TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Truy sát khiến 2 người thương vong; đang phơi quần áo 2 chị em bất ngờ bị bắn

Nghi mâu thuẫn sau va chạm giao thông, truy sát khiến 2 người thương vong

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 13/2, Công an TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh điều tra, truy bắt nhóm đối tượng gây ra vụ truy sát khiến 2 người thương vong.



Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nhóm thanh niên vác hung khí rượt đuổi, chém người gây náo loạn cả khu vực. Trong đoạn clip, 2 thanh niên bị chém.

Hiện trường vụ truy sát khiến 2 người thương vong. Ảnh cắt từ clip

Qua xác minh, sự việc xảy ra vào chiều 12/2 trên đường 22 Tháng 2, đoạn trước chợ Thuận Giao, phường Thuận Giao, TP.Thuận An.

Camera an ninh ghi lại vụ truy sát.

Theo một số nhân chứng cho hay, thời điểm trên, một nhóm người cầm hung khí rượt đuổi, chém người gây náo loạn cả khu vực. Sau vụ việc, 2 người bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, 1 người đã tử vong. Nạn nhân tử vong được xác định là L.V.V., người bị thương là Nguyễn Văn Vũ E. (cùng SN 1987, quê An Giang).

Nhận tin báo, Công an TP.Thuận An đã có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Bước đầu nguyên nhân được xác định là do hai xe máy va quệt trên đường, sau đó các thanh niên không kiềm chế được bản thân, huy động người cầm hung khí đi tìm nhau để giải quyết mâu thuẫn.

Đang phơi quần áo bị đối tượng lạ mặt nổ súng, 2 chị em nhập viện cấp cứu

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 13/2, tin từ Công an TP.Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) cho biết đang xác minh điều tra, truy bắt kẻ nổ súng tại một khu trọ ở địa phương. Hậu quả khiến hai chị em bị thương phải nhập viện.

Nạn nhân bị thương ở chân. Ảnh: C.A

Theo điều tra, đêm 11/2, chị Nguyễn Thị L (SN 1998) và em gái là Nguyễn Thị Thu H (SN 2003) cùng đứng phơi quần áo trước cửa phòng trọ ở tổ 10, khu phố 11 phường An Bình, TP.Biên Hòa.

Cùng lúc một đối tượng lạ mặt bước từ trong ô tô màu trắng xuống, chĩa súng về phía 2 chị em và nổ nhiều phát súng.

Nghe tiếng nổ lớn, nghi có chuyện không lành nên một số người trong dãy trọ chạy ra xem thì đố tượng nổ súng liền dừng tay, lên xe và biến mất.

Còn chị L và em gái cùng bị bắn vào chân nên được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai cấp cứu. Hiện sức khỏe, tinh thần hai chị em dần ổn định.

Viên đạn tại hiện trường. Ảnh: C.A

Nhận tin báo, Công an TP. Biên Hòa cùng các đội nghiệp vụ đã vào cuộc xác minh, điều tra.

Công an đã lấy lời khai từ người thân nạn nhân, nạn nhân và tiến hành trích xuất camera truy bắt đối tượng gây án. Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ.

Bộ Công an bắt cựu Chủ tịch Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 13/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với các bị can có liên quan.

Các bị can trong vụ án. Ảnh: Bộ Công an

Ngày 13/2, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Kết quả điều tra xác định: Ông Nguyễn Đức Thái - cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao trong việc mua sắm giấy in phục vụ in ấn sách giáo dục, cùng bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - nguyên Trưởng ban Kế hoạch Marketing và ông Đinh Quốc Khánh - nguyên Phó Trưởng ban Kế hoạch Marketing đã thông đồng với bà Tô Mỹ Ngọc - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty cổ phần Giấy Phùng Vĩnh Hưng, vi phạm quy định của pháp luật về bảo đảm công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu cung cấp giấy in, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước. Sau khi trúng thầu, ông Nguyễn Đức Thái, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy được nhận lợi ích vật chất từ bà Tô Mỹ Ngọc.

Ngày 13/2/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định tố tụng:

Khởi tố vụ án: Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị có liên quan.

Khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với:

Nguyễn Đức Thái (SN 1962; trú tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội), nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; Nguyễn Thị Thanh Thủy (SN 1967; trú tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội), nguyên Trưởng ban Kế hoạch Marketing Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với:

Đinh Quốc Khánh (SN 1970; trú tại phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội), nguyên Phó Trưởng ban Kế hoạch Marketing, Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; Tô Mỹ Ngọc (SN 1980; trú tại phường Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP.HCM), Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty cổ phần Giấy Phùng Vĩnh Hưng, cùng về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại Điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (Vụ 5) đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với các bị can theo đúng quy định pháp luật.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan để mở rộng vụ án, thu hồi triệt để tài sản Nhà nước.

Sơn La: Giám đốc Trung tâm đăng kiểm bị khởi tố cùng 2 thuộc cấp

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 13/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La (PC03) đã ra quyết định khởi tố 3 bị can về hành vi "Nhận hối lộ" quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm 26.01D tỉnh Sơn La.

Các bị can gồm: Trần Tiến Dũng (SN 1967), hộ khẩu thường trú tại phường La Khê, Hà Đông (Hà Nội), Giám đốc Công ty cổ phần Kiểm định phương tiện vận tải Sơn La; Đinh Viết Cương (SN 1984), trú tại tổ 5, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La (Sơn La), Trưởng phòng Hồ sơ, Đăng kiểm viên thuộc Công ty cổ phần Kiểm định phương tiện vận tải 26.01D Sơn La và Vi Thị Hằng (SN 1977) trú tại phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La (Sơn La), cán bộ Phòng Hồ sơ Công ty cổ phần Kiểm định phương tiện vận tải 26.01D Sơn La.

Cơ quan CSĐT đọc quyết định khởi tố đối với đối tượng Trần Tiến Dũng (dấu X). Ảnh: ANTV Sơn La

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã khám xét Trung tâm đăng kiểm 26.01D để phục vụ công tác điều tra. Qua đó, đã phát hiện Trung tâm đăng kiểm 26.01D có nhiều sai phạm trong hoạt động đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, trong thời gian từ năm 2019 – 2022, Trần Tiến Dũng và Đinh Viết Cương đã thông đồng với một số cán bộ thuộc Công ty cổ phần Kiểm định phương tiện vận tải Sơn La và đăng kiểm viên Phòng Kiểm định xe cơ giới – Cục Đăng kiểm Việt Nam nhận tiền của các chủ phương tiện để lập hồ sơ cải tạo xe cơ giới không đúng quy định của pháp luật, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Đối tượng Vi Thị Hằng. Ảnh: ANTV Sơn La

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đọc quyết định khởi tố đối với đối tượng Đinh Viết Cương. Ảnh: ANTV Sơn La

Còn Vi Thị Hằng trong khoảng thời gian từ 2021-2022 đã thông đồng với Trần Tiến Dũng và Đinh Viết Cương mở tài khoản nhận tiền hoán cải, cải tạo xe cơ giới của các chủ phương tiện nhưng không lập phiếu thu, chi, hạch toán trên sổ sách kế toán theo quy định mà sử dụng theo chỉ đạo của Dũng và Cương với số tiền gần 500 triệu đồng gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bị cáo Thúy Nga nói chỉ hưởng lợi một mình, xin giảm án cho đồng phạm vụ đấu thầu tại Sở Y tế Cần Thơ

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 13/2, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử liên quan đến 2 cựu Giám đốc Sở Y tế TP.Cần Thơ là Bùi Thị Lệ Phi và Cao Minh Chu; Hoàng Thị Thúy Nga (cựu Chủ tịch Hội đồng sáng lập Công ty NSJ Group), cùng 17 đồng phạm. Các bị cáo bị cáo buộc tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" theo khoản 2 Điều 222 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa chiều nay, bị cáo Nga khẳng định trong vụ án này mình là người duy nhất hưởng lợi. Còn những người đồng phạm trong đó có bạn, nhân viên Công ty NSJ Group bị cáo Nga xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt, trách nhiệm của họ.

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga (cựu Chủ tịch Hội đồng sáng lập Công ty NSJ Group) tiếp tục khai tại tòa mình là người duy nhất hưởng lợi trong vụ án này, xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho những đồng phạm liên quan. Ảnh: Chinh Hoàng

Đồng thời, các bị cáo trong Công ty NSJ Group cũng xin HĐXX giảm nhẹ tội, bởi họ cho rằng: "Chỉ làm công ăn lương, không được hưởng lợi gì".

Cụ thể, bị cáo Kim Trọng Đoàn, người góp vốn với Công ty NSJ, khai rằng: "Bị cáo là bạn của Nga, bị cáo chỉ góp vốn, thực hiện các thủ tục pháp lý như khi góp vốn. Bị cáo không thông thạo trong lĩnh vực kinh doanh của NSJ, nên không tham gia gì vào kế hoạch tài chính của công ty".

Bị cáo Nga cũng đã xác nhận Đoàn giúp sức cho mình phần góp vốn. Riêng việc hưởng lợi thì bị cáo Nga hưởng hoàn toàn.

Tiếp đó, bị cáo Nga cũng khẳng định rằng mình là người duy nhất hưởng lợi. Quyết định tất cả kế hoạch, tài chính của Công ty NSJ. "Vì thế tôi xin HĐXX xem xét giảm nhẹ mức án cho các bị cáo ở công ty", bị cáo Nga nói.

Ở một diễn biến khác, Sở Y tế Cần Thơ với vai trò là bị hại của vụ án, cho rằng các bị cáo trong vụ án khi thực hiện hành vi sai phạm cũng vì mục tiêu mua trang thiết bị trang bị cho bệnh viện.

Ngày mai (14/2), phiên tòa xét xử liên quan đến 2 cựu Giám đốc Sở Y tế TP.Cần Thơ là Bùi Thị Lệ Phi, Cao Minh Chu và Hoàng Thị Thúy Nga cùng 17 đồng phạm tiếp tục. Ảnh: Chinh Hoàng

Nói tại tòa chiều nay, đại diện Sở Y tế Cần Thơ đề nghị HĐXX xem xét, cân nhắc bối cảnh phạm tội của bị cáo Phi, cũng như những đóng góp và cống hiến của bị cáo Phi với ngành y tế địa phương.

Vị đại diện này minh chứng: "Thời điểm bà Bùi Thị Lệ Phi làm Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ thì ngành y tế của thành phố đạt được rất nhiều thành tích. Bản thân bà Phi có hoàn cảnh gia đình rất đặc biệt, khi cha là liệt sĩ, mấy chị em phải lớn lên cùng bà nội là Mẹ Việt Nam anh hùng".

Theo cáo trạng, với tư cách là người đứng đầu ngành y tế TP.Cần Thơ, từ tháng 5/2011 đến tháng 12/2019, bị cáo Bùi Thị Lệ Phi trực tiếp quản lý vốn Nhà nước để đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế. Ngoài ra, bị cáo Phi còn đại diện chủ đầu tư ký trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án, bố trí vốn cho 4 gói thầu.

Quá trình đấu thầu, bị cáo Phi đã trao đổi, thống nhất với bị cáo Nga để NSJ trúng thầu với giá thiết bị do Nga đưa ra. Bị cáo Phi sau đó còn lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chỉ đạo cấp dưới tạo mọi điều kiện đảm bảo cho các công ty của bị cáo Nga tham gia và trúng cả 4 gói thầu với giá thỏa thuận trước.

Cáo trạng thể hiện ngày 3/12/2019, tại nhà riêng, bị cáo Phi đã nhận 3 tỷ đồng từ bị cáo Nga. Dù cả hai đều không thừa nhận, nhưng căn cứ sao kê tài khoản ngân hàng, lời khai nhân chứng, kết quả nhận dạng... đủ căn cứ xác định bị cáo Phi đã nhận số tiền trên. Ngoài ra, dịp Tết âm lịch (2019 và 2020), bị cáo Phi nhận 200 triệu đồng của bị cáo Nga để "chi cho Sở Y tế Cần Thơ". Tuy nhiên, tại phiên tòa sáng nay, bị cáo Nga một mực khẳng định không có việc chi 3 tỷ đồng cho bị cáo Phi, đề nghị được cơ quan điều tra kiểm tra lại.