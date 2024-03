Ngỏ lời yêu rồi lừa bán luôn bạn gái ra nước ngoài

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An) vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Sơn đối với Cụt Khăm Hương (SN 1995, trú tại bản Huồi Thợ, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn) để điều tra về tội "Mua bán người" theo quy định tại Điều 119 Bộ luật Hình sự năm 1999 - theo BVPL.

Đối tượng Cụt Khăm Hương tại cơ quan điều tra. Nguồn: Dân Trí

Nguồn tin của Dân Trí cho biết: Khoảng tháng 4/2015, Cụt Khăm Hương đang làm việc tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, đã liên lạc với chị C.T.T. (SN 1999, trú tại xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn) rủ sang Trung Quốc làm công ty.

Chị T. đồng ý, Hương về quê đón chị T. ra thành phố Móng Cái rồi đưa chị này vượt biên sang Trung Quốc bán cho một người phụ nữ tên Lý với giá 90 triệu đồng.

Mới đây, chị T. trốn về Việt Nam và đã làm đơn tố cáo hành vi của Hương tới cơ quan công an.

Được biết, trước khi lừa bán chị T., Hương đã ngỏ lời yêu chị này.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Sơn đang tạm giam Cụt Khăm Hương để phục vụ công tác điều tra.