TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Thứ trưởng Trương Quốc Cường bị khởi tố; sự trùng hợp lạ vụ giết chủ nợ ở Hải Dương

Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường bị khởi tố

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 4/11, thông tin từ Bộ Công an cho biết: căn cứ kết quả điều tra vụ án hình sự: "Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 Canada; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại TP.HCM, các tỉnh, thành phố khác và Cục Quản lý dược - Bộ Y tế", ngày 3/11/2021, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Trương Quốc Cường - Thứ trưởng Bộ Y tế về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Sau khi được Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện quyết định nêu trên đối với bị can Trương Quốc Cường.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường bị khởi tố vì liên quan đến vụ buôn bán thuốc giả tại VN Pharma. Ảnh: Phạm Hưng

Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình Cơ quan điều tra mở rộng vụ án hình sự "Nguyễn Minh Hùng, Võ Mạnh Cường cùng đồng phạm buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 Canada; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại TP.HCM, các tỉnh, thành phố khác và Cục Quản lý dược - Bộ Y tế".



Chân dung Hà "Miên" - đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc 30.000 tỷ đồng

Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) mới đây vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức chơi game casino đổi thưởng ở Hà Nội, quy mô lên tới hơn 30.000 tỷ đồng. Kẻ cầm đầu là Đỗ Ngọc Hà (còn gọi là Hà "Miên", SN 1984, trú tại Long Biên, Hà Nội).

Công an bắt giữ Hà "Miên" - đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc 30.000 tỷ đồng. Ảnh: CAND

Ngoài Hà "Miên" là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc 30.000 tỷ đồng, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ đối với 12 đối tượng khác gồm: Bùi Hoàng Sơn (SN 1988), trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội; Trần Quang Huy (SN 1994), (SN 1986), Đặng Trung Kiên (SN 1991), Nguyễn Tuấn Điệp (SN 1991), Hoàng Văn Máy (SN 1992), Lê Hải Nam (SN 1989), Phạm Hoàng Nhung (SN 1990), cùng trú tại quận Long Biên; Phạm Tiến Dũng (SN 1987), trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Bùi Thị Giang Thanh (SN 1982), trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội; Bùi Thảo Linh (SN 1998), trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; Đoàn Phi Hoàng (SN 1983), Đinh Thị Lâm Miên, cùng trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội.



Trước khi bị bắt, Đỗ Ngọc Hà và đàn em thường xuyên khoe cuộc sống sang chảnh bên xe sang, hàng hiệu trên mạng xã hội. Đáng chú ý, Hà "Miên" - đối tượng cầm đầu đường đây đánh bạc 30.000 tỷ đồng từng có 4 tiền án, 2 tiền sự.

Vụ Phó giám đốc bắt cóc, hiếp dâm nữ nhân viên quán karaoke: Chủ quán lên tiếng

Ngày 4/11, trao đổi với PV Dân Việt về vụ Phó giám đốc bắt cóc, hiếp dâm nữ nhân viên quán karaoke, anh VDT - chủ quán karaoke ở xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong (Bình Thuận) cho biết, đến nay vẫn còn "ám ảnh"và rất buồn khi xem lại những đoạn clip diễn biến vụ bắt cóc cô gái dưới 16 tuổi rồi đưa vào khách sạn hiếp dâm của nhóm người Trương Đình Vinh (Vinh bò cạp).

Theo anh V.D.T, hôm ấy anh bận đi làm chứ nếu có mặt ở quán thì sự việc sẽ không xảy ra. "Mấy hôm nay tôi rất buồn và đã tạm đóng cửa quán. Tôi buồn vì mình không bảo vệ được nhân viên của mình khiến các em phải bị nạn như vậy, tôi đau lòng lắm...", anh V.D.T nói.

Lê Anh Tuấn (40 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Bình), là Phó Giám đốc một công ty khoáng sản, vật liệu xây dựng tại Bình Thuận. Ảnh: Như Ý

Theo lời anh V.D.T và camera của quán ghi lại, trước đó một nhóm khoảng 5 người đi xe bán tải đến quán hát karaoke. Sau khi hát xong nhóm người này tính tiền và trên đường ra xe chuẩn bị rời khỏi quán thì thấy em T. là nhân viên tạp vụ, bưng bê của quán đang ngồi chơi thì nhóm này đến gạ gẫm đi đêm.



Mặc dù em T. đã vùng vẫy phản kháng nhưng vẫn bị một người mặc áo thun đen ép đưa từ trong quán ra đến cửa xe bán tải. Lúc này em T. đã vùng vẫy mạnh hơn và thoát khỏi chạy vào trong quán nhưng vẫn bị người mặc áo thun đen đuổi theo nắm tay kéo đi hàng chục mét khi ra đến xe bán tải thì mở cửa, ép em T. lên xe rồi đóng cửa lại. Trong camera cũng xuất hiện 2 nhân viên quán karaoke mặc áo thun vàng từ trong quán chạy ra can ngăn nhưng bị người mặc áo thun đen ngăn cản, không cho tiếp cận em T. Sau đó nhóm người lên chiếc xe bán tải nổ máy chở em T. rời đi.

Cũng theo lời anh V.D.T, hiện giờ em T. không còn ở quán karaoke nữa mà mấy chị em đã dẫn nhau về quê ở một tỉnh miền Tây "lánh nạn".

Trước đó, 4 chị em của T. đến quán anh V.D.T xin việc làm, trong đó một người anh trai làm công việc nặng hơn. Hai chị gái làm nhân viên, riêng T. còn nhỏ nên được anh V.D.T bố trí làm công việc rửa ly, bưng trái cây…

Sau khi bị bắt cóc đưa vào khách sạn hiếp dâm, em T. đã về trình bày lại và người thân trong gia đình đã làm đơn tố cáo nhóm người trên.

Sau đó công an vào cuộc điều tra và xác định, người mặc áo thun đen có hành vi bắt cóc em T. chính là Trương Đình Vinh (Vinh "bò cạp", 32 tuổi, ngụ thị trấn Liên Hương, Tuy Phong).

Theo phản ánh của nhiều người, Vinh "bò cạp" là một tay anh chị nổi tiếng, hay gây gổ kiếm chuyện ở thị trấn Liên Hương.

Trước đó, sáng 3/11, Công an huyện Tuy Phong (Bình Thuận), đã ra quyết định bắt tạm giam 4 tháng đối với 2 người có hành vi bắt cóc, hiếp dâm nữ nhân viên quán karaoke gây xôn xao dư luận vừa qua.

Theo Công an huyện Tuy Phong, các đối tượng bị bắt gồm Lê Anh Tuấn (40 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Bình), là Phó Giám đốc một công ty khoáng sản, vật liệu xây dựng tại Bình Thuận và Trương Đình Vinh ( Vinh "bò cạp", 32 tuổi, ngụ thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Trong đó, Tuấn là người chủ mưu, thực hiện hành vi hiếp dâm và Vinh là đồng phạm.

Bị tuyên án 6 năm tù vì tội chứa mại dâm, trong lúc chờ thi hành án tiếp tục... chứa mại dâm

Chiều 4/11, theo Công an TP.Gia Nghĩa (Đắk Nông), đơn vị vừa triệt phá một tụ điểm hoạt động mại dâm tại cơ sở massage.

Trước đó, tối 3/11, Công an TP.Gia Nghĩa đã phát hiện, bắt quả tang 2 phòng xông hơi, massage của cơ sở massage Sơn Trà (tổ dân phố 10, phường Nghĩa Thành, TP.Gia Nghĩa) có hành vi mua, bán dâm.

Cơ sở trên do ông Nguyễn Minh Quang (trú tại TP.Gia Nghĩa) làm chủ.

Ông Quang tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Tại thời điểm kiểm tra, 2 cặp nam, nữ đang có hành vi mua, bán dâm. Lực lượng chức năng đã thu giữ một số tang vật liên quan.



Được biết, ngày 29/10 vừa qua, ông Quang đã bị TAND TP.Gia Nghĩa xét xử, tuyên phạt 6 năm tù giam về tội "Chứa mại dâm" và đang trong thời gian chờ thi hành án.

Kỳ án giết chủ nợ, đốt xác phi tang ở Hải Dương: Ngày xét xử bị cáo trùng với giỗ đầu của nạn nhân

Theo thông tin từ Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Hải Dương, ngày 18/11, TAND tỉnh sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Cao Tài Năng về các tội danh: "Giết người", "Cướp tài sản", "Xâm phạm thi thể, hài cốt" và bị cáo Vũ Thị Mừng - vợ Năng về các tội danh: "Che giấu tội phạm", "Xâm phạm thi thể, hài cốt".

Sau những nỗi đau âm ỉ hàng năm trời, người nhà anh D.C.C tại phố Cuối (Gia Lộc, Hải Dương) cho biết, theo thông báo của cơ quan tố tụng, ngày 18/11, bị cáo sát hại người thân của họ sẽ bị đưa ra xét xử. Có một sự trùng hợp ngẫu nhiên, ngày xét xử cũng chính là giỗ đầu của anh D.C.C.

Nhà anh D.C.C tại phố Cuối (Gia Lộc, Hải Dương). Ảnh: Thi Ngọc

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, vụ án người đàn ông ở Hải Dương mất tích 7 tháng mới tìm ra manh mối từ chiếc xe ô tô bị "bỏ quên" tại Hà Nội với những tình tiết man rợ của kẻ sát nhân khiến dư luận một phen rúng động. Bị cáo chính là con nợ của nạn nhân, do không có tiền trả nợ đã tìm cách giết hại chủ nợ và chiếm đoạt một số tài sản giá trị, sau đó đem thi thể nạn nhân đi chôn. Khoảng 1 tháng sau, thi thể của nạn nhân lại bị bị cáo đào lên đốt, phi tang xác hòng thoát tội.



Chia sẻ với PV, chị D.T.H - em gái của nạn nhân D.C.C cho biết, chị là người được vợ, con và những người thân trong gia đình anh D.C.C ủy quyền hoàn toàn trong việc liên hệ với các cơ quan tố tụng để làm sáng tỏ nguyên nhân cái chết của anh C. Vợ và 2 con anh C hiện đang ở nước ngoài, không về Việt Nam được.

Theo thông báo của cơ quan tố tụng, ngày 18/11, TAND tỉnh Hải Dương sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo gây ra cái chết của anh C, ngày đó cũng chính là ngày giỗ đầu của anh.

Chị H cho rằng đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên, chị mong rằng đó cũng là ngày linh hồn anh trai chị nơi chín suối được trả lại công bằng. Chị hy vọng các cấp có thẩm quyền làm sáng tỏ mọi việc một cách công tâm, minh bạch nhất.