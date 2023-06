Khởi tố gã "sở khanh" bị tố lừa tình, tiền 9 phụ nữ

Ngày 1/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Tống Anh San (44 tuổi, quê tại Thanh Hóa, ở Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

San là đối tượng bị tố cáo "lừa tình" để chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của 9 cô gái.

Trước đó, như đã đưa tin, hồi tháng 4/2020, 7 người phụ nữ ở nhiều tỉnh, thành phố, tự nhận mình là nạn nhân đã bị ông San dụ dỗ, lợi dụng tình cảm để lấy đi số tiền hơn 2,5 tỷ đồng.

Đáng chú ý, cả 7 người này đều chỉ quen biết ông San qua các trang mạng xã hội dành cho những người phụ nữ độc thân, lỡ dở chuyện tình cảm và đang muốn tìm một nửa còn lại của cuộc đời mình.

Một trong số các nạn nhân đã cung cấp giấy viết tay được cho là của ông San, có nội dung thừa nhận đã vay của chị Hoàng Ngọc Trang (tên nhân vật đã được thay đổi) số tiền 720 triệu đồng. Trong đó, San đã thanh toán trước 50 triệu đồng cho chị Trang, tính từ thời điểm cuối năm 2017.

Sau khi vụ việc bị báo chí phản ánh, đã có thêm 2 phụ nữ khác tự nhận mình là nạn nhân rồi gửi đơn tố cáo ông San với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội, nâng tổng số người đứng ra tố cáo hành vi của ông San là 9 nạn nhân.

Tuy nhiên, trong quá trình công an điều tra, xác minh vụ việc, ông San đã bỏ đi khỏi nơi cư trú. Dù nhiều lần được cơ quan công an mời lên làm việc, ông San đều không phối hợp.

Cuối tháng 8/2020, Phòng Cảnh sát hình sự quyết định tạm đình chỉ giải quyết tin báo tố giác tội phạm; đồng thời phát đi thông báo truy tìm ông San trên toàn quốc để điều tra, xác minh vụ việc.

Tháng 7/2022, từ một vụ xích mích trên địa bàn phường Hà Cầu (quận Hà Đông, Hà Nội) lực lượng công an bất ngờ "chạm mặt" ông Tống Anh San nên mời người này đến trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự để làm việc.

Cuối tháng 8/2022, Công an TP.Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra từ năm 2015-2020 để điều tra, làm rõ nội dung đơn tố giác tội phạm liên quan đến ông San.

TAND TP.HCM thông tin về lý do chưa xét xử vụ CEO Nguyễn Phương Hằng

Như Dân Việt đã thông tin: Hôm nay (1/6), TAND TP.HCM dự kiến tổ chức phiên xét xử vụ án liên quan đến CEO Nguyễn Phương Hằng cùng 4 đồng phạm trong vụ án "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Chưa xét xử vụ CEO Nguyễn Phương Hằng vào ngày 1/6, tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Ảnh: D.V

Tuy nhiên, phiên tòa đã hoãn xử. TAND TP.HCM cho biết, thông tin về việc tòa sẽ mở phiên xét xử bà Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm vào ngày 1/6 chỉ là dự kiến, hiện tại phía tòa vẫn chưa có lịch xét xử cụ thể.



Về thông tin trên mạng xã hội, truyền thông và báo chí vừa qua về lịch xét xử vụ án bà Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm vào ngày 1/6, ngày 18/5 TAND TP.HCM phản hồi: "Các thông tin nêu trên báo chí vừa qua chỉ là dự kiến. TAND TP.HCM dự kiến kế hoạch xét xử từ ngày 1/6 - 5/6/2023, quyết định xét xử chưa được tống đạt cho bị cáo và người tham gia tố tụng trong vụ án.



"Do thời gian dự kiến xét xử trùng với kế hoạch xét xử của nhiều vụ án đã lên lịch xét xử trước đó, ngoài ra vụ án có nhiều luật sư tham gia chưa được tiếp cận hồ sơ nên kế hoạch dự kiến xét xử có thay đổi. TAND TP.HCM sẽ có kế hoạch xét xử chính thức và tống đạt quyết định xét xử theo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự", đại diện TAND TP.HCM cho biết.

Cũng trong hôm nay, nguồn tin của phóng viên Dân Việt cho hay, TAND TP.HCM đã trả hồ sơ vụ án liên quan đến CEO Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm cho VKSND TP.HCM để điều tra bổ sung thêm chứng cứ.

Theo cáo trạng, từ khoảng tháng 3/2021, thông qua các tài khoản mạng xã hội, Nguyễn Phương Hằng đã tổ chức nhiều buổi livestream phát ngôn trực tiếp về chuyện bí mật đời tư cá nhân, có nội dung bịa đặt và những nội dung gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của 10 cá nhân gồm: Võ Nguyễn Hoài Linh, Nguyễn Thị Mỹ Oanh, Đặng Thị Hàn Ni, Nguyễn Đức Hiển, Trần Thị Thủy Tiên, Lê Công Vinh, Huỳnh Minh Hưng, Đinh Thị Lan, Lê Thị Giàu, Trương Thị Việt Hà.

Ngoài ra, 3 bị can Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân đã thực hiện hành vi tạo lập, quản lý các trang mạng xã hội, kết nối các tài khoản mạng xã hội vào Internet; thông báo thời gian, chủ đề livestream, chuẩn bị nội dung, sân khấu để Hằng livestream và đăng tải các bài viết của Hằng lên các trang mạng xã hội, theo chỉ đạo của Hằng.

Đối với Đặng Anh Quân đã tương tác, tham gia bình luận trực tiếp với Nguyễn Phương Hằng trong 11 buổi livestream của Hằng, cổ vũ về tinh thần, tiếp thêm ý chí cho Hằng thực hiện hành vi phạm tội. Ngoài ra, trong buổi livestream ngày 24/12/2021, Quân đã phát ngôn có nội dung đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự và nhân phẩm của ông Võ Nguyễn Hoài Linh.

Xem xét kỷ luật một Phó Chánh Thanh tra tỉnh vì vào nhà nghỉ với vợ người khác

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 1/6, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Hậu Giang đã có thông báo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Tăng Minh Thêm - Phó Bí thư chi bộ, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang.

Thanh tra tỉnh Hậu Giang - nơi ông Thêm công tác. Ảnh: Huỳnh Xây

Theo thông báo trên, ông Thêm chưa gương mẫu trong việc thực hiện các quy định của Trung ương, Tỉnh ủy về tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống và những điều đảng viên không được làm.

Mặc dù đã có vợ, con nhưng ông Thêm nhiều lần đi vào nhà nghỉ với người đã có chồng, có con và bị quay clip phát tán trên mạng xã hội dẫn đến đơn tố cáo, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên.

Ngoài ra, ông Thêm còn báo cáo không trung thực, quanh co nhằm che dấu khuyết điểm vi phạm của mình...

Thông báo kết quả kiểm tra nêu rõ, vi phạm của ông Thêm đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật. Do đó, UBKT Tỉnh ủy Hậu Giang đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật đối ông Thêm theo quy định của Điều lệ Đảng.

Trước đó, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Hậu Giang nhận được đơn tố cáo của bà N.T.M.L (vợ ông Thêm), tố cáo bà P.T.H.D - Phó Chánh Văn phòng Sở TN&MT tỉnh Hậu Giang có quan hệ bất chính và tái phạm nhiều lần với chồng bà.

Thông báo kết luận giải quyết tố cáo của Đảng ủy Sở TN&MT Hậu Giang cho thấy, bà L. tố cáo 5 nội dung, trong đó có 2 nội dung tố cáo có cơ sở. Trong đó, có nội dung bà D. và ông Thêm có tình cảm yêu đương nam nữ với nhau và nhiều lần cùng nhau đến nhà nghỉ để ôm, hôn thân mật với nhau.

Từ cơ sở trên, bà D. đã bị xử lý kỷ luật với hình thức cảnh cáo về mặt Đảng.

Khởi tố, bắt tạm giam cựu phó phòng ngân hàng ở Quảng Ninh lừa đảo chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 1/6, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT tỉnh đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Đào Quang Hiệp (SN 1989, trú tại phường Yết Kiêu, TP.Hạ Long) để điều tra làm rõ về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đào Quang Hiệp tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Quảng Ninh)

Theo cơ quan công an, Đào Quang Hiệp trước đây là Phó phòng bán lẻ một ngân hàng TMCP chi nhánh Quảng Ninh có hành vi huy động tiền của nhiều người, sau đó sử dụng vào mục đích cá nhân, đến nay không có khả năng chi trả số tiền này.

Cụ thể, trong quá trình công tác tại một ngân hàng TMCP chi nhánh Quảng Ninh, Đào Quang Hiệp đã lợi dụng mối quan hệ quen biết với khách hàng rồi dùng thủ đoạn vay đáo hạn ngân hàng, hứa hẹn có trả lãi để vay và huy động tiền của nhiều người, sau đó chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Đến nay, sơ bộ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh xác định Đào Quang Hiệp đã chiếm đoạt của nhiều người với tổng số tiền trên 80 tỷ đồng.

Trước thực tế trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đề nghị ai bị Đào Quang Hiệp chiếm đoạt tiền với thủ đoạn như trên thì liên hệ với Công an tỉnh Quảng Ninh, hoặc liên hệ trực tiếp cho điều tra viên Bùi Đức Cảnh (SĐT 0913.196.559) để trình báo.

Bắt nhóm đối tượng chuyên hoạt động tệ nạn xã hội, bảo kê, tranh chấp bao chiếm đất ở Phú Quốc

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 1/6, đại tá Diệp Văn Thế, Phó Giám đốc – Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, Phòng Trọng án – Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh vừa đấu tranh, bắt giữ nhóm đối tượng chuyên hoạt động tệ nạn xã hội, bảo kê, tranh chấp bao chiếm đất, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn TP.Phú Quốc.

Đối tượng Văn Thế Sự (biệt danh "Cọp Bãi Bổn") bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Theo đó, 5 đối tượng vừa bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang bắt, khởi tố gồm: Văn Thế Sự (biệt danh "Cọp Bãi Bổn", SN 1988), Huỳnh Văn Lắm (SN 1984), Lý Minh Thương (SN 1986), Lê Quốc Thanh (biệt danh Thanh "Gái", SN 1978, cùng ngụ ấp Bãi Bổn, xã Hàm Ninh, TP.Phú Quốc) và Vũ Minh Hiếu (SN 1997, ấp Đá Chồng, xã Bãi Thơm, TP.Phú Quốc) để điều tra về hành vi "giết người".



Theo cơ quan điều tra, đối tượng Văn Thế Sự cùng Huỳnh Văn Lắm là 2 đối tượng cầm đầu băng nhóm chuyên hoạt động tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà, lắc tài xỉu, giải quyết tranh chấp chiếm đất trên địa bàn xã Hàm Ninh (TP.Phú Quốc).

3 đối tượng trong vụ án bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Băng nhóm này gồm các đối tượng ở nhiều địa phương tập hợp lại, tụ tập ở khu nhà trọ trên địa bàn ấp Bãi Bổn, xã Hàm Ninh. Các đối tượng rất manh động, liều lĩnh luôn chuẩn bị sẵn hung khí để giải quyết mâu thuẫn với các băng nhóm khác, thường xuyên thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự, hoang mang, lo lắng cho người dân tại địa phương.

Tháng 10/2022, Vũ Minh Hiếu (một đàn em thân tín của Văn Thế Sự) xảy ra mâu thuẫn, đánh một thiếu niên 14 tuổi cùng ngụ ở xã Hàm Ninh. Ngày 8/10/2022, người nhà của thiếu niên 14 tuổi kéo đến nhà trọ của Hiếu để nói chuyện.

Hung khí bị cơ quan điều tra thu giữ liên quan đến các đối tượng bị bắt. Ảnh: CACC

Trong lúc 2 bên cự cãi dẫn đến xô xát, đánh nhau. Nhóm người nhà của thiếu niên kích động gọi thêm người đi trên xe ô tô 7 chỗ, mang theo dao tự chế đến. Không để bị ăn hiếp ngay trên "sân nhà", nhóm của Văn Thế Sự liền lấy dao, gậy để đánh lại. Văn Thế Sự sử dụng xe ô tô tải lái đâm thẳng vào nhóm đối thủ khiến một người té xuống, ngã vào lề đường liền bị Vũ Minh Hiếu cùng đồng bọn dùng dao chém nhiều nhát và đập phá xe ô tô của đối thủ…

Thời gian qua, Công an tỉnh Kiên Giang đã phối hợp chặt với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và các đơn vị, cơ quan chức năng liên quan quyết liệt tấn công, trấn áp, xử lý các loại tội phạm, nhất là tội phạm băng nhóm, bảo kê, tệ nạn xã hội, bao chiếm, tranh chấp đất đai trên địa bàn TP.Phú Quốc. Qua đó, tội phạm liên quan đến tình hình trật tự xã hội trên địa bàn TP.Phú Quốc đang từng bước được kéo giảm.