Đà Nẵng: Trưởng phòng và thủ quỹ Trường Đại học Bách khoa "mượn" hơn 86 tỷ đồng thế nào?

Như Dân Việt đã thông tin: Tối 9/2, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Quang Huy (SN 1989, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) và Lâm Thị Hồng Tâm (SN 1973, trú phường Hòa Khuê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) về tội “Tham ô tài sản”.

Cơ quan công an tống đạt quyết định bắt tạm giam Hoàng Quang Huy. Ảnh: CACC

Cơ quan công an đọc lệnh bắt Lâm Thị Hồng Tâm. Ảnh: CACC

Cơ quan công an cũng thực hiện lệnh khám xét nơi ở của Huy và Tâm, thu giữ một số tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ án.

Cả hai bị can cùng làm việc tại Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng. Trong đó, Huy là Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, còn Tâm là thủ quỹ của trường.

Thông tin ban đầu, đầu năm 2021, Tâm nhờ Huy cho “mượn” 500 triệu đồng từ quỹ của Trường Đại học Bách khoa nhằm giải quyết việc cá nhân. Do quỹ tiền mặt của trường không đủ nên Tâm xin phép Huy cho rút tiền từ tài khoản ngân hàng của trường.

Bằng một số thủ đoạn, tính đến ngày 5/2/2023, Lâm Thị Hồng Tâm, với sự thông đồng của Hoàng Quang Huy đã nhiều lần rút tiền từ tài khoản của Trường Đại học Bách khoa số tiền hơn 86 tỷ đồng để tiêu xài vào mục đích cá nhân và chuyển cho một số đối tượng khác.

Tại cơ quan công an, các bị can đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tìm thấy thi thể nữ sinh 19 tuổi mất tích ở Hải Phòng

Như Dân Việt đã đưa tin: Liên quan đến vụ nữ sinh 19 tuổi xinh đẹp ở Hải Phòng mất tích, tối 9/2, trao đổi với PV, lãnh đạo UBND xã An Hưng, huyện An Dương cho biết, khoảng 16h cùng ngày, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể em N.T.H.H. trên sông Cấm.

Theo lãnh đạo địa phương, thi thể em H. được lực lượng cứu hộ lặn, mò thấy tại khu vực chân cầu Kiền, cách nhà nạn nhân khoảng 3km. Thi thể nạn nhân sau đó được bàn giao lại gia đình để lo hậu sự.

Em N.T.H.H. thời điểm trước khi mất tích. (Ảnh: Chính quyền cung cấp). Nguồn: Dân Trí

Trước đó, ông N.Q.D. (50 tuổi, trú tại xã An Hưng, huyện An Dương, TP.Hải Phòng) tới chính quyền để trình báo về việc con gái ông là N.T.H.H. (19 tuổi) mất tích.

Theo ông D., vào tối 4/2, con gái ông đi bộ từ nhà ra khu vực cầu Kiền (cách nhà 3km), rồi bỏ lại dép và một số vật dụng khác trên cầu. Đến nửa đêm không thấy N.T.H.H. về nhà, người thân gọi điện thoại không được nên đã đi tìm.

Đến rạng sáng 5/2, mọi người phát hiện áo khoác, điện thoại của N.T.H.H. trên cầu Kiền. Nghi con gái trong lúc mất bình tĩnh đã nhảy cầu tự tử, gia đình ông D. trình báo chính quyền địa phương để nhờ lực lượng tìm kiếm cứu hộ hỗ trợ.

Người nhà của nạn nhân cho biết, trước khi rời nhà đi, N.T.H.H. đã lấy tiền của bố mẹ và cắm xe máy. Kiểm tra điện thoại, người thân phát hiện nữ sinh này đã thực hiện giao dịch chuyển 130 triệu đồng cho một người khác.

Bố nạn nhân cho hay, H. có tham gia mua bán trên các kênh mạng xã hội và nghi bị lừa mất hơn 100 triệu. Do bị lừa, có thể H. quá sốc và có hành vi dại dột.

Bắn 2 người thương tích, cựu cảnh sát giao thông lĩnh án

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 10/2, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Lê Hoàng Trung (SN 1988, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) về tội "Giết người".

Theo nội dung cáo trạng, vào khoảng 23 giờ ngày 16/10/2021, sau khi ăn uống tại một quán trên đường 30 tháng 4, Lê Hoàng Trung đi cùng chị Phan Thị Thanh Hòa (SN 1987, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) ra vị trí để xe ô tô tại lề đường, phía trước tòa nhà PV Combank.



Lúc này, anh Huỳnh Kim Tính (SN 1986, trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng) và anh Lê Trương Ngọc Hiếu (SN 1988, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) cùng là nhân viên bảo vệ của tòa nhà PV Combank ra nhắc nhở chị Hòa và Trung về việc đậu xe ô tô chắn lối vào tầng hầm của tòa nhà thì giữa Trung và anh Tính xảy ra tranh cãi lớn tiếng với nhau.

Bị cáo Lê Hoàng Trung tại tòa. Ảnh: D.B

Trung đi đến xe ô tô của mình mở cửa lấy khẩu súng (loại súng rulo) bắn đạn su, rồi tiến về phía anh Tính và anh Hiếu. Trung bắn 1 phát súng chỉ thiên, sau đó tiến về hướng anh Tính và anh Hiếu đang đứng trên vỉa hè bắn thêm 1 phát đạn trúng vào vùng bụng bên trái của anh Tính. Chưa dừng lại, Trung còn dùng súng bắn vào trán của anh Hiếu gây thương tích.

Trong khi anh Tính, anh Hiếu và nhiều người khác lao vào giằng co với Trung để lấy khẩu súng thì Trung được người quen đến can ngăn. Người này được Trung nhờ giữ súng.

Sau vụ việc, Trung về nhà. Đến sáng hôm sau, Trung đến Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng để giao nộp và khai báo hành vi của mình.

Trong vụ nổ súng này, anh Lê Trương Ngọc Hiếu thương tích 16%, anh Huỳnh Văn Tính thương tích 2%.

Quá trình điều tra cũng như tại tòa, Lê Hoàng Trung đã thành khẩn khai báo, bản thân bị cáo và gia đình khắc phục hậu quả bồi thường cho anh Lê Trương Ngọc Hiếu số tiền 110 triệu đồng, anh Huỳnh Văn Tính số tiền 80 triệu đồng và đã xin lỗi bị hại. Anh Hiếu và anh Tính đã có đơn bãi nại và xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Bị cáo Lê Hoàng Trung từng là cán bộ cảnh sát giao thông tại Đà Nẵng. Bị cáo có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen, năm 2013 được tặng Huy chương Chiến sỹ vẻ vang.

Sau khi xem xét HĐXX TAND TP.Đà Nẵng đã tuyên Lê Hoàng Trung mức án 7 năm tù về tội "Giết người".

Sai phạm đấu thầu liên quan 2 cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ: Bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga khai gì?

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 10/2, TAND TP.HCM tiếp tục tổ chức phiên xét xử liên quan đến 2 cựu Giám đốc Sở Y tế TP.Cần Thơ là Bùi Thị Lệ Phi và Cao Minh Chu. Hoàng Thị Thúy Nga (cựu Chủ tịch Hội đồng sáng lập Công ty NSJ Group) bị cáo buộc là chủ mưu, cùng 17 đồng phạm cũng bị xét xử trong phiên tòa này.

Ngày 10/2, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử liên quan đến 2 cựu Giám đốc Sở Y tế TP.Cần Thơ là Bùi Thị Lệ Phi, Cao Minh Chu và Hoàng Thị Thúy Nga (cựu Chủ tịch Hội đồng sáng lập Công ty NSJ Group), cùng 17 đồng phạm. Ảnh: Chinh Hoàng

Các bị cáo bị cáo buộc tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" theo khoản 2 Điều 222 Bộ luật Hình sự.

Hoàng Thị Thúy Nga (cựu Chủ tịch Hội đồng sáng lập Công ty NSJ Group) từng là cấp dưới của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (AIC). Tại phiên tòa sáng nay (10/2), bị cáo Nga phủ nhận việc chi 3 tỷ đồng cho bị cáo Bùi Thị Lệ Phi. Ảnh: Chinh Hoàng



Tại phiên tòa sáng nay (10/2), bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga (cựu Chủ tịch Hội đồng sáng lập Công ty NSJ Group) phủ nhận, cho rằng mình không đưa 3 tỷ đồng cho cựu Giám đốc Sở Y tế, cụ thể là bị cáo Bùi Thị Lệ Phi. Bị cáo Nga nói: "Đề nghị cơ quan điều tra kiểm tra máy soi tại sân bay Cần Thơ để nắm rõ vụ việc này".

Quá trình xét hỏi tại tòa, bị cáo Nga thừa nhận vai trò cầm đầu, chủ mưu. "Bị cáo phải là vai trò số 1. Nếu không có bị cáo thì không có vụ án này và bị cáo khác không ngồi đây", bị cáo Nga trình bày.

Về thiệt hại của vụ án, theo bị cáo Nga, nếu các bị cáo bồi thường được bao nhiêu thì phần còn lại bị cáo và công ty của mình sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ và chắc chắn khắc phục được. Bị cáo Nga đề nghị HĐXX xem xét nhiều yếu tố khách quan để giảm nhẹ cho các bị cáo khác trong vụ án. Đồng thời, bị cáo Nga cho biết thêm: Bị cáo là người chủ động tiếp cận một số người để tham gia thầu, chẳng hạn chủ động tiếp cận bị cáo Bùi Thị Lệ Phi, Cao Minh Chu.

Liên quan đến cựu Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Võ Thành Thống, bị cáo Nga khai mỗi lần xuống Cần Thơ đều đến thăm ông Thống, nhưng không nhờ vả gì. Về câu hỏi ông Thống có nhờ vả gì đến Sở Y tế TP.Cần Thơ, bị cáo Nga cho rằng không biết.

Cáo trạng của vụ án này thể hiện, bị cáo Bùi Thị Lệ Phi và Cao Minh Chu đã can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu, cho Công ty NSJ và Công ty Bình An của bị can Nga trúng cả 4 gói thầu trị giá gần 90 tỷ đồng, gây thiệt hại ngân sách gần 33 tỷ đồng.

Với tư cách là người đứng đầu ngành y tế TP.Cần Thơ, từ tháng 5/2011 đến tháng 12/2019, bị cáo Phi trực tiếp quản lý vốn Nhà nước để đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế. Ngoài ra, bị cáo Phi còn đại diện chủ đầu tư ký trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án, bố trí vốn cho 4 gói thầu.

Quá trình đấu thầu, bị cáo Phi đã trao đổi, thống nhất với bị cáo Nga để NSJ trúng thầu với giá thiết bị do Nga đưa ra. Bị cáo Phi sau đó còn lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chỉ đạo cấp dưới tạo mọi điều kiện để đảm bảo cho các công ty của bị cáo Nga tham gia và trúng cả 4 gói thầu với giá thỏa thuận trước.

Vẫn theo cáo trạng, ngày 3/12/2019, tại nhà riêng, bị cáo Phi đã nhận 3 tỷ đồng từ bị cáo Nga. Dù cả hai đều không thừa nhận, nhưng căn cứ sao kê tài khoản ngân hàng, lời khai nhân chứng, kết quả nhận dạng... đủ căn cứ xác định bị cáo Phi đã nhận số tiền trên. Ngoài ra, dịp Tết âm lịch (2019 và 2020), bị cáo Phi nhận 200 triệu đồng của bị cáo Nga để "chi cho Sở Y tế Cần Thơ". Tuy nhiên, tại phiên tòa sáng nay bị cáo Nga một mực khẳng định không có việc chi 3 tỷ đồng cho bị cáo Phi, đề nghị được cơ quan điều tra kiểm tra lại.

Đề nghị truy tố lái xe say rượu, chống đối khiến CSGT nhập viện

Như Dân Việt đã thông tin: Công an thành phố Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) vừa chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố lái xe say rượu, chống đối khiến một CSGT nhập viện.

Cụ thể, ngày 9/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đã kết thúc điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ đến Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hòa Bình đề nghị truy tố và hoàn thiện hồ sơ đưa đối tượng Đỗ Đình Tám (SN 1957, trú tại xóm Máy 2, xã Hòa Bình, thành phố Hòa Bình) ra xét xử theo quy định của pháp luật.

Công an thành phố Hòa Bình vừa chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố lái xe Đỗ Đình Tám. Ảnh: Cục CSGT

Như trước đó Dân Việt đã đưa tin, Tám là lái xe có nồng độ cồn khi đang lái xe và chống người thi hành công vụ, khiến 1 cảnh sát giao thông bị thương.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 11 giờ 20 phút ngày 2/2, khi Tổ công tác đang làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn tại Km142+90m Quốc lộ 70, thuộc địa phận tổ 9, phường Tân Hòa, thành phố Hòa Bình phát hiện ôtô BKS 28A-130.05 do Đỗ Đình Tám điều khiển đang di chuyển theo hướng thành phố Hòa Bình đi xã Yên Mông có dấu hiệu vi phạm.

Đối tượng Đỗ Đình Tám làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: Cục CSGT

Trung úy Ngô Văn Thịnh ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra nhưng Đỗ Đình Tám không chấp hành mà quay đầu cố tình tăng ga đâm thẳng vào môtô tuần tra của tổ công tác, gây thương tích cho trung úy Ngô Văn Thịnh và thượng úy Bùi Văn Thái.

Sau khi ôtô dừng lại, chị Đ.T.M.N. (SN 1978, đi cùng xe với Đỗ Đình Tám) xuống xe, còn Đỗ Đình Tám tiếp tục ngồi trên xe xúc phạm, chửi bới tổ công tác. Sau đó, Tám xuống xe, xông vào túm cổ áo thượng úy Vũ Huy Thành vật ngã xuống đất.

Tổ công tác đã kịp thời khống chế Đỗ Đình Tám áp giải về cơ quan công an để làm việc. Kết quả kiểm tra cho thấy, Đỗ Đình Tám có nồng độ cồn ở mức 1,163 mg/l khí thở.

Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng cảnh sát giao thông, thành phố Hoà Bình đã phối hợp với công an địa phương lập biên bản bắt người phạm tội, phối hợp cùng đơn vị liên quan để điều tra vụ việc, đồng thời, đưa thượng úy Thành đi cấp cứu tại bệnh viện.

Qua kiểm tra tại bệnh viện, thượng úy Thành bị rạn đốt xương ngón tay và tổn thương phần mềm, phải nhập viện điều trị.

Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đỗ Đình Tám về tội “Chống người thi hành công vụ” và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với bị can.

Trâu điên húc cô gái đi xe máy bay từ đê xuống vệ đường, vỡ gan

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 7/2, trên mạng xã hội xôn xao vì video clip ghi lại cảnh một con trâu bất ngờ lao lên đường đê, rồi húc bay một người phụ nữ đi xe máy xuống vệ đường.

Theo nội dung clip đăng tải, sáng 19/1, tại đường đê đang có nhiều người qua lại, một con trâu bỗng nhiên xuất hiện, lao vào một người đi xe máy mặc áo trắng, húc người này ngã ra đường. Chưa dừng lại ở đó, khi nạn nhân định đứng dậy, con trâu tiếp tục lao tới, hất tung nạn nhân lên cao, rơi xuống sườn đê.

Sau đó con trâu tiếp tục điên cuồng lao theo nạn nhân nhưng rất may con vật lỡ trớn, lao xuống con đường phía dưới đê.

Hà Nội: Đang đi xe máy trên đường, cô gái trẻ bị trâu điên húc vỡ gan. Nguồn: Dân Trí

Thể hiện thái độ, nhiều người xót xa với cảnh cô gái trong clip bị trâu điên húc văng lên không trung rồi rơi xuống đất. Một số người bày tỏ sự bức xúc trước sự quản lý lỏng lẻo của chủ trâu, để trâu xổng ra ngoài gây hại.



Liên quan tới sự việc, ngày 9/2, trao đổi với PV, chị Đ.T.T. (30 tuổi, quê Thái Bình, đang thuê trọ tại xã Hải Bối, huyện Đông Anh, TP.Hà Nội) - nạn nhân bị trâu húc trong clip, cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 8h40 ngày 19/1, tại đường đê tại xã Hải Bối, huyện Đông Anh.

Hình ảnh chụp giấy ra viện của chị T. ghi rõ chẩn đoán "tổn thương các cơ quan trong ổ bụng, vỡ gan do chấn động". (Ảnh: NVCC). Nguồn: Dân Trí

Theo chị T., thời điểm trên, chị đang đi mua đồ ăn sáng, chạy xe qua đoạn đê gần ngã ba giao giữa thôn Cổ Điển và Yên Hà (xã Hải Bối) thì bất ngờ có một con trâu chạy tới. Con vật lao vào một người phụ nữ đi phía trước nhưng bị trượt và đổi hướng sang chị T.

"Ngay khi nhìn thấy con trâu lao trượt người phía trước, tôi đã dừng xe, tắt máy, định bỏ chạy nhưng không kịp. Tôi bị trâu hất ngã ra đường. Tôi cố bò dậy, không ngờ con trâu lại tiếp tục lao tới hất tung tôi xuống sườn đê, cách mặt đường khoảng 5-6m", chị T. kể.

Theo chị T., sau khi bị trâu húc, chị nằm bất tỉnh dưới thân đê, được người dân địa phương gọi người nhà đưa tới Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 cấp cứu.

Cú húc của con trâu điên khiến chị T. bị vỡ gan, phải nằm viện điều trị.

Được ra viện hôm 6/2, chị T. xin video clip từ camera an ninh của nhà dân gần nơi xảy ra sự việc rồi đăng tải lên mạng xã hội. Chị muốn cảnh báo mọi người cẩn thận khi đi đường, thấy trâu bò nên tránh xa để không gặp phải tai nạn đáng tiếc.

"Hậu quả cú húc của con trâu điên, tôi bị vỡ gan. Sau khi nằm viện 20 ngày, bác sĩ cho tôi về nhà điều trị ngoại trú và dặn nghỉ ngơi tĩnh dưỡng ít nhất 3 tháng để hồi phục sức khỏe", chị T. chia sẻ.

Theo chị T., sau khi trở về nhà, chị có liên hệ với phía chủ trâu nhưng hiện 2 bên vẫn chưa thống nhất được mức đền bù thỏa đáng. Chị T. cũng cho rằng, không chỉ mình chị bị con trâu này húc. Trước khi xảy ra sự việc, con trâu điên kể trên cũng đã húc một bà cụ bị thương, sau đó tiếp tục chạy lên đê, húc hụt một người nữa trước khi gây thương tích nghiêm trọng cho chị.

Liên quan tới sự việc này, trao đổi với PV, lãnh đạo Đội PCCC&CNCH, Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) xác nhận thông tin và cho biết sự việc xảy ra vào ngày 19/1.

Theo vị lãnh đạo, sau khi nhận được tin báo, đơn vị đã cử cán bộ xuống hiện trường, phối hợp với dân quân, Công an xã Hải Bối đưa nạn nhân đi cấp cứu. Hiện vụ việc đang được Công an xã Hải Bối làm rõ.