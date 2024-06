TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Cầm tuýp sắt "đại náo" trụ sở công an; bắt nghi can giết người khi đang bỏ trốn

Đối tượng xăm trổ cầm tuýp sắt "đại náo" trụ sở công an

Theo đó, khoảng 17h00 ngày 30/5, Đào Đức Cường (SN 1989, trú tại phường Phú Sơn, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) cầm một tuýp sắt đến trụ sở Công an phường Phú Sơn chửi bới, la hét, dùng gậy sắt đập vỡ các cửa kính phía trước, sau phòng làm việc của Công an phường và ném vào người một cán bộ công an đang trực tiếp dân.

Ngay sau đó, Công an phường Phú Sơn đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ Đào Đức Cường, thu giữ tuýp sắt.

Đào Đức Cường lúc bị tạm giữ (bên phải) và lúc cầm tuýp sắt xông vào trụ sở công an. Nguồn: Tiền Phong

Theo hồ sơ, Cường đã có 2 tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản và 1 lần đưa đi cơ sở cai nghiện bắt buộc. Hiện nay, Công an phường Phú Sơn đang quản lý đối tượng theo diện nguy cơ trộm cắp tài sản.

Qua xác minh của lực lượng công an, trước đó Cường đã cầm gạch ném vỡ kính chắn gió của một xe ô tô đậu tại mặt bằng quy hoạch 73, phường Phú Sơn, sau đó tiếp tục cầm tuýp sắt đến trụ sở Công an phường Phú Sơn để thực hiện hành vi nêu trên. Tiến hành test nhanh ma túy với đối tượng cho kết quả âm tính; nguyên nhân ban đầu xác định do Cường đã uống rượu say, mất kiểm soát về hành vi.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự đối với Đào Đức Cường về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Bắt nghi can giết người sau 3 giờ gây án

Ngày 31/5, Công an huyện Di Linh (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, lực lượng chức năng vừa di lý đối tượng Nguyễn Chí Hùng (trú tại phường 2, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) từ huyện Di Linh về TP.Đà Lạt để phục vụ điều tra liên quan vụ án giết người.

Nguyễn Chí Hùng bị lực lượng chức năng khống chế. Nguồn: Công Lý

Thông tin ban đầu, tháng 8/2022, Nguyễn Chí Hùng quen biết với Nguyễn Minh Đức (SN 2000, trú tại phường 4, thành phố Đà Lạt) khi cùng làm nhân viên giao hàng cho một công ty. Do mâu thuẫn, Hùng 2 lần đánh Đức nhưng thương tích nhẹ nên Đức không trình báo với cơ quan chức năng.



Đầu tháng 3/2024, do bị Hùng liên tục gọi điện hẹn gặp nên Đức về thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa ở để tránh gặp Hùng.

Đến ngày 28/5, Đức về lại TP.Đà Lạt. Chiều 30/5, biết Đức đã về nhà, Hùng mang theo dao đến nhà Đức ở đường Nguyễn Trung Trực, phường 4, TP.Đà Lạt.

Do sợ Hùng đánh như những lần trước nên Đức đã trốn trong nhà. Ông N.N.T (SN 1968, bố đẻ của Đức) ra ngoài để gặp Hùng.

Thấy ông N.N.T ra ngoài sân, Nguyễn Chí Hùng lập tức xông vào, cầm dao chém trúng vào đầu và tay nạn nhân rồi lên xe chạy trốn.

Đức băng bó vết thương cho bố mình rồi đưa đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cấp cứu, nhưng do chấn thương quá nặng, ông T. đã tử vong tại bệnh viện.

Sau khi gây án, Hùng chạy xe máy tới huyện Đức Trọng, rồi lên xe khách đi TP.HCM. Đến tối 30/5, Hùng xuất hiện tại huyện Di Linh, liền bị cảnh sát phát hiện, khống chế. Đối tượng bị bắt sau gần 3 giờ gây án. Nghi can bị di lý về TP.Đà Lạt để điều tra.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Bắt tài xế vụ trẻ mầm non bị bỏ quên trên xe đưa đón ở Thái Bình

Ngày 31/5, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, căn cứ kết quả điều tra, ngày 31/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình; quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Lâm (sinh năm 1965 - lái xe đưa đón học sinh) trú tại tổ 1, phường Quang Trung về tội "Vô ý làm chết người" quy định tại Điều 128 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Phương (sinh năm 1966 - giáo viên phụ trách lớp của bé T.G.H) trú tại thôn Đại Lai 2, xã Phú Xuân và Đoàn Thị Nhâm (sinh năm 1998) trú tại tổ 4, phường Trần Lãm về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Thái Bình phê chuẩn.

Lái xe ô tô trong vụ bé mầm non bị bỏ quên trên xe khiến bé tử vong đã bị bắt. Ảnh: TBTV

Trước đó, ngày 30/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phương Quỳnh Anh, sinh năm 1986 (nhân viên đưa đón học sinh), trú tại thôn Phúc Hạ, xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình là giáo viên Trường Mầm non Hồng Nhung 2, địa chỉ tại xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình về tội "Vô ý làm chết người" quy định tại Điều 128 Bộ luật Hình sự. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Thái Bình phê chuẩn.

Về diễn biến vụ việc, khoảng 18h00' ngày 29/5, Công an Thành phố Thái Bình tiếp nhận tin báo của anh T.Đ.A (SN 2004, trú tại xã Dũng Nghĩa, huyện Vũ Thư, Thái Bình) về việc cháu T.G.H (sinh ngày 20/9/2019, học sinh lớp 4 tuổi Trường Mầm non Hồng Nhung 2, địa chỉ tại xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình) bị bỏ quên trên xe đưa đón của nhà trường dẫn đến tử vong.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBND TP, lãnh đạo Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an thành phố phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định.

Bước đầu xác định: Khoảng 6h20' ngày 29/5, Nguyễn Văn Lâm (SN 1965, trú tại phường Quang Trung, thành phố Thái Bình) điều khiển xe ô tô 29 chỗ cùng 1 giáo viên Trường Mầm non Hồng Nhung 2 đón cháu H và 9 học sinh khác đi học.

Khi đến trường, Lâm mở cửa xe ô tô cho giáo viên và các cháu học sinh tự đi vào lớp, sau đó điều khiển xe ô tô đỗ ở cổng trường rồi ra về. Khi vào lớp, giáo viên lớp có chụp ảnh điểm danh học sinh gửi lên phần mềm của nhà trường để theo dõi, quản lý thì phát hiện vắng cháu H nhưng không thông báo cho gia đình.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, anh T.Đ.A - cậu ruột của cháu đến đón và phát hiện sự việc cháu H bị bỏ quên trên xe đưa đón của nhà trường dẫn đến tử vong.

Ngay trong ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vô ý làm chết người" quy định tại Điều 128 Bộ luật Hình sự để điều tra làm rõ vụ án.

Tóm gọn đối tượng vận chuyển trái phép ma túy trên xe buýt, thu giữ 2 bánh heroin

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 31/5, Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa đấu tranh triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn trên tuyến Tây Bắc qua địa bàn tỉnh Hoà Bình, bắt giữ 2 đối tượng, thu 2 bánh heroin.

Đối tượng Nguyễn Duy Mạnh và đối tượng Lò Văn Diễn (áo đỏ) cùng tang vật. Ảnh: Công an tỉnh Hòa Bình

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý với số lượng lớn từ khu vực huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La qua huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình về tỉnh Vĩnh Phúc tiêu thụ. Đối tượng cầm đầu là Nguyễn Duy Mạnh (SN 1977, tổ dân phố Lá Sen, thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc).

Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Hoà Bình xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh bóc gỡ đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý trên.

Hồi 5 giờ ngày 27/5, khi đối tượng Lò Văn Diễn (SN 1979, xóm Vanh, xã Bao La, huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình) đang đi xe bus tuyến Mai Châu - Hoà Bình để vận chuyển trái phép chất ma tuý đến khu vực tổ 6, phường Thái Bình, TP.Hoà Bình thì bị tổ công tác của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy bắt quả tang. Vật chứng thu giữ gồm 2 bánh heroin.

Tiếp tục mở rộng điều tra Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hoà Bình ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Duy Mạnh (đối tượng cầm đầu) về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Hiện, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Hoà Bình đang tạm giữ hình sự các đối tượng để điều tra theo quy định.

Một nữ cán bộ hải quan sân bay quốc tế Cam Ranh bị bắt tạm giam

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 31/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa vừa quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Nhung – công chức thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Cam Ranh về tội nhận hối lộ.

Theo đó, ngày 23/5, tại nhà ga (T2) sân bay quốc tế Cam Ranh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã công bố tống đạt lệnh khởi tố, bắt giam 3 tháng đối với bà Nguyễn Thị Nhung về tội nhận hối lộ trước sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo Chi cục, đại diện Đồn Công an cửa khẩu hàng không quốc tế Cam Ranh.

Công tác phòng, chống dịch ở Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh được tăng cường xuyên suốt trong dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Hà Đạo

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã khám xét nơi làm việc của bà Nhung tại nhà ga T2, sân bay quốc tế Cam Ranh. Tại đây, cảnh sát thu giữ một laptop màu đen của bà Nhung để phục vụ công tác điều tra.

Theo Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa, vụ nhận hối lộ được xác định xảy ra trong thời điểm Covid-19 bùng phát. Sau khi tiếp nhận sự việc trên, Cục đã vào làm việc với cán bộ, công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế để nắm tình hình.