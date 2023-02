Say rượu, vác dao “giải quyết mâu thuẫn” nhưng chém nhầm người

Sáng 13/2, TAND TP.Hà Nội phạt Hạ Minh Long (SN 1988, ở Sóc Sơn, Hà Nội) án 11 năm tù về tội "Giết người". Hôm xảy ra vụ án, anh ta đã gây thương tích cho 3 người cùng thôn.

Cụ thể, tối 12/1/2020, Long uống rượu tại nhà một người bạn và sau đó do say xỉn nên cãi vã với anh Đồng Văn Lư (SN 1987). Long lấy dao, định đánh nhau nhưng chủ nhà can ngăn nên ra về.

Trên đường, Long lại gặp anh Lư và 2 bên cầm gạch ném nhau, một người gãy răng còn một người chảy máu đầu. Anh Lư sau đó bỏ chạy vào nhà anh trai ruột của mình là Đồng Công Đạt (SN 1981) rồi gọi điện cho anh Đồng Văn Quân (SN 1977, ở cùng thôn) đến giúp giải quyết.

Long khi đó về nhà trong đêm nhưng còn bực tức nên cầm 2 con dao, quay lại nhà anh Đạt với mục đích tiếp tục đánh nhau. Gần tới nơi, bị cáo thấy anh Quân đi xe máy, loại giống với xe của anh Lư nên tưởng rằng đây là "đối thủ".

Bị cáo lập tức chém anh Quân nhiều nhát, buộc người này bỏ chạy vào nhà anh Đạt và chịu tổn hại 40% sức khỏe. Long sau đó tiếp tục chém anh Đạt, gây thương tích ở tay.

Lúc này, bố đẻ cùng vợ của Long tới nơi, can ngăn và tước con dao. Bị cáo bấy giờ mới biết mình đã chém nhầm. Tất cả người bị thương đều được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Khoảng 6 tháng sau, cảnh sát bắt giữ Long để điều tra hành vi giết người. Bị cáo được anh Quân xin giảm nhẹ hình phạt và không đòi bồi thường; các anh Đạt và Lư không đề nghị xử lý việc Long gây thương tích cho mình.