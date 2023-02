Vì sao tiếp tục đề nghị điều tra bổ sung vụ Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm?

Tiến sĩ luật Đặng Anh Quân nhiều lần trước đó xuất hiện trên sóng livestream của bà Nguyễn Phương Hằng. Ảnh: Chụp màn hình

Chiều 2/2, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (VKSND TP.HCM) cho biết, đơn vị đã ban hành quyết định trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung vụ án liên quan đến CEO Công ty CP Đại Nam (Bình Dương) Nguyễn Phương Hằng cùng 3 đồng phạm bị cáo buộc về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

VKS đề nghị cơ quan điều tra nêu rõ kết luận về việc giám định nội dung phát ngôn của ông Đặng Anh Quân có một số nội dung đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm cá nhân.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị VKS truy tố 4 bị can trong đó gồm: Nguyễn Phương Hằng, Nguyễn Thị Mai Nhi (40 tuổi, trợ lý của CEO Nguyễn Phương Hằng), Lê Thị Thu Hà (31 tuổi, nhân viên Công ty CP Đại Nam), Huỳnh Công Tân (29 tuổi, Trưởng phòng Truyền thông Công ty CP Đại Nam) cùng bị cáo buộc về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo Điều 331 Bộ luật Hình sự 2015.