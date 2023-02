TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Xe biển đỏ gây tai nạn rồi bỏ chạy; khởi tố con dâu và mẹ chồng tội giết người

Điều tra vụ xe biển đỏ gây tai nạn rồi bỏ chạy

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 9/2, nguồn tin từ lãnh đạo Phòng CSGT, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đang điều tra, xác minh vụ việc một xe tải biển số đỏ liên quan vụ tai nạn trên quốc lộ 1 (QL1), đoạn qua địa bàn TP Nha Trang.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa, vụ việc xảy ra vào lúc 15 giờ 30 ngày 7/2 tại Km1422+300 QL1, xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang.

Điều tra, xác minh xe biển đỏ gây tai nạn rồi bỏ chạy. Ảnh: Cắt từ clip

Người bị nạn là ông Nguyễn Văn L. (69 tuổi, ngụ Thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa). Vụ tai nạn khiến ông L. bị đa chấn thương và đang được cấp cứu.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài 1 phút do camera hành trình của một ô tô ghi lại. Theo đoạn clip, chiếc xe tải mang biển đỏ chạy khá nhanh theo hướng Bắc - Nam, vượt nhiều xe đi cùng chiều.

Các lực lượng chức năng đang xác minh xe biển đỏ. Ảnh cắt từ clip

Sau đó, chiếc xe va vào một người đang đi xe máy chạy cùng chiều khiến người này ngã xuống, văng ra xa. Sau khi xảy ra tai nạn, xe biển đỏ không dừng lại mà tiếp tục hành trình.

Theo lãnh đạo Phòng CSGT Khánh Hòa, ngay khi tiếp nhận vụ việc đơn vị đã cử lực lượng xác minh ngay và dự kiến trong ngày mai sẽ có kết quả cụ thể.

Khởi tố con dâu và mẹ chồng tội giết người

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 9/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Diễm Phượng (23 tuổi) cùng mẹ chồng là Đặng Thị Thống Nhất (44 tuổi, cả hai cùng ở xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) cùng về tội "Giết người".

Ngọn lửa bao trùm nạn nhân trong vụ đánh ghen bằng xăng. Ảnh cắt từ clip

Qua điều tra, cơ quan công an xác định do ghen tuông tình cảm nên Nguyễn Thị Diễm Phượng (23 tuổi) cùng mẹ chồng là Đặng Thị Thống Nhất (44 tuổi) tìm kiếm Đàm Thị Mỹ Duyên (28 tuổi, ở phường Hoà Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) để đánh ghen. Nguyễn Thị Diễm Phượng cho rằng Duyên có quan hệ tình cảm với chồng mình là Nguyễn Văn Huy (24 tuổi, ở xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn).

Sự việc xảy ra vào khoảng 8h15 ngày 26/1, Phượng và mẹ chồng là bà Đặng Thị Thống Nhất phát hiện Huy đang cõng Duyên trên lưng đi ra đoạn đường Trương Chí Cương từ quán karaoke Quang Vinh (thuộc khối phố Mỹ Hoà, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên) nên tiến đến đánh ghen.

Tại đây, Phượng đã dùng xăng chứa trong chai nước loại 1,5 lít tưới vào người Duyên rồi dùng bật lửa đốt. Sự việc xảy ra nhanh, nhiều người dân phát hiện đã đến dập lửa, khoảng 20 giây sau lửa được dập tắt.

Nạn nhân Đàm Thị Mỹ Duyên bị thương tích bỏng nặng nên được một số người tại hiện trường đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bình An (thị trấn Nam Phước) sau đó chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu.

Sau khi gây án, Phượng và bà Nhất bị công an bắt giữ. Tại cơ quan công an, Phượng và Nhất khai xăng và bật lửa đã được Phượng chuẩn bị từ trước.

Bắt khẩn cấp nghi phạm giết người phụ nữ bán vé số dạo

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 9/2, Công an huyện Châu Thành (tỉnh Long An) vừa bàn giao nghi phạm Lê Văn Phương (23 tuổi, ngụ ấp Long An, xã Long Trì, huyện Châu Thành) về Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh thụ lý theo thẩm quyền về hành vi giết người.

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Hồng Tr (37 tuổi, ngụ ấp Quan Khương, xã Quơn Long, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang), làm nghề bán vé số dạo.

Hiện trường vụ án mạng. Clip: Thiên Long

Khoảng 5 giờ ngày 8/2, một số người dân địa phương đi tập thể dục ngang qua công viên huyện thuộc khóm 3, thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành phát hiện có một phụ nữ nằm bất động có dấu hiệu lạ.

Đến bên cạnh mở tấm đắp ra thì ai cũng hốt hoảng khi thấy nạn nhân là chị Hồng Tr - người thường bán vé số khu vực này - đã tử vong.

Họ còn nhìn thấy trên đầu nạn nhân có nhiều vết thương, máu chảy ướt vạt áo đã khô.

Lực lượng Công an, Viện kiểm sát huyện Châu Thành, tỉnh Long An đang bảo vệ hiện trường vụ án mạng tại công viên huyện Châu Thành. Ảnh: Thiên Long

Trích xuất camera, lực lượng chức năng phát hiện gần 2 giờ sáng cùng ngày, một nam thanh niên cầm hung khí rượt đuổi đánh nạn nhân gục xuống lề đường, sau đó lên xe chạy đi. Trong đoạn clip còn nghe tiếng cô gái kêu lên "trả tiền cho tao" trước khi bị nghi phạm ra tay sát hại.

Tiến hành điều tra truy xét, trưa cùng ngày, cảnh sát hình sự huyện Châu Thành và tỉnh Long An có đủ chứng cứ để "áp giải" Lê Văn Phương về trụ sở Công an xã Long Trì lấy lời khai.

Sau nhiều giờ quanh co, cuối cùng đối tượng thừa nhận chính mình đã đánh chị Trinh. "Khi biết nạn nhân đã chết, tôi di chuyển thi thể từ bên ngoài vào trong công viên rồi mới rời đi", Phương khai.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, một cán bộ chính quyền xã Long Trì cho hay, đối tượng Phương hiện đang lãnh tiền trợ cấp hàng tháng do có giấy bệnh dạng "thần kinh". "Nhà này có 1-2 trường hợp như vậy", ông này nói.

Tạm giữ hàng loạt quái xế lạng lách, bốc đầu xe, ném vỏ chai bia vào công an

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 9/2, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, cơ quan này đã tạm giữ 14 đối tượng có hành vi lạng lách, đánh võng trên đường và thách thức lực lượng công an làm nhiệm vụ.

Hàng loạt quái xế điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, bốc đầu xe và thách thức lực lượng công an làm nhiệm vụ bị Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thừa Thiên Huế xử lý. Ảnh: V.A.

Vào rạng sáng ngày 9/2, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thừa Thiên Huế làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên 3 tuyến đường Lê Lợi, Hùng Vương và Trần Hưng Đạo, TP.Huế. Trong lúc tuần tra, lực lượng thuộc tổ phát hiện 14 đối tượng sử dụng 9 xe mô tô chạy lạng lách, đánh võng, bốc đầu, khiêu khích, thách thức lực lượng làm nhiệm vụ.

Trong đó, 2 xe mô tô đã được tháo biển số và một số xe biển số được che bằng khẩu trang. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ tuần tra đã kịp thời ngăn chặn, tạm giữ 9 phương tiện và 14 đối tượng trên.

Theo lực lượng tổ công tác, đêm trước đó, nhóm đối tượng này đã nhiều lần khiêu khích, thách thức, dùng vỏ chai bia, đá ném vào tổ tuần tra khi đang làm nhiệm vụ trên đường.

Các đối tượng có độ tuổi từ 15 đến 17 tuổi, trú tại địa bàn thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà và TP.Huế. Tất cả phương tiện các đối tượng sử dụng đều không có giấy tờ.

Các đối tượng quái xế có độ tuổi từ 15 đến 17 tuổi, trú tại địa bàn Thừa Thiên Huế. Ảnh: V.A.

Việc bắt giữ các đối tượng này đã được người dân đồng tình ủng hộ, góp phần đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản cho người dân.

Cùng ngày, Công an TP.Huế đã làm rõ nhóm đối tượng thanh thiếu niên có hành vi điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, nẹt pô và thách thức lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự.

Nhóm thanh thiếu niên này gồm Lê Văn Quốc Bình, Lê Phúc Hưng, Nguyễn Thanh Phước Đạt, Trần Hưng (cùng trú tại thị xã Hương Thủy) và Lê Quang Nhật (trú tại TP.Huế).

Nhóm đối tượng quái xế Lê Văn Quốc Bình, Lê Phúc Hưng, Nguyễn Thanh Phước Đạt, Trần Hưng và Lê Quang Nhật bị Công an TP. Huế xử lý. Ảnh: C.Q.

Trước đó, nhóm đối tượng này nhiều lần điều khiển xe mô tô không có biển số chạy trên một số tuyến đường của TP.Huế có hành vi lạng lách, đánh võng, nẹt pô gây mất an ninh trật tự. Khi phát hiện lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự tuần tra, cả nhóm bóp còi, lạng lách, nẹt pô thách thức rồi bỏ chạy.

Tất cả xe mô tô các đối tượng này điều khiển đều không có giấy tờ, đã tháo biển số, nghi vấn liên quan đến tang vật của các vụ trộm. Hiện Đội Cảnh sát giao thông - trật tự và Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Huế đang phối hợp tiếp tục xác minh làm rõ.

Ngày đầu tiên xét xử vụ sai phạm đấu thầu liên quan 2 cựu Giám đốc Sở Y tế TP.Cần Thơ

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 9/2, TAND TP.HCM diễn ra phiên xét xử liên quan đến hai cựu Giám đốc Sở Y tế TP.Cần Thơ là Bùi Thị Lệ Phi và Cao Minh Chu, Hoàng Thị Thúy Nga (Chủ tịch Hội đồng sáng lập Công ty NSJ Group), cùng 17 đồng phạm.

Hoàng Thị Thúy Nga (Chủ tịch Hội đồng sáng lập Công ty NSJ Group) từng là cấp dưới của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (AIC). Ảnh: Chinh Hoàng

Các bị cáo này bị cáo buộc tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" theo khoản 2 Điều 222 Bộ luật Hình sự.



Hơn 8h30 sáng 9/2, các bị cáo được lực lượng chức năng áo giải đến phiên tòa. Phía bên trong và bên ngoài TAND TP.HCM, an ninh được thắt chặt.

Trong vụ án này, nguồn tin của Dân Việt cho biết: Phiên tòa sẽ triệu tập hơn 100 người, công ty có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan tham gia phiên xử, trong đó có ông Võ Thành Thống - nguyên Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ. Phiên tòa cũng có hơn 30 luật sư tham gia bào chữa cho các bị can, riêng bị can Nga có 7 luật sư bào chữa.

Theo cáo trạng, sau khi rời Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC), Hoàng Thị Thúy Nga bỏ vốn thành lập nhiều công ty hoạt động về lĩnh vực y tế và giáo dục, trong đó có Công ty NSJ Group, Công ty NSJ, Công ty Bình An.

Bị can Phi và Chu đã can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu, cho Công ty NSJ và Công ty Bình An của bị can Nga trúng cả 4 gói thầu trị giá gần 90 tỷ đồng, gây thiệt hại ngân sách gần 33 tỷ đồng.

Với tư cách là người đứng đầu ngành y tế TP.Cần Thơ, từ tháng 5/2011 đến tháng 12/2019, bị can Phi trực tiếp quản lý vốn Nhà nước để đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế. Ngoài ra, bị can Phi còn đại diện chủ đầu tư ký trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án, bố trí vốn cho 4 gói thầu.

Quá trình đấu thầu, bị can Phi đã trao đổi, thống nhất với bị can Nga để NSJ trúng thầu với giá thiết bị do Nga đưa ra. Bà Phi sau đó còn lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chỉ đạo cấp dưới tạo mọi điều kiện để đảm bảo cho các công ty của Nga tham gia và trúng cả 4 gói thầu với giá thỏa thuận trước.

Vẫn theo cáo trạng, ngày 3/12/2019, tại nhà riêng, bị can Phi đã nhận 3 tỷ đồng từ Nga. Dù cả hai đều không thừa nhận, nhưng căn cứ sao kê tài khoản ngân hàng, lời khai nhân chứng, kết quả nhận dạng... đủ căn cứ xác định bị can Phi đã nhận số tiền trên. Ngoài ra, dịp Tết âm lịch (2019 và 2020), bị can Phi nhận 200 triệu đồng của bị can Nga để "chi cho Sở Y tế Cần Thơ".

Phiên tòa dự kiến xét xử đến ngày 20/2.

Liên quan đến vụ án, khoảng tháng 4/2020, khi Thanh tra TP.Cần Thơ thanh tra 4 gói thầu, bị can Chu đã đề nghị bị can Nga đưa 200 triệu đồng để "lo lót". Quá trình điều tra, bị can Chu phản bác nhưng cơ quan chức năng kết luận có đủ căn cứ xác định bị cáo phải chịu trách nhiệm về số tiền này.

Các cơ quan tố tụng kết luận, hành vi nhận 3,2 tỷ đồng của bị can Phi và nhận 200 triệu đồng của bị can Chu là yếu tố vụ lợi trong vụ án "Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" nên các đối tượng không bị điều tra về hành vi nhận hối lộ.