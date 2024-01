TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Thượng úy lao thẳng xe vào chốt đo nồng độ cồn; tuyên án cựu Cục phó Trần Hùng

Củng cố hồ sơ, bàn giao thượng úy lao thẳng xe vào chốt đo nồng độ cồn sang cơ quan điều tra quân sự

Như Dân Việt đã thông tin: Liên quan vụ tài xế bất chấp hiệu lệnh của cảnh sát giao thông, tông thẳng xe vào tổ công tác đo nồng độ cồn của Công an thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An), Công an thành phố Vinh đang tạm giữ hình sự Phan Công Đoàn (SN 1982, trú tại phường Lê Lợi, thành phố Vinh) để điều tra, làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo báo cáo cụ thể của công an, 20h ngày 21/1, Tổ công tác thuộc Đội cảnh sát giao thông - trật tự (Công an thành phố Vinh) triển khai lực lượng tuần tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn và xử lý các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông tại khu vực thuộc Km464+800, Quốc lộ 1A (đường Trần Phú, thành phố Vinh), phát hiện xe ô tô Mazda màu đỏ, mang biển kiểm soát 37K-270.92 đang di chuyển trên đường, lái xe nghi vấn có biểu hiện vi phạm nồng độ cồn.

Clip Phan Công Đoàn điều khiển xe Mazda màu đỏ BKS 37K-270.92 tông thẳng tổ CSGT Công an thành phố Vinh. Clip: CSGT

Khi xe ô tô trên di chuyển gần đến chốt kiểm tra, đại úy Nguyễn Minh Thông dùng gậy chỉ huy giao thông và đèn, còi ra hiệu lệnh cho xe ô tô trên đi chậm lại và hướng dẫn xe đi vào làn kiểm tra nồng độ cồn.

Thế nhưng, lái xe điều khiển xe ô tô đã không chấp hành theo hiệu lệnh, cho xe lùi, sau đó điều khiển xe quay đầu đi ngược chiều, nhằm trốn tránh lực lượng chức năng.

Đặc biệt, khi lực lượng của tổ công tác tiếp cận và tiếp tục ra hiệu lệnh dừng xe, người điều khiển phương tiện trên không dừng lại, lao thẳng xe vào thành viên tổ công tác và gây nguy hiểm cho nhiều người.

Phan Công Đoàn được cho là tông thẳng vào tổ CSGT đang yêu cầu Đoàn dừng xe. Ảnh: DV

Khi bị tổ công tác tiến hành truy đuổi, Phan Công Đoàn vẫn lái xe chạy ngược chiều sau đó tắt qua vòng xuyến Phương Đông vào đường Trường Thi rồi di chuyển với tốc độ cao qua nhiều tuyến đường khác của thành phố Vinh.



Tổ công tác sau đó đã chặn dừng được xe ô tô trên ở số 117 đường Chu Văn An và khống chế đối tượng Đoàn và đưa về trụ sở Công an thành phố Vinh tiến hành làm việc.



Kết quả kiểm tra nồng độ cồn sau đó cho thấy đối tượng Đoàn vi phạm mức 0,399 mg/L khí thở.

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Vinh đang củng cố hồ sơ bàn giao đối tượng cho Cơ quan điều tra Khu vực 2, Quân khu 4 để xử lý theo đúng thẩm quyền.

Tuyên án cựu Cục phó Trần Hùng

Như Dân Việt đã thông tin: Tối 23/1, sau 2 ngày xét xử, TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên y án sơ thẩm 9 năm tù với bị cáo Trần Hùng, cựu Cục phó Cục Quản lý thị trường (QLTT), về tội "Nhận hối lộ".

Trước đó, ông Hùng luôn kêu oan từ phiên sơ thẩm tới nay và khi nói lời sau cùng tại tòa phúc thẩm đã xin: "Cho tôi mức án cao nhất nếu chứng minh được tôi nhận hối lộ. Nhưng tôi khẳng định tôi không nhận hối lộ".

Tòa cấp cao xác định ông Trần Hùng không bị oan nên tuyên y án 9 năm tù.

Các luật sư của ông Hùng cũng nêu, không có chứng cứ thể hiện vị này nhận 300 triệu đồng của người bán sách lậu là Cao Thị Minh Thuận. Người giúp Thuận đưa tiền là Nguyễn Duy Hải (lao động tự do) liên tục thay đổi lời khai về việc đưa hối lộ; thời gian đưa hối lộ theo Hải khai, ông Hùng đang ở nhà vì có giỗ…

Bản án phúc thẩm bác các quan điểm trên, cho rằng bị cáo Trần Hùng là Tổ trưởng Tổ 304 Tổng cục QLTT nên là người có chức vụ quyền hạn theo Luật Phòng chống tham nhũng. Đại diện QLTT cũng từng có lời khai, Trần Hùng là lãnh đạo Tổ 304, thuộc Tổng cục trưởng, ý kiến của bị cáo Hùng có thể coi là ý kiến của Tổng cục trưởng nên phải chấp hành.

Trần Hùng không thừa nhận cầm tiền nhưng chính bị cáo cũng có lời khai thể hiện, ngày 14/7/2020, Hải đặt vấn đề cảm ơn Tổ 304 số tiền 400 triệu đồng để bỏ qua vi phạm nhưng Hùng từ chối. Hôm sau, Hải mang túi nylon đựng tiền đến cho Hùng và cũng từ chối.

Tòa án xét thấy, các nhân chứng Kiều Nghiệp và Nguyễn Văn Kim (đồng nghiệp của Trần Hùng) khai họ thấy Hải cầm túi nylon màu đen vào phòng làm việc của Hùng. Sau đó, Hải gọi điện thoại để Hùng nói chuyện điện thoại, hướng dẫn Thuận khai báo.

Lời khai của các nhân chứng Nghiệp, Kim phù hợp với lời khai của bị cáo Thuận và Hải cũng như trích xuất dữ liệu điện thoại, theo tòa phúc thẩm. Do vậy, có đủ cơ sở xác định Hải đã mang 300 triệu đồng của Cao Thị Minh Thuận đưa cho Trần Hùng.

Bị cáo Hùng đã hướng dẫn Cao Thị Minh Thuận khai báo về nguồn gốc sách lậu, từ hàng sản xuất sang hàng ký gửi để không bị xử lý hình sự, chỉ bị xử lý hành chính. Trần Hùng còn gọi điện cho bị cáo Lê Việt Phương, khi đó Đội phó Đội QLTT số 17, là người phụ trách vụ việc của Cao Thị Minh Thuận, yêu cầu Phương "xử lý nhẹ".

Như vậy, Trần Hùng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, nhận hối lộ 300 triệu đồng. Tòa sơ thẩm tuyên 9 năm tù là đúng, không oan và bị cáo Hùng không xin giảm nhẹ hình phạt nên tòa phúc thẩm không xem xét giảm nhẹ.

Quan điểm từ các luật sư bào chữa cho Trần Hùng là không có cơ sở. Văn bản do phạm nhân cùng buồng giam với Trần Hùng, thể hiện Nguyễn Duy Hải được công an dụ dỗ vu khống cho bị cáo Hùng là không có giá trị do không được xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc được thu thập đúng trình tự tố tụng.

Xác định nguyên nhân vụ xe khách lao xuống vực ở Đà Nẵng khiến 2 người tử vong, hàng chục người bị thương

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 23/1, Bộ Công an có báo cáo liên quan đến vụ tai nạn xe khách lao xuống vực sâu tại cao tốc La Sơn - Túy Loan (địa phận TP.Đà Nẵng).

Lực lượng chức năng tổ chức cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân. Ảnh: D.B

Theo thông tin từ Bộ Công an, hồi 0 giờ 30 phút ngày 23.01, tại Km 36+400 đường La Sơn – Túy Loan (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng), ô tô khách loại 45 chỗ ngồi, BS 47B - 01067 của nhà xe Quỳnh Hương chạy tuyến Đắk Lắk – Hải Dương do tài xế Phương Thanh Tùng (36 tuổi, trú tại huyện Eaka, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, trên xe chở 22 người (19 hành khách, 3 nhân viên nhà xe) lao xuống vực sâu.

Hậu quả bước đầu xác định 2 người tử vong tại hiện trường, 20 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện. Hiện phương tiện đang neo buộc tại vực sâu khoảng 30m đợi cẩu tải trọng lớn để cẩu kéo.

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân sơ bộ dẫn tới việc xe khách đâm vào ta luy, lao xuống vực là do trời mưa, sương mù làm hạn chế tầm nhìn, lái xe buồn ngủ nên gây tai nạn.

Sau vụ tai nạn xảy ra, Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (Công an TP.Đà Nẵng) khẩn trương tiếp cận hiện trường cấp cứu người bị nạn, tìm kiếm các nạn nhân, tuy nhiên do điều kiện địa hình vực sâu, thời tiết mưa kèm sương mù, tối nên việc cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Bộ Công an đang chỉ đạo thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ người bị nạn, tổ chức điều tra, xác minh nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bắt Giám đốc doanh nghiệp xăng dầu ở Cao Bằng vì hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 23/1, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Cao Bằng đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Ngọc Xuân Lâm (SN 1980, ở huyện Nguyên Bình) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Qua điều tra, cảnh sát xác định Ngọc Xuân Lâm đã lợi dụng pháp nhân là Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Sơn Nhung, kinh doanh xăng dầu (có địa chỉ tại xóm Nà Bao, xã Minh Tâm, huyện Nguyên Bình), để gian dối trong các hoạt động kinh doanh và lừa đảo chiếm đoạt số tiền, hàng hóa với giá trị trên 8 tỷ đồng.

Ông Ngọc Xuân Lâm bị Công an tỉnh Cao Bằng khởi tố, tạm giam. Ảnh: CACC

Công an tỉnh Cao Bằng thông báo, đề nghị các công dân có hoạt động hợp tác kinh doanh hoặc vay mượn với đối tượng Ngọc Xuân Lâm, chủ động thông tin với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Cao Bằng để đảm bảo quyền lợi.

Công an tỉnh Cao Bằng đang điều tra, mở rộng vụ án.

Khởi tố thầy dạy võ ở Quảng Ngãi để điều tra hành vi đồi bại với nhiều nam sinh dưới 16 tuổi

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 23/1, tin từ Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, cơ quan chức năng đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Phạm Huỳnh Minh Thịnh (29 tuổi, ở tổ dân phố Trường Thọ Tây B, phường Trương Quang Trọng, TP.Quảng Ngãi), về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Công an Quảng Ngãi đang thực hiện lệnh bắt đối tượng Phạm Huỳnh Minh Thịnh. Ảnh: SựThành - Xuân Công

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan Công an tỉnh Quảng Ngãi, Phạm Huỳnh Minh Thịnh là huấn luyện viên dạy võ taekwondo, có mở lớp ngoại khóa dạy võ tại phường Trương Quang Trọng, TP.Quảng Ngãi.

Lớp dạy võ của đối tượng Thịnh thu hút nhiều em học sinh từ 6 tuổi - 16 tuổi đăng ký và học. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của các học sinh nam, đối tượng Thịnh không chỉ dụ dỗ các em để quan hệ tình dục bằng nhiều hình thức khác nhau, mà còn quay camera lại để đe dọa các nam sinh.

Qua xác minh và điều tra, công an Quảng Ngãi đã thu thập đầy đủ chứng cứ, thực hiện lệnh bắt giữ khẩn cấp Thịnh.

Công an tỉnh Quảng Ngãi đề nghị, những ai bị đối tượng Phạm Huỳnh Minh Thịnh xâm hại, liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh để phối hợp xử lý theo quy định pháp luật.