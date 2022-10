TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nguyên nhân vụ livestream hành hung vợ bầu; thông tin mới vụ Tịnh thất Bồng Lai

Nguyên nhân vụ livestream hành hung vợ bầu

Như Dân Việt đã thông tin: Trưa 3/10, UBND TP.Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) thông tin về việc chồng hành hung vợ bầu rồi livestream trên Facebook.

Livestream hành hung vợ bầu. Ảnh cắt từ clip

Theo UBND TP.Cẩm Phả, ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh, thành phố đã chỉ đạo UBND phường Cửa Ông phối hợp với Công an TP.Cẩm Phả, Công an phường Cửa Ông điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

Theo đó, khoảng 13 giờ ngày 1/10, Công an phường Cửa Ông có tiếp nhận nguồn tin của chị L.N.N.Y (SN 2001, hộ khẩu thường trú tại phường Thuận Hòa, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) trình báo về việc vào khoảng 11 giờ ngày 1/10 bị anh N.M.Nh (SN 1995, hộ khẩu thường trú tại phường Cửa Ông, TP.Cẩm Phả) dùng tay, chân đánh vào vùng mặt và quay video đăng lên Facebook.

Công an phường Cửa Ông xác định: Vào khoảng 11 giờ 1/10, chị Y và anh Nh có xảy ra cãi vã sau đó có lời qua tiếng lại.

Anh Nh dùng tay đánh liên tiếp vào mặt, vào đầu chị Y làm chảy máu mũi và dùng chân đạp vào mặt chị Y, tiếp đó dùng điện thoại di động quay video đăng lên mạng xã hội Facebook.

Nguyên nhân do anh Nh bảo chị Y đưa tiền đi ăn cưới một người bạn, nhưng chị Y không đưa tiền nên bị anh Nh đánh.

Hai người sống chung như vợ chồng, nhưng chưa đăng ký kết hôn. Hiện tại chị Y đang mang thai được 13 tuần.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an phường Cửa Ông đã triệu tập anh Nh lên làm việc. Tại cơ quan công an, anh Nh đã thừa nhận việc đánh, xâm hại sức khỏe chị Y và đăng tải trên mạng xã hội.

Được biết, N.M.Nh đã từng có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích. Hiện đối tượng đang thi hành án quản lý tại cộng đồng.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an TP.Cẩm Phả, Công an phường Cửa Ông giải quyết theo trình tự pháp luật.

Sắp xét xử phúc thẩm vụ Tịnh thất Bồng Lai

Ngày 3/10, nguồn tin của Dân Việt xác nhận, dự kiến ngày 14/10 tại TAND tỉnh Long An sẽ diễn ra phiên xét xử phúc thẩm vụ Tịnh thất Bồng Lai.

Ngày 3/10, nguồn tin của Dân Việt xác nhận, dự kiến ngày 14/10 tại TAND tỉnh Long An sẽ diễn ra phiên xét xử phúc thẩm vụ Tịnh thất Bồng Lai. Ảnh: V.P

Liên quan đến vụ án này, có 6 người đã bị tòa cấp sơ thẩm tuyên án về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015-2017 gồm: ông Lê Tùng Vân (1932), Lê Thanh Hoàn Nguyên (sinh năm 1990), Lê Thanh Nhất Nguyên (sinh năm 1991), Lê Thanh Trùng Dương (sinh năm 1995), ông Lê Thanh Nhị Nguyên (sinh năm 1998) và bà Cao Thị Cúc (sinh năm 1960).



Các bị cáo (áo nâu) liên quan đến vụ Tịnh thất Bồng Lai. Ảnh: Thiên Long

Trong vụ án này có 5 luật sư bào chữa cho ông Lê Tùng Vân và 5 thành viên còn lại gồm các luật sư: Ngô Thị Hoàng Anh, Trịnh Vĩnh Phúc, Nguyễn Văn Miếng, Đào Kim Lân và Đặng Đình Mạnh (thành viên Đoàn Luật sư TP.HCM).



Những người tiến hành tố tụng trong phiên tòa phúc thẩm vụ Tịnh thất Bồng Lai: Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Dương Ngọc Thành, các Thẩm phán: Ông Nguyễn Thiện Tâm, ông Trần Văn Quán; Thư ký phiên tòa: Ông Lê Hồng Nhật Châu và bà Nguyễn Thị Kim Phượng; đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Long An tham gia phiên tòa: Ông Bùi Văn Phước và bà Mai Thị Phương Thảo - kiểm sát viên.

Ngoài ra phiên tòa cũng đề nghị triệu tập các nhân chứng, bị hại có liên quan gồm: Công an huyện Đức Hòa, người đại diện: Ông Nguyễn Sơn - Trưởng Công an (địa chỉ: 74/2 Nguyễn Trọng Thế, ô 6 khu B, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, người đại diện: Ông Trương Ngọc Toàn (pháp danh: Thích Minh Thiện - Trụ trì chùa Thiên Châu, địa chỉ, số 101 Huỳnh Văn Nhứt, phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long An). Ông Trần Ngọc Thảo (pháp danh: Thích Nhật Từ - Trụ trì chùa Giác Ngộ, sinh năm 1969, địa chỉ số 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, TP.HCM)…

Trước đó, ngày 21/8, nguồn tin của Dân Việt xác nhận 5 bị cáo còn lại trong vụ Tịnh thất Bồng Lai cũng đã gửi đơn kháng cáo đến TAND tỉnh Long An, sau đơn kháng cáo đầu tiên của ông Lê Tùng Vân vào ngày 28/7.

5 bị cáo gửi đơn kháng cáo này gồm: Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi), Cao Thị Cúc (62 tuổi) và Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi).

Tại phiên xét xử sơ thẩm tại TAND huyện Đức Hòa vào ngày 20/7, ông Lê Tùng Vân bị tuyên phạt 5 năm tù. Năm bị cáo còn lại nhận mức án từ 3-4 năm tù, cùng về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Cán bộ Sở ở Đà Nẵng bị tố ném tiền, hành hung người trong quán bún là ai?

Như Dân Việt đã thông tin: Tối 2/10, Sở TN&MT TP.Đà Nẵng đã có thông tin liên quan vụ một người đàn ông được cho là cán bộ của Sở này ném tiền, hành hung người khác trong quán ăn, khiến dư luận bất bình.

Một cán bộ bị tố ném tiền trong quán ăn tại Đà Nẵng. Ảnh: MXH

Theo đó, sau khi tiếp nhận được phản ánh về một cán bộ của ngành có hành vi thiếu chuẩn xác, lớn tiếng tại cơ sở dịch vụ ăn uống trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, Sở xác minh và kết quả ban đầu xác định sự việc.

Theo đó, người trong đoạn clip nêu trên là ông Đ.C.P, Phó trưởng Phòng Quản lý và Phát triển quỹ đất của Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở TN&MT TP.Đà Nẵng.

Giám đốc Sở TN&MT TP.Đà Nẵng chỉ đạo Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất làm rõ và xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật hoặc chuẩn mực đạo đức của cán bộ P, báo cáo kết quả về Giám đốc sở trước 9 giờ ngày 3/10. Sở TN&MT TP.Đà Nẵng sẽ công khai kết quả xử lý trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, ngày 2/10, tài khoản Facebook có tên H.T đăng tải đoạn video kèm nội dung về vụ việc về một người đàn ông được cho là cán bộ Sở ở Đà Nẵng ném tiền tung tóe trong quán ăn, khiến dư luận bất bình.

Theo nội dung trên tài khoản H.T, do quán đông và có thối cho khách khoảng 16 tuổi tầm 25.000 đồng. Vì không có tiền chẵn nên nhân viên mới thối tiền lẻ.

"Sau đó, ông bố quay lại quán ném tiền và nói tụi bây đưa rác cho con tau à, và nhấn mạnh nhà tao ở đây xem chúng mày kinh doanh được bao lâu", tài khoản này viết.

Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra tại quán bún trên đường Chương Dương (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng).

Chủ quán ăn cho biết, sau khi ném tiền, người đàn ông trên có tát anh T một cái. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, người đàn ông trên kêu một nhóm khoảng 7 người đến quán anh T đe dọa.

Được biết, hiện anh T đã trình báo công an về toàn bộ vụ việc.

Bắt 2 giám đốc hợp tác xã ở Kon Tum ký khống hợp đồng

Ngày 3/10, nguồn tin PV Dân Việt cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng gồm Nguyễn Đại Vinh - Giám đốc Hợp tác xã (HTX) và Dịch vụ Nông thương, Kế toán Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Kon Plông giai đoạn năm 2020 và Nguyễn Ngọc Anh - Giám đốc HTX và Dịch vụ Nông thương từ năm 2021 đến nay để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Kon Tum đọc lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đại Vinh và Nguyễn Ngọc Anh. Ảnh: Công an tỉnh Kon Tum

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, trong những năm qua, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Kon Plông được giao thực hiện hàng loạt dự án về nông nghiệp. Trong đó, quá trình thực hiện nhiệm vụ ươm giống, cấp phát giống sâm dây cho người dân các xã Măng Cành, xã Đăk Tăng (huyện Kon Plông) thì ông Phan Ngọc Vinh, nguyên Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Kon Plông đã chỉ đạo lập khống hồ sơ, tài liệu để thanh quyết toán.

Còn Nguyễn Đại Vinh và Nguyễn Ngọc Anh đã ký khống các hợp đồng kinh tế giúp Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Kon Plông rút ruột ngân sách Nhà nước gây thiệt hại số tiền hơn 564 triệu đồng.

Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Kon Tum cũng đã khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với ông Phan Ngọc Vinh để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Cũng liên quan đến trung tâm này, trước đó Dân Việt đã có bài viết phản ánh về việc hàng trăm con heo dự án hỗ trợ người dân nghèo ở huyện Kon Plông bị chết. Theo đó, vào năm 2020 Dự án phát triển nuôi heo địa phương được thực hiện trên địa bàn các xã Đăk Nên, Đăk Ring, Ngọc Tem và thị trấn Măng Đen huyện Kon Plông thuộc các chương trình 135 và 30A.

4 xã này đã mua lại toàn bộ 905 con heo giống của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Kon Plông cấp phát cho 337 hộ nghèo của địa phương để chăn nuôi, chăm sóc. Tổng số tiền mua số heo giống là trên 3,2 tỷ đồng. Sau vài tháng chăm sóc, heo giống cấp cho người dân đem về nuôi đã bị chết hàng loạt.

Hàng trăm con heo hỗ trợ người dân nghèo ở huyện Kon Plông (Kon Tum) bị chết do con giống không rõ nguồn gốc, không được tiêm phòng đầy đủ. Ảnh: T.H

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Kon Tum, nguyên nhân có thể do con giống chưa đảm bảo; con giống được giao cho tư nhân tự đi thu gom ở nhiều nơi, không có sổ sách theo dõi về nguồn gốc, xuất xứ, lý lịch; không được tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin theo quy định; việc tiêm phòng không có biên bản kiểm tra, giám sát… Đặc biệt, heo mua không được tiêm phòng vắc xin bệnh tụ huyết trùng, phó thương hàn theo yêu cầu của dự án.

Côn đồ nhí vác dao chặn xe, chém 1 người gục giữa đường

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 3/10, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối tượng côn đồ nhí Phan Văn Huy (SN 16/10/2005, trú khu tái định cư Phú Hiệp, phường Gia Hội, TP.Huế) về tội giết người.

Bị cáo Phan Văn Huy tại phiên tòa xét xử về tội giết người. Ảnh: P.H.

Theo cáo trạng, vào khoảng 18 giờ 45 ngày 16/5/2021, Phan Văn Huy cùng các đối tượng Nguyễn Nhật Quang, Hồ Văn Trung, Hoàng Văn Liên, Phạm Viết Công, Nguyễn Đình Thịnh, Võ Ngọc Huy, Mai Văn Đá, Nguyễn Bá Tú đi đến Học viện Âm nhạc Huế để tìm đánh Võ Quốc Hiếu (biệt danh "cu Đỏ"), do Hiếu có mâu thuẫn với Phạm Viết Công.

Khi đi, Nguyễn Nhật Quang điều khiển xe máy chở Phan Văn Huy, các đối tượng còn lại đi trên 3 xe máy điện. Phan Văn Huy cầm theo một cây dao dài 96 cm. Đến Học Viện âm nhạc Huế, không thấy Vũ Quốc Hiếu, cả nhóm đi đến trước nhà chờ Ga Huế để tìm.

Khoảng 19 giờ 20 phút cùng ngày, Võ Ngọc Huy thấy Nguyễn Hữu Huy (trú 3/81 Phạm Thị Liên, phường Kim Long, TP.Huế) chạy qua Ga Huế nên nói cho Phan Văn Huy biết. Biết Nguyễn Hữu Huy đi với Đặng Ngọc Thắng và do đang cần tìm Thắng nên Phan Văn Huy lên xe để Nguyễn Nhật Quang chở đuổi theo.

Khi đến trước số nhà 68 Phan Chu Trinh (phường Trường An, TP.Huế), Phan Văn Huy bảo Quang điều khiển xe máy vượt lên chặn xe của Thắng lại. Lúc này, Nguyễn Hữu Huy xuống xe, Phan Văn Huy cũng xuống xe cầm theo cây dao đi đến trước đầu xe Thắng yêu cầu Thắng xuống xe nhưng Thắng không đồng ý. Phan Văn Huy dùng bản dao đánh vào vùng mặt phải của Thắng và yêu cầu Thắng đưa xe vào lề đường.

Tiếp đó, Phan Văn Huy vung dao chém một nhát từ trên xuống vào vùng đỉnh đầu của Nguyễn Hữu Huy làm Nguyễn Hữu Huy ngã gục xuống đường.

Hậu quả, Nguyễn Hữu Huy bị thương tích ở vùng đỉnh đầu, tỷ lệ tổn thương cơ thể là 22%.

HĐXX TAND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tuyên phạt Phan Văn Huy 3 năm tù về tội giết người do phạm tội chưa đạt, đồng thời do bị cáo còn ở tuổi vị thành niên và bị hại còn sống.