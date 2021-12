TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Thông tin mới vụ nhiều người chết bất thường sau bữa cơm; xử vụ cưỡng đoạt tiền bà Phương Hằng

Vụ nhiều người chết bất thường sau bữa cơm ở Hưng Yên: Thêm người thứ 4 tử vong

Liên quan đến vụ nhiều người chết bất thường sau bữa cơm ở huyện Kim Động (Hưng Yên), một cán bộ xã Đồng Thanh (Kim Động) cho biết, thêm người con gái thứ 2 của ông Nguyễn Văn S. (xã Đồng Thanh) đã qua đời trưa 29/12.

Trước đó, vào trưa 26/12, ông S. có làm cơm và mời gia đình 2 con gái sang ăn. Đến tối cùng ngày, 2 cháu bé nhỏ là con của 2 người con gái bị đau bụng, nôn mửa và tử vong tại nhà. Hai người con gái được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Tuy nhiên, sau 2 ngày điều trị, đến chiều 28/12, một người đã không qua khỏi.

Như vậy, từ ngày 26/12 đến nay, đã có 4 người trong gia đình ông S. tử vong. Theo người dân địa phương,người con rể của ông S. mặc dù không tham gia bữa cơm, nhưng trên đường đưa thi thể vợ từ Hà Nội về quê lo hậu sự cũng đột nhiên bị hôn mê và hiện đang cấp cứu tại bệnh viện.

Ngày 29/12, trao đổi với báo chí, ông Bùi Văn Phúc - Chủ tịch UBND huyện Kim Động (Hưng Yên) cho biết, cơ quan Công an tỉnh Hưng Yên và Bộ Công an đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.



Vị cán bộ huyện cho biết, cơ quan điều tra xác định có nhiều tình huống phức tạp nên đang trong quá trình tiến hành điều tra, làm rõ và sẽ thông tin ngay khi có kết quả.

Đông đảo YouTuber "bủa vây" trước cổng tòa xét xử thanh niên cưỡng đoạt tiền bà Nguyễn Phương Hằng

Chiều 29/12, TAND TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án "Cưỡng đoạt tài sản" đối với Mai Xuân Cường (SN 1990, ngụ TP.HCM), người bị hại là bà Nguyễn Phương Hằng - Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam.



Hàng trăm người cầm theo điện thoại "bủa vây" trước cổng Tòa án nhân dân TP.Thủ Dầu Một. Ảnh: Văn Dũng



Theo lịch, phiên tòa bắt đầu từ 13h30 ngày 29/12. Tuy nhiên, từ khoảng 12h30 cùng ngày, hàng trăm người đã mang theo điện thoại đến trước cổng tòa án để livestream trên các trang mạng xã hội như Facebook, YouTube, Tiktok…

Đáng nói, khi phát hiện có phóng viên của các cơ quan báo chí đến tác nghiệp, nhóm người này đã lao tới dí điện thoại sát mặt, đặt những câu hỏi chất vấn vì sao lại đăng tải những thông tin liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng.

Trước việc có hàng trăm người tập trung tại khu vực cổng, Tòa án nhân dân TP.Thủ Dầu Một đã quyết định đóng cửa cổng, không cho bất kỳ ai không có phận sự được vào trong khuôn viên tòa. Bên ngoài, lực lượng CSGT, công an tổ chức chốt chặn, điều tiết giao thông, đồng thời hướng dẫn nhóm người trên giữ gìn trật tự.

Sau đó, Mai Xuân Cường được cảnh sát chở bằng xe thùng đến tòa, theo sau là chiếc xe của lực lượng y tế. Đến 13h30, bà Nguyễn Phương Hằng có mặt tại tòa.

Trước đó, Mai Xuân Cường (SN 1990, ngụ TP.HCM) nhắn tin cho bà Nguyễn Phương Hằng đề nghị hợp tác để đối phó với một người phụ nữ. Tuy nhiên, bà Phương Hằng đã từ chối.

Sau đó, Cường nhắn với bà Hằng "xin" 2 triệu đồng, nếu không đáp ứng thì sẽ không để yên. Bà Hằng tiếp tục khước từ, Cường "hạ giá" xuống còn 500.000 đồng.

Nhận định đây là hành vi xấu, bà Nguyễn Phương Hằng đã chuyển cho Mai Xuân Cường 2 triệu đồng như lời đề nghị ban đầu, sau đó đến cơ quan công an tố giác tội phạm.

Công an TP.Thủ Dầu Một đã vào cuộc điều tra, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Mai Xuân Cường.

Xét xử vụ SADECO: Bị cáo Tất Thành Cang nói bút phê "đồng ý" không dẫn đến hệ quả nghiêm trọng

Chiều 29/12, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử bị cáo Tất Thành Cang (cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM) và 19 đồng phạm, vì liên quan đến sai phạm tại Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận - IPC, gây thất thoát, lãng phí cho Nhà nước.

Bị cáo Tất Thành Cang khẳng định bút phê "đồng ý" của mình không dẫn đến hệ quả nghiêm trọng. Ảnh: Chinh Hoàng

Đối với sai phạm của bị cáo Tất Thành Cang và các bị cáo tại Văn phòng Thành ủy TP.HCM, cáo trạng nêu, ngày 28/4/2017, Phạm Văn Thông (nguyên Phó Chánh Văn phòng Thành ủy) ký tờ trình số 1148 gửi bị cáo Tất Thành Cang xin chủ trương về phương án, đề xuất chấp thuận chủ trương trên để Văn phòng Thành ủy biểu quyết chấp thuận SADECO phát hành 9 triệu cổ phần với giá 40.000 đồng/cổ phần cho cổ đông chiến lược.

Khi nhận, bị cáo Tất Thành Cang có bút phê "đồng ý" vào tờ trình số 1148. Sau đó, việc chuyển nhượng cổ phần được thực hiện và Công ty Nguyễn Kim đã thanh toán đủ tiền cho SADECO.

Theo kết luận giám định của Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự TP.HCM, thời điểm phát hành cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim (tháng 1/2017), giá cổ phần của SADECO là hơn 160.000 đồng/cổ phần.

Bị chất vấn tại tòa chiều nay, bị cáo Cang khẳng định: "Bút phê của tôi không dẫn đến hệ quả nghiêm trọng, nó phù hợp với quy định pháp luật về việc phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược".

HĐXX tiếp tục chất vấn bị cáo Tề Trí Dũng, bị cáo này khai: Một tối cuối tháng 11/2016, bị cáo đang ở nhà thì nhận cuộc gọi đến nhà bị cáo Tất Thành Cang ăn tối. Tại đây, bị cáo Tất Thành Cang có nói với bị cáo là "tạo điều kiện cho Nguyễn Kim" tham gia vốn vào SADECO.

"Xuất phát từ ý kiến đó của bị cáo Cang, tôi mới đồng ý cho SADECO được tiếp xúc trực tiếp với Công ty Nguyễn Kim một cách chính thức, còn trước đó chưa có hoạt động nào tiếp xúc chính thức giữa hai bên", bị cáo Dũng khai tại tòa.

Đại diện VKS tiếp tục truy hỏi bị cáo Cang: Với vai trò là lãnh đạo, bị cáo có biết bút phê của bị cáo có giá trị thế nào không và dẫn đến hệ quả nghiêm trọng không? Một lần nữa bị cáo Cang khẳng định lại: "Bút phê của tôi có giá trị đối với phần vốn 16,7% của Văn phòng Thành ủy. Bút phê của tôi không dẫn đến hệ quả nghiêm trọng".

Bị cáo Cang tiếp tục khẳng định, Văn phòng Thành ủy TP.HCM và các đại diện vốn sau khi xin ý kiến của bị cáo, phải chấp hành theo chỉ đạo, chấp thuận chủ trương của bị cáo. Tuy nhiên, nếu tất cả các nội dung mà các đại diện vốn thực hiện tại đại hội cổ đông đúng với những nội dung mà các bị cáo đã sử dụng các cơ sở pháp lý để trình thì mới được áp dụng. Còn ở đây bị cáo không có trách nhiệm bởi vì bị cáo chỉ đạo trên cơ sở pháp lý tờ trình 12A.

Xử vụ ông Nguyễn Đức Chung: Diễn biến bất ngờ sau khi Viện Kiểm sát luận tội

Sáng nay (29/12), đại diện Viện Kiểm sát đề nghị mức án đối với cựu Chủ tịch Nguyễn Đức Chung và 6 bị cáo. Đã có diễn biến bất ngờ xảy ra tại tòa khiến Hội đồng xét xử tạm dừng tranh luận.

Cụ thể: Sáng cùng ngày, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội đã đề nghị mức án với các bị cáo trong vụ can thiệp trái pháp luật vào các gói thầu số hóa.



Cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị đề nghị từ 3 đến 4 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Được Hội đồng xét xử (HĐXX) gọi lên tự bào chữa, bị cáo Nguyễn Đức Chung dành lời cho các luật sư của mình.

Chủ tọa tạm dừng tranh luận, quay trở lại phần xét hỏi khi luật sư bào chữa cho ông Chung đề nghị cung cấp vật chứng là chiếc iPad có cài email chunghinhsu... Ảnh: PH

Trong phần trình bày bào chữa cho thân chủ của mình, luật sư Nguyễn Văn Tú (người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Đức Chung) đề nghị HĐXX xem xét chứng cứ mới là chiếc iPad mà gia đình bị cáo Chung cung cấp. Theo ông Tú, chiếc iPad này được cài email chunghinhsu... của cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội.

Trước diễn biến mới này, thẩm phán, chủ tọa phiên tòa là ông Vũ Quang Huy quyết định tạm dừng tranh luận, quay lại phần xét hỏi.

Bị cáo Nguyễn Đức Chung đề nghị cơ quan tố tụng tiếp nhận chiếc iPad trên để xem xét, trưng cầu bộ phận kỹ thuật làm rõ nội dung lưu trữ trong Ipad cũng như việc mở, dùng chiếc iPad này cũng như hòm thư vào chiều 15/5/2016 hay không.

Cáo trạng thể hiện, chiều tối ngày 15/5/2016, Bùi Quang Huy - Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường gửi email cho ông Nguyễn Đức Chung vào địa chỉ chunghinhsu@gmail.com, đề xuất ông Chung chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội lùi ngày đóng thầu thêm 2 tuần để Bùi Quang Huy giới thiệu một công ty tham gia đấu thầu.

Ngay sau khi Bùi Quang Huy gửi email, bị cáo Nguyễn Đức Chung đã 2 lần gọi điện cho ông Nguyễn Văn Tứ, lúc đó là Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, yêu cầu đình chỉ gói thầu số hóa năm 2016 do Sở dự kiến mở thầu vào sáng ngày 16/5/2016.

Nêu quan điểm về việc này, đại diện Viện Kiểm sát nhận định, để đảm bảo tính bảo mật, Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX để bị cáo Nguyễn Đức Chung viết mật khẩu vào giấy, xếp cùng với vật chứng là chiếc Ipad để đưa vào niêm phong, phục vụ công tác giám định.

Về phía cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, ông này trình bày chiếc iPad này được ông sử dụng từ đầu năm 2016. Đến 2018 đã chuyển sang dùng iPad khác, địa chỉ email cũng đổi sang email công vụ do Văn phòng UBND TP.Hà Nội lập nên hiện tại không nhớ được mật khẩu của email chunghinhsu...

Bị cáo Chung đề nghị HĐXX niêm phong chiếc Ipad đó, ông sẽ cố nhớ lại mật khẩu và cung cấp sau.

HĐXX sau đó đã quyết định niêm phong chiếc Ipad dưới sự chứng kiến của đại diện Viện Kiểm sát, bị cáo Nguyễn Đức Chung cùng luật sư.

Sau diễn biến này, HĐXX quyết định tiếp tục phần tranh luận, các luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Đức Chung tiếp tục phần bào chữa của mình.

Hé lộ số tiền Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức chi cho "chỗ này, chỗ kia" hòng chạy án

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: V.D

Liên quan đến vụ án nâng giá thiết bị tại Bệnh viện TP.Thủ Đức (TP.HCM), tại cuộc họp báo do Bộ Công an tổ chức vào chiều qua (28/12), Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) cho biết, trong quá trình điều tra sai phạm tại đây đã phát hiện bị can Nguyễn Minh Quân, Giám đốc Bệnh viện TP.Thủ Đức "nhờ vả chỗ này, chỗ kia".

"Trong quá trình điều tra, xác định ông Quân đã mang tiền đi nhờ vả các đối tượng liên quan đến công tác. Số tiền bao nhiêu thì phải chờ kết luận điều tra nhưng có thể nói là rất lớn", tướng Thành cho hay.

Trong vụ án này, Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam 8 bị can, trong đó có 6 người bị khởi tố về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn, chiếm đoạt tài sản". Các bị can gồm: Bùi Trung Kiên và Lê Thanh An, cựu cán bộ thuộc C03; Bùi Thị Hồng Giang, luật sư; Trần Văn Long, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Truyền thông du lịch Việt; Hà Duy Tuấn, lao động tự do và Nguyễn Ngọc Triệu, nguyên là tu sĩ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định 6 bị can đã có hành vi nhận tiền để "chạy án" cho Nguyễn Minh Quân - nguyên Giám đốc Bệnh viện TP.Thủ Đức (TP.HCM) - trước thời điểm vụ án nâng giá thiết bị tại bệnh viện này bị khởi tố.

Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Bệnh viện TP.Thủ Đức, Công ty TNHH thương mại dịch vụ sản xuất Nguyễn Tâm và các đơn vị liên quan.

Cơ quan điều tra xác định, bị can Nguyễn Minh Quân - Giám đốc Bệnh viện TP.Thủ Đức và Nguyễn Văn Lợi - Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ sản xuất Nguyễn Tâm - đã thông đồng, câu kết thực hiện hành vi trái quy định của Luật Đấu thầu trong mua sắm vật tư trang thiết bị y tế tại bệnh viện gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản Nhà nước.

Ngày 6/11/2021, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các thủ tục tố tụng gồm quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và lệnh bắt bị can để tạm giam về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, đối với Nguyễn Minh Quân và Nguyễn Văn Lợi.