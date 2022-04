TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Thầy giáo bị tố xâm hại nữ sinh lớp 5; thông tin mới vụ Tịnh thất Bồng Lai

Thầy giáo bị tố xâm hại nữ sinh lớp 5

Trưa 26/4, trao đổi với Dân Việt, chị Đ.T.X (Tiền Hải, Thái Bình) xác nhận, chị đã làm đơn tố cáo thầy giáo Đ.V.T (dạy tại 1 trường tiểu học trên địa bàn huyện Tiền Hải) có hành vi xâm hại con gái chị là cháu N.D.A (SN 2011) tới cơ quan chức năng huyện Tiền Hải.

Theo chị X, sau khi chị tố cáo, sáng nay con gái chị đã được các đơn vị liên quan đưa đi giám định.

Chị X tố cáo thầy giáo Đ.V.T đã xâm hại con gái mình vào tháng 4/2022. Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Chị X thông tin, gia đình nhà thầy T có xuống nhà xin lỗi, mong được tha thứ và khắc phục hậu quả, tuy nhiên gia đình chị không đồng ý trước đề nghị này.

Về diễn biến vụ việc, gia đình nạn nhân cho biết, cháu bị xâm hại vào khoảng giữa tháng 4/2022. Sau khi xảy ra sự việc, D.A có biểu hiện lo lắng, hoảng sợ, sống thu mình lại.

Khi về nhà, D.A sợ hãi, không giám kể lại sự việc. Đến ngày 25/4, chị nắm bắt được thông tin qua một người thân nên đã làm đơn tố cáo.

Ở một diễn biến khác, lãnh đạo UBND xã Đông Long xác nhận, chính quyền sở tại đang làm rõ tố cáo của chị X. Hiệu trưởng trường tiểu học nơi thầy T công tác cũng cho biết, trường này đã cho thầy T tạm nghỉ dạy để phối hợp với cơ quan chức năng xác minh, làm rõ các thông tin liên quan.

Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Tiếp tục gia hạn tạm giam 3 bị can đến khi nào?

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 26/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị này đã có thông báo gửi Công an xã, UBND xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An và gia đình bà Cao Thị Cúc (SN 1960, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây) thông báo về việc gia hạn tạm giam đối với 3 bị can: Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991), Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995) và Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990) đến ngày 3/6/2022.

Ông Lê Tùng Vân và 3 người khác ở Tịnh thất Bồng Lai bị khởi tố điều tra về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ phạm vi lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân". Ảnh: CTV

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin ngày 12/3, 3 bị can ở Tịnh thất Bồng Lai được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An gia hạn lần 1 lệnh tam giam để làm rõ tội danh "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân", đồng thời tiếp tục điều tra tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An vừa ra lệnh gia hạn tạm giam lần 1 đối với Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), và Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi), cùng ngụ xã Hòa Khánh Tân, huyện Đức Hòa để tiếp tục điều tra tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân".

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An, đến nay đã hết thời hạn tạm giam 3 bị can về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân", Công an huyện Đức Hòa chuyển hồ sơ cùng bị can về Cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An thụ lý theo thẩm quyền.

Các bị can trên tiếp tục được gia hạn tạm giam lần 1 để làm rõ tội danh trên và mở rộng điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

"Về tội danh kể trên, cơ quan điều tra huyện tạm giam thời hạn 2 tháng, công an tỉnh gia hạn lần 1 thụ lý theo thẩm quyền cũng trong 2 tháng.

Trong thời gian tạm giam tiếp theo, cơ quan điều tra tập trung làm rõ tội danh đã khởi tố, sau đó tiếp tục xác minh, thu thập chứng cứ điều tra tội loạn luân, tội chiếm đoạt tài sản theo đơn thư đã nhận của một số nguồn tin tố giác tội phạm", đại diện Cơ quan CSĐT tỉnh Long An nói.

Khởi tố, bắt tạm giam nữ Giám đốc Trung tâm Quản lý đất đai TP.Điện Biên Phủ

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 25/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Trần Thị Vân, Giám đốc Trung tâm Quản lý đất đai TP.Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 1, Điều 360 Bộ luật Hình sự. Viện KSND cùng cấp đã phê chuẩn các quyết định trên.

Quyết định khởi tố và lệnh bắt bị can để tạm giam đã được VKSND tỉnh Điện Biên phê chuẩn.

Trước đó, UBND tỉnh Điện Biên có Quyết định thành lập Trung tâm Quản lý đất đai TP.Điện Biên Phủ trên cơ sở hợp nhất của Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất và Chi nhánh Văn phòng đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.



Bà Trần Thị Vân khi đó là Phó Chánh Văn phòng HĐND, UBND TP, được UBND TP giao nhiệm vụ kiêm Phó Giám đốc phụ trách; sau đó là Giám đốc Trung tâm Quản lý đất đai TP.Điện Biên Phủ.

Năm 2021, Thanh tra tỉnh Điện Biên đã làm rõ hàng loạt tồn tại, sai phạm của UBND TP.Điện Biên Phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp phép san ủi, quản lý việc san ủi của các hộ gia đình trên địa bàn TP.Điện Biên Phủ.

Cứu vợ, chồng đâm chết kẻ bắt cóc

Như Dân Việt đã thông tin: Sau gần 2 ngày xét xử, sáng nay (26/4), TAND tỉnh Vĩnh Long đã tuyên phạt Trần Ngoại Giao (32 tuổi, ngụ ấp An Hiệp, xã Long An, huyện Long Hồ, Vĩnh Long) 1 năm tù giam về tội Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh.

Ngoài ra, Giao còn phải bồi thường cho gia đình người bị Giao đâm chết là Trần Lê Văn Thịnh (28 tuổi, ngụ Đồng Nai) số tiền 313 triệu đồng.

Trần Ngoại Giao (áo trắng bên trái) và các bị cáo khác nghe tuyên án sáng 26/4. Ảnh: Duy Khánh

Liên quan đến vụ án trên, 6 bị cáo khác bị tuyên án: Võ Thị Kim Chi (55 tuổi, mẹ của Võ Thị Thúy H.; H. là vợ của Giao) 3 năm tù giam; Nguyễn Thành Nhựt (22 tuổi, em cùng mẹ khác cha của chị H.) 2 năm tù giam; Dương Văn Tiến (33 tuổi), Nguyễn Anh Vĩnh (27 tuổi), Nguyễn Văn Tiến (31 tuổi) và Trần Văn Dũng (31 tuổi, cùng ngụ ở Bà Rịa - Vũng Tàu) mỗi người 3 năm 6 tháng tù giam, cùng về tội Bắt người trái pháp luật.

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo xâm phạm đến mạng sống con người, quyền tự do con người nên cần phải được xét xử nghiêm khắc. Trong đó, bị cáo Chi vì muốn con gái mình là H. không sống chung với Giao mà bỏ ra 10 triệu đồng thuê nhóm người nói trên đi bắt cóc con về Bà Rịa - Vũng Tàu giao cho bị cáo.

Bị cáo Chi có tình tiết giảm nhẹ là sau khi gây án đã đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội trước, trong và sau khi gây án; bị cáo mắc bệnh rối loạn nhân cách, cảm xúc.

Còn bị cáo Giao vì muốn cứu vợ mà tước đoạt mạng sống của người khác. Bị cáo Giao sau khi gây án cũng đã ăn năn hối lỗi, đi đầu thú và khai nhận hành vi; đồng thời chủ động bồi thường cho bị hại và được gia đình bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Trước, trong và sau gây án, bị cáo cũng mắc bệnh rối loạn nhân cách, cảm xúc.

Theo cáo trạng, do Chi không đồng ý con ruột là H. kết hôn với Giao nên ngày 14/11/2020, Chi thuê và đưa trước cho Thịnh 10 triệu đồng để cùng với Nhựt đến tỉnh Vĩnh Long bắt, đưa H. về Vũng Tàu.

Ngày 15/11/2020, Thịnh cùng Nhựt và 4 người khác đến quán cà phê ở xã Long An, huyện Long Hồ, nơi Giao và H. đang sinh sống. Thịnh cùng đồng bọn đi vào quán dùng bình xịt hơi cay tấn công H., sau đó lôi ra ôtô 7 chỗ.

Giao đang ở sau vườn, nghe tiếng vợ kêu cứu nên lao ra phía trước. Trong lúc giải cứu vợ, Giao đã dùng hung khí đâm Thịnh bị thương và tử vong sau đó. Hai người khác trong nhóm của Thịnh cũng bị gây thương tích.

Tạm giữ 3 người dùng ô tô đuổi theo xe máy nghi trộm chó gây tai nạn

Sáng 26/4, theo nguồn tin của PV Dân Việt, cơ quan công an vừa tạm giữ 3 người truy đuổi người chạy xe máy (nghi trộm chó, mèo) gây tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ sáng 23/4, Lê Hoàng Anh (23 tuổi), Đặng Đình Cường (20 tuổi) và Phạm Minh Phúc (16 tuổi), cùng trú tại huyện Lắk (Đắk Lắk) đang uống bia tại một quán nhậu ở thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk. Trong đó Lê Hoàng Anh là tài xế taxi.

Trong lúc đang uống bia, 3 người trên nhìn thấy hai người đi xe máy có biểu hiện nghi trộm chó, mèo nên ba người bàn nhau đuổi theo chiếc xe máy.

Anh Lê Hoàng Anh lái xe taxi mang BKS 47E - 000.22 chở 2 người còn lại đuổi theo xe máy do N.N.D. (19 tuổi, trú TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển chở theo L.C.T.L. (22 tuổi, trú TP.Buôn Ma Thuột).

Chiếc xe máy bị tông biến dạng sau vụ tai nạn. Ảnh: CN

Khi D. phát hiện có người đuổi theo thì tăng ga, bỏ chạy, đến cổng chào huyện Lắk trên quốc lộ 27 (thị trấn Liên Sơn), Hoàng Anh đã điều khiển xe ô tô tông mạnh vào phần đuôi xe máy.

Vụ việc khiến 2 người trên xe máy văng xuống đường, D. tử vong tại chỗ, L. bị thương nặng. Tại hiện trường, có 2 con mèo đã chết.

Sau khi xảy ra sự việc Anh, Cường và Phúc đã đến Công an huyện Lắk đầu thú.