân trên địa bàn.



Theo người dân, khoảng 9h30 cùng ngày, 1 thanh niên không mặc quần áo, cầm theo hung khí chạy vào một quán cà phê tại hẻm 108 đường Nguyễn Thiện Thuật, phường 2.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Nguyễn Cường

Người này được cho là đã rượt, đuổi chém loạn xạ khiến nhiều người tại đây bỏ chạy tán loạn.

Nhận tin báo, Công an phường 2, quận 3 đã huy động lực lượng có mặt tại hiện trường. Thấy công an, thanh niên tiếp tục chạy qua giao lộ Nguyễn Đình Chiểu - Nguyễn Thiện Thuật, quận 3.

Sau đó, người này tiếp tục chạy đến đường Bàn Cờ, quận 3, tiếp tục tìm người để chém rồi dùng hung khí tự tử.

Vụ việc khiến 2 người bị chém trọng thương gồm 1 nam và 1 nữ. Cả hai được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu sau đó.

Hiện vụ việc vẫn đang được Công an quận 3 tiếp tục làm rõ.

Vụ cấp biển số ô tô đẹp: Cựu Trưởng phòng CSGT An Giang bị tuyên 2 năm tù giam

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 16/10, sau một tuần xét xử và nghị án, TAND An Giang tuyên phạt Nguyễn Bá Quận, cựu Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh An Giang 2 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Bị cáo Nguyễn Bá Quận tại toà. Ảnh: Hồng Cẩm

Cùng tội danh trên, các bị cáo Nguyễn Hữu Ân lĩnh một năm 9 tháng tù; Bùi Quốc Khánh bị tuyên 1 năm 6 tháng tù treo; Võ Chí Linh và Nguyễn Hoàng Em cùng mức án 1 năm 3 tháng tù treo.

Riêng 3 bị cáo Quận, Ân, Khánh bị phạt mỗi người 50 triệu đồng.

Theo Hội đồng xét xử xác định, trong thời gian từ tháng 8/2012 đến 6/2021, ông Quận đã chỉ đạo, giao tài khoản quyền lãnh đạo kèm mật khẩu cho Ân và Khánh để cấp biển số theo ý muốn. Ân và Khánh với sự giúp sức của Hoàng Em và Linh sử dụng tài khoản của Quận, tài khoản của bản thân can thiệp, chọn và cấp theo ý muốn biển số xe đẹp cho chính mình, người thân, người quen.

Các bị cáo tại toà. Ảnh: Hồng Cẩm

Cụ thể, cựu trưởng phòng giữ lại khoảng 50 biển số đẹp cho người thân, bạn bè, người có quan hệ vay mượn tiền, lãnh đạo sở ngành và một doanh nghiệp vận tải... Tương tự, ông Ân xin cấp trên cấp 20 biển số ôtô đẹp cho bản thân, người nhà để "tạo uy tín và thỏa mong muốn sở hữu biển số đẹp". Cựu đội trưởng Bùi Quốc Khánh xin nhiều biển số cho bản thân và người quen.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của các bị cáo đã làm ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng công an nhân dân, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân.

Liên quan vụ án, các chủ phương tiện khai đã xin được biển số đẹp nhờ quen biết ông Quận và một số cán bộ, hoặc phải chi 1-50 triệu đồng thông qua "cò làm biển số". Công an tỉnh An Giang đã tách hành vi này thành vụ án "Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ" để điều tra riêng.