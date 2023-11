TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Mất tiền tỷ vì tin lời "cô đồng"; xét xử vụ nghi ép cháu bé 3 tuổi hút ma túy

Mất tiền tỷ vì tin lời "cô đồng"

Ngày 6/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Trần Thị Soa (38 tuổi, quê xã Tiến Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An).

Đối tượng Trần Thị Soa tại cơ quan công an. Nguồn: Công Lý

Lợi dụng vào niềm tin tâm linh, Soa đã chiếm đoạt của bà T.T.Q. (55 tuổi, trú thị xã Thái Hòa, Nghệ An) hơn 1,6 tỷ đồng.

Trần Thị Soa vốn không có nghề nghiệp ổn định. Năm 2011, người phụ nữ này tung tin được “bề trên độ”, có khả năng biết trước tương lai, vận hạn của người khác. Soa lập ban thờ “Tứ phủ” tại nhà và đi hầu đồng ở nhiều đền, chùa.

Quá trình hầu đồng, Soa thể hiện bản thân là “Thánh mẫu Thiên Y A Na” (vị thần được cư dân Việt và Chăm thờ phụng) nhập vào, chỉ bảo mua lễ, đặt lễ cho các con nhang, đệ tử để trừ tà ma, chữa lành bệnh tật, ban lộc...

Nghe tin Soa làm thầy cúng, nhiều người dân các địa phương lân cận tìm đến Soa để nhờ xem bói, cúng bái giải hạn. Nhờ nghề thầy cúng mà kinh tế của Soa phất lên nhanh chóng. Một ngôi nhà bề thế cũng được xây dựng tại địa phương, khiến các con nhang, đệ tử càng thêm phần tin tưởng.

Cũng từ việc cầu cúng mà Soa quen bà T.T.Q. vào khoảng năm 2017. Không những hợp nhau trong việc lễ lạt chùa chiền, khi đã thân thiết như chị em, hai người còn chung vốn làm ăn, buôn bán bất động sản.

Quá trình tiếp xúc, Soa biết bà Q. là người tin vào chuyện tâm linh nên nghĩ ra chiêu thức lừa đảo để lấy tiền.

Theo đó, khoảng đầu tháng 5, Soa “phán” với bà Q. rằng con trai của bà này có thể bị chết yểu khiến bà Soa hoang mang, lo sợ.

Soa bảo, muốn hóa giải điềm dữ, bà Q. phải đặt tiền làm lễ “đáo cung, đáo hạn”, “cắt vía âm, đổi vía dương” cho con trai.

Tin lời Soa, bà Q. đã bán số vàng tích trữ và vay thêm của người thân hơn 700 triệu đồng rồi đưa cho Soa.

Thấy chưa đủ số tiền theo yêu cầu, Soa nói với số tiền đó con trai bà Q. chỉ sống thêm một thời gian.

Quá sợ hãi, bà Q. và chồng đi vay mượn khắp nơi. Chỉ trong vòng 3 ngày, từ 14-16/5, bà Q. đã đưa tổng cộng 1,63 tỷ đồng cho Trần Thị Soa với niềm tin mù quáng là con trai mình sẽ được thay số, đổi vận.

Sau khi nhận số tiền lớn, Soa cắt đứt liên lạc, bỏ trốn khỏi địa phương. Sự biến mất bất thường của cô đồng khiến bà Q. nghi ngờ và trình báo công an.

Vào cuộc điều tra, cuối tháng 10 vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ thành công Trần Thị Soa khi người phụ nữ này đang có mặt tại một ngôi chùa nổi tiếng ở Quảng Ninh để hầu đồng.

Soa khai nhận, do đầu tư làm ăn trên mạng thua lỗ, lợi dụng bà T.T.Q. mê tín, nhẹ dạ nên đã nghĩ ra kịch bản để lừa đảo. Số tiền chiếm đoạt của nạn nhân, Soa tiếp tục đầu tư hết vào các trò chơi trên mạng và mất trắng.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Xét xử vụ nghi ép cháu bé 3 tuổi hút ma túy: Tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 6/11, TAND huyện Hóc Môn (TP.HCM) tổ chức xét xử vụ án "Hành hạ người khác", "Tàng trữ trái phép chất ma tuý" đối với Nguyễn Thảo Nguyên (SN 2000) và Lê Văn Bậm (SN 1979, nhân tình của Nguyên), cùng ngụ TP.HCM.

Gần 16h, HĐXX quyết định trả hồ sơ để VKSND TP.HCM điều tra bổ sung các hành vi, quá trình Nguyên sống chung với Bậm có liên quan đến việc hành hạ bé T.N.A.T. (3 tuổi) và nghi cho hút ma túy.

Nguyễn Thảo Nguyên (SN 2000) và Lê Văn Bậm (SN 1979, người tình của Nguyên) bị đưa ra TAND huyện Hóc Môn (TP.HCM) xét xử với tội “Hành hạ người khác”, “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”. Ảnh: Chinh Hoàng

Theo HĐXX, bị cáo Bậm và Nguyên khai nhận quá trình chung sống với nhau có con riêng của Nguyên là cháu A.T. ở cùng. Trong hai ngày 10 và 25/4/2022, Bậm có hành vi hành hạ cháu A.T. và Nguyên đã quay video lại. Các bị cáo cũng xác định vào tối 15/4/2022, bị cáo Bậm cùng Nguyên và bà L.T.B. sử dụng ma túy.

HĐXX tại TAND huyện Hóc Môn đọc quyết định trả hồ sơ vụ án. Clip: A.T

Sau khi sử dụng ma túy, bà L.T.B. đi về. Bậm dùng bộ sử dụng ma túy, đốt lên rồi đưa cho cháu A.T. và nói "tới lượt rồi kìa, hút đi". Sau đó, cháu A.T. cầm ống hút, hút và thổi ra khói. Bị cáo Nguyên quay video lại và hỏi "hút ma túy có "ok" không?".

Theo HĐXX, lời khai các bị cáo trong quá trình điều tra, tại tòa phù hợp với đoạn video quay lại, có trong hồ sơ vụ án; có đủ cơ sở chứng minh, bị cáo Bậm cung cấp ma túy, có dấu hiệu tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đồng thời, cháu A.T. được bị cáo Bậm và Nguyên cho sử dụng ma túy. HĐXX cho rằng, cáo trạng chưa xem xét hành vi bị cáo Bậm tổ chức sử dụng ma túy và hành vi cho cháu A.T. sử dụng ma túy là bỏ lọt hành vi phạm tội.

Thời gian mở lại phiên tòa, HĐXX sẽ thông báo sau.

Theo cáo trạng, Nguyên kết hôn với anh T.M.T., có hai con chung là T.N.A.N. (5 tuổi) và T.N.A.T. (3 tuổi). Đến tháng 10/2021, anh T. bị đưa đi cai nghiện bắt buộc, Nguyên sống chung như vợ chồng với bị cáo Bậm tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn cùng hai con. Ngày 10/4/2022, Bậm bắt cháu A.T. cầm chai nước suối đặt lên chiếc loa thùng cao ngang đầu cháu, hai tay luôn giữ chai nước suối, không được bỏ tay xuống.

Khi cháu A.T. mỏi tay bỏ xuống thì Bậm chửi bới, dọa nạt; cầm dương vật của cháu A.T. doạ cắt khiến cháu A.T. sợ hãi khóc lớn. Khoảng 2h30 ngày 25/4/2022, Bậm dùng băng keo trói tay và chân cháu A.T., để cháu nằm dưới sàn nhà trong tình trạng không mặc quần áo, chỉ mặc tã.

Bậm dùng tua vít, búa, kéo dọa tấn công vào dương vật của cháu A.T. làm cháu sợ khóc to. Bậm hành hạ cháu A.T. khoảng 4 phút thì dừng lại, tháo băng keo trói tay chân cho cháu A.T. đi ngủ. Quá trình Bậm hành hạ cháu A.T. vào hai ngày 10 và 24/4/2022, Nguyên đều chứng kiến và dùng điện thoại quay clip đưa lên Facebook.

Đến tháng 3/2023, anh T., chồng Nguyên cai nghiện trở về địa phương, tìm thăm các con. Khi anh T. mượn lại tài khoản Facebook của Nguyên để tiếp tục bán hàng thì phát hiện các đoạn video cháu A.T. bị hành hạ.

Ngoài ra, anh T. còn phát hiện bốn đoạn clip quay lại cảnh Bậm cho cháu A.T. sử dụng chất nghi là ma túy. Anh T. đã đến công an trình báo. Khám xét nơi ở của Bậm và Nguyên, CQĐT thu giữ một túi nylon chứa 0,2 gram ma túy cùng bộ dụng cụ sử dụng ma túy.

Quá trình điều tra, Bậm khai do cháu A.T. hay khóc và không nghe lời nên hành hạ cháu để hù dọa và làm thú vui tiêu khiển. Nguyên khai thấy thích thú khi nhìn Bậm hành hạ cháu A.T. nên quay clip lại gửi cho bạn bè xem để giải trí. Đối với số ma túy bị thu giữ, Bậm khai mua từ một đối tượng chưa rõ lai lịch với giá 300.000 đồng về sử dụng; còn Nguyên không biết việc Bậm cất giấu ma túy.

Đối với bốn đoạn clip quay lại cảnh Bậm cho bé A.T. sử dụng chất nghi là ma túy, do thời gian xảy ra đã lâu, không thu giữ được ma túy, kết quả xét nghiệm bé A.T. âm tính nên chưa đủ căn cứ xử lý Bậm về hành vi lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy.

Người đàn ông bị lừa hàng trăm triệu đồng trên mạng vì "ham của lạ"

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 6/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng cho biết, vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh An Giang bắt giữ đối tượng sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Châu Hoàng Khang. Ảnh: CACC

Theo đó, vào ngày 11/10, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo của anh P.M.H (27 tuổi, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) về việc bị đối tượng không rõ lai lịch lừa đảo chiếm đoạt hơn 350 triệu đồng bằng hình thức thông qua ứng dụng trên mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram với tên gọi "Phụ nữ đơn thân".

Qua điều tra, xác minh, lực lượng chức năng xác định đối tượng nghi vấn là Châu Hoàng Khang (26 tuổi, trú xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang).

Ngày 4/11, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Đà Nẵng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh An Giang tiến hành bắt giữ Châu Hoàng Khang khi đối tượng mới từ biên giới Campuchia về nhà tại huyện Châu Thành, sau đó di lý đối tượng về Đà Nẵng để tiếp tục điều tra.

Tại cơ quan công an, Khang khai nhận, khoảng tháng 6/2023, đối tượng qua Campuchia để làm việc cho 1 công ty chuyên hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng (không rõ tên, địa chỉ cụ thể).

Công ty này giao cho Khang 2 tài khoản mạng xã hội Facebook và Zalo đều có tên "Nguyễn Thị Kiều Trang" để dụ dỗ đàn ông "ham của lạ" vào tâm sự yêu đương và lôi kéo những người này tham gia đầu tư kinh doanh rồi sau đó chiếm đoạt tài sản của họ.

Bằng thủ đoạn như trên, đối tượng Châu Hoàng Khang đã lôi kéo được P.M.H và chiếm đoạt của người này số tiền 350 triệu đồng và nhiều vật phẩm đắt tiền như điện thoại di động, đồng hồ thông minh...

Để che giấu hành vi phạm tội, đối tượng đã sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng cũng như phương thức xóa dấu vết thông tin trên mạng xã hội.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Đà Nẵng đấu tranh mở rộng.

Phòng Cảnh sát hình sự thông báo ai là nạn nhân của hình thức lừa đảo tương tự thì liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự, số 47 Lý Tự Trọng, TP.Đà Nẵng để cung cấp thông tin.

Nhà hàng ở TP.HCM dùng tiếng lóng "ăn cơm", "ăn cháo" để bán dâm

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 6/11, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố và tạm giam đối với Nguyễn Thị Cẩm Nguyên (hay còn gọi là Nhi), Nguyễn Văn Ngon, Lê Hữu Nhân, Phạm Duy Khánh về hành vi môi giới mại dâm.

Theo đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phát hiện tại nhà hàng 97, số 97 bis Sương Nguyệt Ánh, phường Bến Thành, quận 1 có dấu hiệu hoạt động mại dâm.

Qua xác minh, nhà hàng 97 này do Nguyên làm chủ và trực tiếp điều hành. Ngoài ra, Nguyên còn làm chủ một số nhà hàng trên địa bàn quận 1, quận 5 hoạt động karaoke không phép.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng PC02 làm chủ công, phối hợp với các đơn vị liên quan đấu tranh, triệt xóa tổ chức hoạt động môi giới mại dâm núp bóng hoạt động kinh doanh tại nhà hàng trên.

Nhà hàng 97 mở cửa hoạt động từ năm 2018 cho đến nay, giới ăn chơi thường xuyên qua lại, được mệnh danh là "thiên đường".

Nguyên cho các tiếp viên nữ của nhà hàng đi tiếp khách, thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động, tìm mọi cách đối phó với cơ quan công an.

Để tránh bị phát hiện, Nguyên trực tiếp chỉ đạo cấp dưới phải sử dụng các tiếng lóng như "ăn cơm, ăn cháo" để ám thị việc tiếp viên nữ được phép đi tới bến với khách.

Phía bên ngoài nhà hàng 97 đều có nhân viên bảo vệ để nắm tình hình, thông báo vào bên trong khi bị kiểm tra. Ảnh: CACC

Tại nhà hàng, có 15 phòng hoạt động karaoke không phép, với khoảng 60 tiếp viên nữ sẵn sàng đi vui vẻ với khách nam khi có nhu cầu.

Cơ sở kinh doanh trên có hệ thống báo động (bộ đàm, đèn báo sáng, tự động tắt âm thanh – tivi…), đồng thời trước cổng nhà hàng luôn có từ 3 đến 5 bảo vệ để nắm tình hình và thông báo vào bên trong khi phát hiện có công an kiểm tra cơ sở.

Bằng thủ đoạn như hứa trả lương và tiền hoa hồng cao, Nguyên đã móc nối với nhiều quản lý để lôi kéo hàng trăm tiếp viên nữ làm việc trong chuỗi hệ thống nhà hàng do mình làm chủ.

Khách đến nhà hàng được quảng cáo, chào mời các hoạt động hấp dẫn như múa sexy, sẵn sàng cho tiếp viên nữ đi tới bến cùng nhiều combo hấp dẫn như sẽ được các cô gái trẻ phục vụ "từ A đến Z" với giá hợp lý, được đảm bảo không bị cơ quan công an kiểm tra.

Thượng tá Lê Duy Sâm – Phó Trưởng phòng PC02 Công an TP.HCM đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ chia thành nhiều mũi công tác phối hợp với Công an quận 1 kiểm tra nhà hàng 97.

Qua kiểm tra, công an phát hiện, thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc nhà hàng tổ chức cho tiếp viên nữ đi "tiếp khách" tại các khách sạn trên địa bàn.

Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng khai nhận sau khi ăn uống, hát karaoke tại nhà hàng 97 thì được quản lý tên Ngon môi giới bốn tiếp viên nữ của nhà hàng với giá đi khách là 12 đồng/một tiếp viên/đêm.

Từ việc môi giới cho các tiếp viên đi khách, mỗi tháng hệ thống nhà hàng của Nguyên thu hút hàng nghìn lượt khách đến ăn uống, vui chơi và thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra vụ án, truy xét, làm rõ các đối tượng giúp sức tổ chức môi giới mại dâm tại nhà hàng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Giải cứu bé gái 4 tuổi nghi bị cha nuôi bạo hành, thương tích khắp người

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 6/11, ông Võ Chí Linh - Chủ tịch UBND xã Tân Trung (huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) cho biết, xã đang phối hợp với ngành chức năng điều tra, làm rõ thương tích trên người bé gái T.N.T. (4 tuổi) - nghi do cha nuôi là ông Trần Văn Đắc (53 tuổi, tạm trú tại ấp Trung Can, xã Tân Trung) bạo hành gây ra.

Bé T. được giải cứu ra khỏi nhà cha nuôi với nhiều thương tích trên cơ thể, nghi bị bạo hành. Ảnh: Vũ Vũ

Sự việc được phát hiện vào sáng cùng ngày, khi người dân địa phương trình báo với chính quyền xã Tân Trung về việc bé T. bị ông Đắc đánh đập từ chiều qua. "Sáng nay, nhiều người dân đến nhà ông Đắc yêu cầu ông ấy mở cửa để giải cứu cháu bé nhưng bất thành vì ông này khóa cửa", một người dân nói và cho biết, khi công an xã có mặt, ông Đắc mới mở cửa.

Lúc mọi người tiếp cận cháu bé, mặt bé gái sưng húp ở vùng trán và mắt, môi dập, tay chân còn nhiều vết thương mới. Sau khi được chăm sóc và đưa đi cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe, hiện sức khỏe bé T. ổn định.

Người đứng đầu chính quyền xã Tân Trung cho biết, vợ chồng ông Đắc là người ở địa phương trước đây, nhưng đã chuyển nơi cư trú sang TP.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang nhiều năm nay. Khoảng 20 ngày qua, vợ chồng ông này đưa bé T. về ở tạm trú tại địa phương.

"Bước đầu, ông Đắc đã thừa nhận khi nóng có đánh một vài cái vào người cháu bằng chổi lông gà do cháu phá phách. Riêng các vết thương cũ, ông Đắc khai là do bé T. tự té ngã vào nhiều ngày trước", ông Linh nói và cho biết, chính quyền đang tiếp tục làm rõ vụ việc; đồng thời đưa nạn nhân đi bệnh viện thăm khám.