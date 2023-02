TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Lời khai vụ nổ súng ở Tiền Giang, 1 người chết; ông Đoàn Văn Vươn giờ ra sao?

Lời khai vụ nổ súng ở Tiền Giang, 1 người chết

Như Dân Việt đã thông tin: Trưa 20/2, Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết, vừa quyết định tạm giữ hình sự nghi phạm Huỳnh Văn Nam (25 tuổi), ngụ xã Phú Quí, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang để làm rõ hành vi "Vô ý gây chết người".

Nạn nhân là anh Huỳnh Văn Hiền (45 tuổi), ngụ xã Long Tiên, huyện Cai Lậy. Đây cũng là hai cậu cháu ruột.

Theo lời khai ban đầu, khoảng 8 giờ ngày 19/2, Huỳnh Văn Nam chạy xe máy đến vườn sầu riêng tại xã Long Tiên, huyện Cai Lậy (Tiền Giang) để chăm sóc và xịt thuốc theo định kỳ.

Vừa tới nơi dừng xe, Nam gặp cậu ruột là anh Huỳnh Văn Hiền - có vườn sầu riêng giáp ranh - cũng đang có mặt tại đây.

Con dao bầu do anh Huỳnh Văn Hiền (45 tuổi, ngụ xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) cẩm theo cùng khẩu súng để giải quyết mâu thuẫn. Ảnh: CACC

Sau vài lời chào hỏi, anh Hiền mới nói giọng không hài lòng khi Nam đặt máy xịt thuốc trên đường đi công cộng. Anh Hiền cho rằng việc để máy xịt như vậy đã làm hư con đường chung. Lời qua, tiếng lại, hai cậu cháu thiếu kiềm chế, lớn tiếng, sau đó lao vào đánh nhau ngay trên con lộ.

"Cậu Hiền thách thức nói sẽ dùng súng bắn tôi, tưởng là chỉ hù dọa nhưng cậu lại làm thật", Nam kể.

Lúc này, anh Hiền bỏ chạy về nhà cách đó khoảng 200m, mở cốp xe máy lấy một cây súng cùng con dao bầu dài hơn 40cm rồi đi ra khỏi cừa.

Nhìn thấy Nam chạy theo vào sân, anh Hiền bóp cò súng nổ một phát nhưng trượt. Khi tiếp cận gần hơn, hai cậu cháu tiếp tục ôm đánh nhau ngay trên sân nhà. Cùng lúc súng cướp cò nổ liền hai phát nhưng không ai trúng đạn.

Anh Hiền bị Nam quật ngã xuống nền đất trúng một vật khác khiến anh bị thương ở vùng đùi trái, nạn nhân bị mất máu quá nhiều và tử vong tại hiện trường.

"Vết thương không phải do viên đạn trúng gây tử vong, mà do tác động từ vật cứng khác", Công an huyện Cai Lậy thông tin.

Có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi, Công an huyện Cai Lậy thu giữ một khẩu súng có hình dạng giống súng rulô cùng một con dao tang vật liên quan vụ án để phục vụ công tác điều tra.

Thông tin mới vụ chó tấn công nam sinh ở Lào Cai

Trao đổi với phóng viên, đại diện UBND phường Bắc Cường (TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai) cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với chủ hai con chó cắn nam sinh viên Trường cao đẳng Lào Cai với số tiền 1,5 triệu đồng, về hành vi "không đeo rọ mõm cho chó khi đưa chó ra nơi công cộng".

Chủ của 2 con chó là bà B.T.T (SN 1978, trú tại tổ 8, phường Bắc Cường, TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai).

Em V. đang được điều trị và theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. (Ảnh: Cao Cường)

Đại diện UBND phường Bắc Cường thông tin, sáng nay (20/2), Trường Cao đẳng Lào Cai đã tổ chức một cuộc họp, mời đại diện 2 gia đình em V. và chủ chó lên để làm việc, có chính quyền địa phương dự cùng. Theo nội dung biên bản làm việc, hai bên thống nhất xử lý vụ việc trên tinh thần tình cảm. Trước mắt, gia đình bà T, phía nhà trường và các bên liên quan tập trung vào nội dung sẽ chăm sóc cho em V. ở viện, mọi chi phí gia đình chủ chó sẽ chi trả hết.

Sau khi nào em V. ra viện, gia đình bà T sẽ hỗ trợ kinh phí trong vòng 6 tháng để gia đình chăm sóc cho em phục hồi lại sức khỏe.

Được biết, cùng ngày, Trường Cao đẳng Lào Cai đã trích từ quỹ nhà trường hỗ trợ em V. 10 triệu đồng; Đảng ủy, HĐND, UBND phường Bắc Cường đã tổ chức thăm hỏi, động viên em V. với suất quà là 1 triệu đồng tiền mặt nhằm giúp gia đình em V. giảm bớt khó khăn.

Như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 17h ngày 18/2, nam sinh viên của Trường Cao đẳng Lào Cai chạy bộ thể dục tại Khu đô thị Dragon, phường Bắc Cường, TP.Lào Cai thì bị 2 con chó loại to, hung dữ tấn công trong nhiều phút. Rất may thời điểm đó có người dân đi qua phát hiện, cứu giúp và đưa em đi cấp cứu.

Nạn nhân là em Hoàng V. (16 tuổi), dân tộc Mông, trú tại thôn Na Lốc 4, xã Bản Lầu (Mường Khương, Lào Cai). Em V. là sinh viên Khoa Kinh tế - Du lịch, Trường Cao đẳng Lào Cai. V. mới nhập học được khoảng 2 tháng.

Em V. được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai trong tình trạng hoảng loạn, đa chấn thương trên toàn cơ thể. Tính sơ bộ có khoảng 10 vết thương lớn gây rách sâu phần mềm và nhiều vết thương (không thể đếm hết) do răng chó cắn gây nên.

11 năm sau vụ cưỡng chế đất đai ở Tiên Lãng (Hải Phòng) ông Đoàn Văn Vươn giờ ra sao?

Những ngày đầu năm 2023, PV Dân Việt về với khu đầm của ông Đoàn Văn Vươn ở Cống Rộc, xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng. Từ xa, chúng tôi đã nghe tiếng vịt biển quang quác đòi ăn làm vui thêm khu đầm vắng lặng.

Đón chúng tôi bằng chiếc xe máy cà tàng, nhìn khuôn mặt tươi cười, khỏe mạnh của ông Đoàn Văn Vươn, chúng tôi biết ký ức của câu chuyện sóng gió gần 11 năm trước với ông đã trôi qua.

Ông Đoàn Văn Vươn tại trang trại nuôi vịt của gia đình. Ảnh: NĐ

Chia sẻ với chúng tôi, ông Đoàn Văn Vươn cho biết, ngay sau mãn hạn tù về ông tập trung vào làm đầm ao, nuôi vịt biển để phát triển kinh tế. Hiện nay, ông đã sở hữu thương hiệu "vịt biển Đoàn Văn Vươn" nổi tiếng, đem lại thu nhập kha khá cho gia đình.

Hiện nay, đàn vịt biển đã lên đến hàng nghìn con không đủ để bán ra thị trường. Ảnh: NĐ

Nói về cơ duyên đến với nghề nuôi vịt biển, ông Đoàn Văn Vươn cho biết, bản thân ông đã được theo học nghề nông nghiệp chuyên ngành chăn nuôi và đã tìm hiểu những loại vịt phù hợp với vùng nước mặn lợ nơi gia đình ông đang sinh sống. Sau một thời gian mày mò nghiên cứu, ông nhận thấy vịt biển phát triển nhanh, có kháng thể tốt, chịu đựng được các điều kiện chăn nuôi ở đây và đặc biệt là cho ra sản phẩm sạch, thịt thơm ngon, không bị hôi như những giống vịt thông thường. Hiện nay, đàn vịt biển đã lên đến hàng nghìn con vẫn không đủ để bán ra thị trường.

Ông Đoàn Văn Vươn cũng phấn khởi cho biết thêm, ngoài chăn nuôi vịt biến, ông đang thử nghiệm trồng chuối bao tử để bán ra thị trường, dự kiến sẽ thu được hàng trăm triệu từ việc bán chuối mỗi năm.

Ông Đoàn Văn Vươn đang thử nghiệm trồng chuối bao tử để bán ra thị trường, dự kiến sẽ thu được hàng trăm triệu từ việc bán chuối mỗi năm. Ảnh: NĐ

Chứng kiến hàng nghìn cây chuối đang phát triển tươi tốt trên bờ đầm, chúng tôi dự đoán năm nay ông sẽ có một vụ mùa bội thu từ cây chuối.

Khi nhắc lại vụ việc cưỡng chế đất 11 năm trước, ông Đoàn Văn Vươn chia sẻ, những ký ức đau buồn của câu chuyện sóng gió gần 11 năm trước với ông đã trôi qua, bây giờ ông chỉ chăm lo phát triển kinh tế để nuôi sống gia đình vợ, con.

Vợ chồng ông Đoàn Văn Vươn hạnh phúc bên ngôi nhà nhỏ của mình. Ảnh: NĐ

Đề cập tới sự việc Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng (người chỉ đạo lực lượng công an Hải Phòng cưỡng chế đất đai của gia đình ông) đang bị cơ quan chức năng tạm giữ, ông Đoàn Văn Vươn tâm sự, bản thân ông rất chia sẻ và cảm thông khi nghe tin ông Đỗ Hữu Ca bị bắt. "Đối với tôi, những ký ức đau buồn của câu chuyện sóng gió gần 11 năm trước đã trôi qua từ lâu. Tôi không trách cứ gì ông Đỗ Hữu Ca vì tôi biết ông Ca cũng chỉ là người thực thi nhiệm vụ" - ông Đoàn Văn Vươn chia sẻ.

Trước đó năm 1993, ông Đoàn Văn Vươn (SN 1963) trú tại thôn Thúy Nẻo, xã Bắc Hưng, huyện Tiên Lãng được UBND huyện Tiên Lãng giao cho 21ha đất bãi bồi ngoài đê biển thuộc xã Vinh Quang, Tiên Lãng để nuôi trồng thủy sản, trong thời hạn 14 năm…

Ngày 24/11/2011, UBND huyện Tiên Lãng ra quyết định cưỡng chế diện tích đất kể trên. Ngày 5/1/2012, UBND huyện Tiên Lãng tổ chức cưỡng chế với sự tham gia của lực lượng công an và quân đội. Anh em ông Đoàn Văn Vươn đã nổ súng chống đối lại lực lượng cưỡng chế khiến 6 cán bộ, chiến sĩ tham gia lực lượng cưỡng chế bị thương.

Ngay sau đó, hai anh em ông Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý đã bị bắt, đầu thú, bị khởi tố tội Giết người và chống người thi hành công vụ.

Ngày 10/2/2012, Thủ tướng Chính phủ sau khi nghe báo cáo toàn bộ sự việc đã kết luận việc cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Vươn là trái luật. Nhiều quan chức huyện Tiên Lãng sau đó bị khởi tố, cách chức, chuyển công tác vì liên quan đến vụ việc này.

Ngày 30/7/2013, TAND Tối cao tuyên phạt Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý mỗi người 5 năm tù giam. Một số người liên quan đến vụ việc như vợ, con, anh, em họ cũng bị tuyên án tù án treo đến 33 tháng tù giam.

Ngày 31/8/2015, anh em ông Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý được đặc xá tha tù trước thời hạn theo quyết định của Chủ tịch nước.

Sau khi được Chủ tịch nước đặc xá trước hạn vào dịp 2/9/2015, ông Đoàn Văn Vươn đã trở về cuộc sống đời thường, tiếp tục với nghiệp nhà nông, từng bước gây dựng thương hiệu vịt biển Đoàn Văn Vươn.

Đôi nam nữ tạo email giả trường đại học ở Bình Dương để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 20/2, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bình Dương đã mời Lương Thanh Châu (SN 2003), Nguyễn Thị Ngọc Ánh (SN 2004, cùng quê tỉnh Phú Yên) làm việc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Lương Thanh Châu tại cơ quan công an. Ảnh: Hoàng Minh

Qua điều tra, công an xác định, Châu và Ánh đã tạo email giả của một trường đại học trên địa bàn tỉnh Bình Dương thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tổng số tiền gần 2 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, từ tháng 6/2022 đến nay bằng việc sử dụng nhiều tài khoản Facebook giả khác nhau, đăng bài quảng cáo phòng trọ trên địa bàn TP.HCM và Bình Dương, Lương Thanh Châu đã lừa đảo tiền cọc phòng trọ với tổng số tiền chiếm đoạt gần 50 triệu đồng.

Toàn bộ số tiền thu lợi bất chính Châu sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân và chia cho Nguyễn Thị Ngọc Ánh sử dụng.

Vụ việc được Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chuyển giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thủ Dầu Một tiếp tục điều tra làm rõ.

Khởi tố vụ người phụ nữ lăng mạ, chửi bới cảnh sát giao thông

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 20/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa cho biết, hiện đã khởi tố vụ án để điều tra làm rõ hành vi "Chống người thi hành công vụ" liên quan tới vụ việc người phụ nữ có hành vi lăng mạ, chửi bới, đụng chạm thân thể vào tổ công tác cảnh sát giao thông Công an huyện này gây bức xúc dư luận ngày 16/2, vừa qua.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án để điều tra làm rõ hành vi "Chống người thi hành công vụ" liên quan tới vụ việc người phụ nữ có hành vi lăng mạ, chửi bới, đụng chạm thân thể vào tổ công tác cảnh sát giao thông.

Theo báo cáo của Công an huyện Bá Thước, khoảng 11 giờ 20 phút ngày 16/2, tại Km95+100 Quốc lộ 217, Tổ công tác CSGT-TT Công an huyện Bá Thước (tỉnh Thanh Hoá) có 6 người do đại úy Bùi Tuấn Quý làm Tổ trưởng đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông trên địa bàn thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước.



Tổ công tác phát hiện chị Nguyễn Thị Ngọc L. (SN 1998, ngụ khu phố 1, thị trấn Cành Nàng) điều khiển xe máy có hành vi không đội mũ bảo hiểm. Tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe, thông báo cho chị L. biết lỗi vi phạm và tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định.

Trong lúc đang lập biên bản, bất ngờ Nguyễn Thị Ngân (tên thường gọi là Ngân "gà"; SN 1979, ở khu phố 1, thị trấn Cành Nàng), là mẹ chồng của chị L., đến xin Tổ công tác không lập biên bản vi phạm hành chính đối với L. nhưng không được chấp nhận nên Ngân đã có hành vi giật, vò nát biên bản vi phạm hành chính, chửi bới những người đang làm nhiệm vụ.

Mặc dù Tổ công tác đã nhiều lần nhắc nhở, yêu cầu dừng các hành động cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ nhưng Ngân không những không chấp hành mà còn liên tiếp chửi bới, lăng mạ, cố tình sấn sổ đụng chạm thân thể vào CSGT nên buộc Tổ Công tác khống chế, còng tay.

Tại cơ quan công an, đối tượng Ngân đã khai, nhận các hành vi vi phạm pháp luật của mình.