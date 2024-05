TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Tạm giữ tài xế húc văng đại úy công an; vây bắt tên cướp đâm người hòng tẩu thoát

Tạm giữ tài xế xe máy húc văng đại úy công an

Ngày 30/5, Công an huyện Bù Đăng (tỉnh Bình Phước) cho biết, đã tạm giữ Phạm Văn Hùng (SN 1982, ngụ tỉnh Bình Phước) để điều tra xử lý về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Đại úy công an bị người đàn ông tấn công. Nguồn: Tiền Phong

Theo thông tin từ cơ quan công an, sáng 28/5, Phạm Văn Hùng điều khiển xe máy mang biển số tỉnh Bình Phước đến nhà người quen tại thôn 6 (xã Đường 10, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) để uống rượu.

Đến chiều cùng ngày, Hùng điều khiển xe máy về nhà. Khi đi đến đoạn đường liên xã thuộc khu vực ngã ba Chuồng Trâu (thôn 6, xã Đường 10, huyện Bù Đăng) thì gặp tổ tuần tra Công an xã Đường 10 do đại úy Trịnh Văn Chung làm tổ trưởng, đang làm nhiệm vụ tại đây. Do Hùng điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm nên công an đã yêu cầu dừng xe kiểm tra thì đối tượng tăng ga bỏ chạy.

Lúc này, tổ công tác đã truy đuổi yêu cầu dừng xe nhưng Hùng vẫn không chấp hành mà tiếp tục tăng ga bỏ chạy. Khi về đến cổng nhà Hùng thì tổ tuần tra đuổi kịp và yêu cầu Hùng hợp tác làm việc. Tuy nhiên, Hùng không chấp hành mà điều khiển xe máy húc văng đại úy Trịnh Văn Chung.

Không những vậy, Hùng tiếp tục thách thức, chửi bới, dùng tay đánh liên tiếp vào mặt và người đại úy Chung.

Lúc này, tổ công tác đã báo cáo về đơn vị để tăng cường lực lượng đến hỗ trợ, khống chế đưa Hùng về trụ sở công an.

Vây bắt nghi phạm cướp giật tài sản đâm người và cướp xe máy hòng tẩu thoát

Vào khoảng 14 giờ chiều 30/5, một vụ cướp giật táo tợn đã xảy ra tại tiệm cầm đồ trên đường Hồng Thập Tự, phường Xuân An, TP.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Vụ việc khiến một người bị thương và nghi can bị người dân bắt giữ sau cuộc rượt đuổi gay cấn.

Tên cướp tại thời điểm bị người dân bắt giữ. Nguồn: Công Lý

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, một nam thanh niên đi xe máy đến tiệm cầm đồ và hỏi cầm đồ. Lợi dụng lúc nhân viên mất cảnh giác, đối tượng này đã bất ngờ giật tiền và điện thoại của nhân viên đang để trên bàn rồi bỏ chạy ra ngoài.



Nhận thấy sự việc, nam nhân viên đã lao ra truy đuổi. Tuy nhiên, tên cướp đã rút dao đâm một nhát vào vùng chân khiến nạn nhân bị thương.

Tiếng kêu cứu của nạn nhân đã thu hút sự chú ý của người dân đi đường. Nhiều người đã cùng nhau truy đuổi đối tượng dọc theo đường Trần Phú.

Đối tượng bị người dân vây bắt cách hiện trường khoảng 200 mét. Lúc này, nghi phạm cầm dao đe dọa người dân và cướp xe máy của một người đi đường để tẩu thoát. Tuy nhiên, đối tượng đã nhanh chóng bị người dân khống chế.

Hiện cơ quan công an đang tạm giữ nghi phạm để điều tra, làm rõ.

Bắt khẩn cấp cô đưa đón học sinh vụ trẻ mầm non bị bỏ quên trên xe ở Thái Bình

Như Dân Việt đã đưa tin, liên quan vụ trẻ mầm non bị bỏ quên trên xe đưa đón khiến bé tử vong ở Thái Bình, xảy ra ngày 29/5, ngay trong tối 29/5, Công an TP.Thái Bình đã khởi tố vụ án "Vô ý làm chết người", quy định tại Điều 128, Bộ luật Hình sự để điều tra, làm rõ các thông tin liên quan.

Công an TP.Thái Bình đã bắt khẩn cấp cô đưa đón trẻ trong vụ việc khiến bé T.G.H tử vong. Ảnh: TBTV

Ở diễn biến mới nhất, Công an TP.Thái Bình cũng đã ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với cô đưa đón học sinh từ nhà đến trường.

Thông tin từ lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân TP.Thái Bình, các lệnh đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP.Thái Bình phê chuẩn.

Theo báo cáo của Trường Mầm non Hồng Nhung 2 (lô 2021, Khu tái định cư 26 ha, xã Phú Xuân, TP.Thái Bình), trường mầm non này được thành lập năm 2022, do UBND TP.Thái Bình quyết định thành lập, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP.Thái Bình cấp phép hoạt động với 12 lớp/272 trẻ.

Giáo viên phụ trách lớp của bé T.G.H là cô Đ.T.N (SN 1998), trình độ đào tạo cao đẳng sư phạm mầm non; cô thứ hai là N.T.P (SN 1966), trình độ đào tạo đại học sư phạm mầm non. Người tham gia đưa đón học sinh là cô P.Q.A, trình độ đào tạo trung cấp dược.

Về diễn biến vụ việc, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, khoảng 18h00' ngày 29/5, Công an TP.Thái Bình tiếp nhận tin báo của anh T.Đ.A (SN 2004, trú tại xã Dũng Nghĩa, huyện Vũ Thư, Thái Bình) về việc cháu T.G.H (sinh ngày 20/9/2019), là học sinh lớp 4 tuổi Trường Mầm non Hồng Nhung, địa chỉ tại xã Phú Xuân, TP.Thái Bình bị bỏ quên trên xe đưa đón của nhà trường dẫn đến tử vong.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBND TP, lãnh đạo Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an TP phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định.

Bước đầu xác định: Khoảng 6h20' ngày 29/5, anh N.V.L (SN 1965, trú tại phường Quang Trung, TP.Thái Bình) điều khiển xe ô tô 29 chỗ cùng 1 giáo viên Trường Mầm non Hồng Nhung đón cháu H và 9 học sinh khác đi học.

Khi đến trường, anh L mở cửa xe ô tô cho giáo viên và các cháu học sinh tự đi vào lớp. Sau đó, điều khiển xe ô tô đỗ ở cổng trường rồi ra về. Khi vào lớp, giáo viên lớp có chụp ảnh điểm danh học sinh gửi lên phần mềm của nhà trường để theo dõi, quản lý thì phát hiện vắng cháu H nhưng không thông báo cho gia đình.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, anh T.Đ.A - cậu ruột của cháu đến đón và phát hiện sự việc cháu H bị bỏ quên trên xe đưa đón của nhà trường dẫn đến tử vong.

Ngay trong ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vô ý làm chết người" quy định tại Điều 128 Bộ luật Hình sự để điều tra làm rõ vụ án.

Vụ cháy nhà ở Trung Kính, Hà Nội làm 14 người chết: Xử phạt 2 trường hợp tung tin sai sự thật

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 30/5, Công an TP.Hà Nội cho biết Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã xử phạt 2 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến vụ cháy xảy ra tại phố Trung Kính, phường Trung Hòa (Cầu Giấy).

Trước đó, Công an quận Cầu Giấy phát hiện tài khoản Facebook có tên "H.N" chia sẻ 1 bài viết kèm theo bình luận "Cập nhật 16 người mất rồi mn ạ :(( sáng ra đọc tin run hết cả tay chân" liên quan đến vụ hỏa hoạn xảy ra tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy.

Công an quận Cầu Giấy xử phạt 2 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật liên quan vụ cháy ở Trung Kính làm 14 người chết. Ảnh: Công an Hà Nội

Nhà chức trách xác định đây là thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận nhân dân. Ngày 25/5, Công an quận Cầu Giấy đã tiến hành xác minh và mời chủ tài khoản là chị N.T.H.N. (SN 1996; trú Hà Đông, Hà Nội) lên làm việc. Tại cơ quan công an, chị N. thừa nhận hành vi vi phạm của bản thân. Do muốn tăng tương tác cho tài khoản Facebook cá nhân, chị N. đã chia sẻ bài viết và thông tin chưa được kiểm chứng liên quan đến vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngõ 43 Trung Kính.

Cùng trong ngày, Công an quận Cầu Giấy đã mời chị N.T.A. (SN 1986, trú quận Thanh Xuân, Hà Nội) là chủ tài khoản Facebook "M.A.O.W" lên làm việc, liên quan đến đăng tải thông tin không chính xác đến vụ cháy xảy ra tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy.

Hình ảnh bài đăng sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: Công an Hà Nội

Trước đó, tài khoản Facebook "M.A.O.W có đăng tải nội dung: "…Cháy nhà trọ 5 tầng ở phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, hiện đã có hơn 16 người thiệt mạng…". Tại cơ quan công an, chị A. thừa nhận hành vi vi phạm của mình do thiếu hiểu biết, chưa kiểm chứng nguồn thông tin trên mạng xã hội, tự giác gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.

Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 trường hợp trên về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân" quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin và giao dịch điện tử. Mỗi trường hợp bị xử phạt là 7,5 triệu đồng.

Cháy nhà ở TP.HCM, 1 người chết, nhiều người bị thương

Ngày 30/5, nguồn tin của PV Dân Việt xác nhận, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại căn nhà trong hẻm đường Nguyễn Cửu Vân, phường 17.

Nguồn tin cho hay, vụ cháy khiến 1 người tử vong, nhiều người khác bị thương được đưa đi cấp cứu.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: NDCC

Theo một số nhân chứng, gần 7h cùng ngày, đám cháy được cho bùng phát tại căn nhà trong hẻm đường Nguyễn Cửu Vân. Khi phát hiện cháy, nhiều người đã hô hoán.

Người dân cầm bình chữa cháy xông vào dập lửa, đồng thời báo cảnh sát. Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Công an quận Bình Thạnh đã huy động lực lượng có mặt để chữa cháy, đồng thời tiếp cận hiện trường, đưa người bị kẹt bên trong ra ngoài.

Đám cháy được cảnh sát khống chế và dập tắt ngay sau đó. Vụ cháy khiến 1 người tử vong, nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Nguyên nhân vụ cháy cũng như thiệt hại về người, tài sản đang được cơ quan chức năng quận Bình Thạnh điều tra, thống kê làm rõ.