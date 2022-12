TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Tuyên án vụ Alibaba; tin mới vụ cướp tại ngân hàng ở Đồng Nai

Tuyên án vụ Alibaba

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 29/12, TAND TP.HCM chính thức tuyên án đối với Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty Alibaba và 22 đồng phạm.

Theo đó, Nguyễn Thái Luyện bị tòa tuyên mức án tù chung thân.

Nguyễn Thái Luyện và các đồng phạm. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Theo HĐXX, bị cáo Nguyễn Thái Luyện là người chủ mưu, cầm đầu, giữ vai trò điều hành xuyên suốt, chỉ đạo toàn bộ hoạt động Công ty Alibaba và 22 pháp nhân liên quan... Do đó, cần áp dụng điểm A, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự để xử phạt đối với bị cáo.

Mặc dù HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ như luật sư trình bày dành cho bị cáo, nhưng xét số tiền bị cáo chiếm đoạt của các bị hại đặc biệt lớn, không chỉ xâm phạm quyền sở hữu của người khác mà còn phá vỡ quy hoạch sử dụng đất của Nhà nước nên cần có mức hình phạt nghiêm khắc nhất.

Ngoài việc bị phạt tù chung thân, Nguyễn Thái Luyện và các bị cáo có trách nhiệm trả cho 4.550 bị hại số tiền hơn 2.400 tỷ đồng.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Bị cáo Nguyễn Thái Lực (em trai Luyện) bị tuyên 17 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 10 năm tù tội Pửa tiền, tổng hình phạt 27 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thái Lĩnh (em trai ruột Nguyễn Thái Luyện) - người đứng tên nhận chuyển nhượng 212 thửa đất nông nghiệp trên địa bàn các tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận sau đó ký hợp đồng chuyển nhượng, tiếp đó ký hợp đồng cho các công ty như Công ty Alibaba Law Firm, Công ty Tia Chớp, Công ty Sunny land, Công ty Bigbang, Công ty Chiến Binh Thép để lập ra 30 dự án rao bán, hành vi của bị cáo Lĩnh đã giúp sức cho Nguyễn Thái Luyện chiếm đoạt hơn 558 tỷ đồng... HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thái Lĩnh 17 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Về bị cáo Võ Thị Thanh Mai, HĐXX nhận định, Mai là người giám sát và điều hành toàn bộ hoạt động thu chi của Công ty Alibaba và toàn bộ các công ty trong hệ thống. Trong đó hoạt động chính là thu tiền bán đất nền từ các bị hại, tổng cộng hơn 2.446 tỷ đồng. Mai cũng là người đại diện pháp luật của các công ty khác, tạo điều kiện cho Nguyễn Thái Luyện chiếm đoạt hơn 475 tỷ đồng của 1.172 bị hại.

Bên cạnh đó, sau khi vụ án bị khởi tố, thi hành khám xét xe, bắt tạm giam Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh, Võ Thị Thanh Mai còn chỉ đạo Nguyễn Thái Lực rút hơn 13,9 tỷ đồng từ ngân hàng giao cho Mai sử dụng, đến nay vẫn chưa thu hồi được.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Võ Thị Thanh Mai 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 12 năm tù về tội Rửa tiền, tổng hình phạt 30 năm tù.

Tòa tiếp tục tuyên án các bị cáo khác.

Thông tin mới vụ cướp tại ngân hàng ở Đồng Nai

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 29/12, liên quan đến vụ đối tượng dùng súng nhựa cướp tiền của khách đến giao dịch ở một ngân hàng ở huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai, hiện công an đang lấy lời khai đối tượng.

Đối tượng Tùng bị bắt. Ảnh: Tuệ Mẫn

Công an Đồng Nai cho biết, bước đầu nghi can Từ Thanh Tùng (29 tuổi, ngụ TP.Biên Hoà) khai, bản thân làm nghề giao nhận hàng hóa (shipper), do nợ nần, túng quẫn nên đã nảy sinh ý định dùng súng giả cướp tiền tại ngân hàng để trả nợ.

Tùng khai nhận, không có nghề nghiệp ổn định, tiền bạc không đủ xài nhưng lại ăn chơi nên lâm vào cảnh nợ nần.

Để có tiền, Tùng đã lấy xe máy của bố mình đi bán và mượn tiền của một số người khác để tiêu xài cá nhân. Gần đây, Tùng đi làm nghề shipper.

Hiện trường vụ cướp tại ngân hàng ở Vĩnh Cửu, Đồng Nai. Ảnh: Tuệ Mẫn

Theo thông tin ban đầu, khoảng gần 15 giờ cùng ngày khi các nhân viên đang thực hiện giao dịch với khách hàng thì bất ngờ một thanh niên mặc áo khoác, đội mũ bảo hiểm đi vào. Khi đến trước quầy giao dịch, đối tượng bất ngờ giơ khẩu súng hướng về các nhân viên trong quầy uy hiếp để cướp tài sản.

Tuy nhiên quá trình đi giao nhận hàng, Tùng nảy sinh ý định cướp tại ngân hàng để có tiền trả nợ. Tùng quan sát một số ngân hàng trên địa bàn thành phố Biên Hòa và khu vực xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, trong đó, phòng giao dịch một ngân hàng chi nhánh bắc Đồng Nai tại xã Thạnh Phú. Đây là nơi ít dân cư chung quanh và có đường tẩu thoát thuận lợi nên đối tượng đã lên kế hoạch cướp.

Với khẩu súng nhựa mua cho con chơi hơn 1 năm trước, Tùng lấy đi để đe dọa khống chế nhân viên nhằm cướp tiền.

Để thực hiện kế hoạch, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 28/12, Tùng mặc đồ đen, đội mũ và đeo khẩu trang vào Phòng giao dịch trên. Tại đây, Tùng dùng súng nhựa đe dọa nhân viên ngân hàng để cướp tài sản. Khi Tùng yêu cầu nhân viên ở quầy đưa tiền cho mình thì nhân viên ngân hàng nhanh chóng thu tiền vào phía sau két. Lúc này, nhân viên và một số người dân trong phòng giao dịch hoảng sợ hô hoán cướp thì Tùng hoảng loạn lùi dần về cửa.

Khi đó Tùng thấy một khách hàng đang để tiền trên quầy (20 triệu đồng) đã nhanh tay cướp và chạy thoát ra ngoài. Thời điểm này có nhân viên bảo vệ đuổi theo. Tùng lên xe máy bỏ trốn và làm rơi súng nhựa ở hiện trường.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Đồng Nai đã huy động lực lượng nhanh chóng vào cuộc điều tra và bắt giữ đối tượng trong tối 28/12.

Hiện, Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra làm rõ.

Tuyên án vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu

Chiều nay (29/12), Tòa án Quân sự Trung ương đã tuyên án phúc thẩm vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu đối với cựu Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thế Anh và các đồng phạm khác.

Nói lời sau cùng, các cựu tướng, tá quân đội trong vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu đều mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt. Ảnh: Trung Đức

Cụ thể, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án Quân sự Trung ương nhận định, đối với kháng cáo của các bị cáo Lê Văn Minh – cựu Thiếu tướng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển (sơ thẩm phạt 15 năm tù), Nguyễn Văn Hùng – cựu Thượng tá, cựu Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Trường Long Hòa, Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh (sơ thẩm phạt 16 năm tù), Lê Xuân Thanh – cựu Thiếu tướng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển (sơ thẩm phạt 12 năm tù), Phạm Văn Trên - cựu đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh (sơ thẩm phạt 10 năm tù), Nguyễn Thanh Lâm – cựu Trung tá, cựu Hải đội trưởng Hải đội 2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng (11 năm tù), tòa phúc thẩm nhận thấy các bị cáo đều thừa nhận hành vi vi phạm, không có ý kiến về tội danh. Hội đồng xét xử thấy, đủ cơ sở xác định tòa sơ thẩm tuyên các bị cáo trên về tội “Nhận hối lộ” là có căn cứ, đúng pháp luật; cấp sơ thẩm đánh giá đúng tính chất, mức độ hành vi, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Ở phiên phúc thẩm, các bị cáo cung cấp thêm nhiều tài liệu, nhưng không đủ làm thay đổi đáng kể lý do để xin kháng cáo.

Với bị cáo Nguyễn Thế Anh, bị cáo đã thay đổi kháng cáo, không kêu oan, thừa nhận có tội nhưng không phải nhận hối lộ mà cho rằng là tội danh khác. Ở phiên xét xử phúc thẩm này, bị cáo Nguyễn Thế Anh khai báo thành khẩn về việc nhận tiền của Phan Thanh Hữu (“trùm” buôn lậu) từ tháng 3/2020 đến tháng 8/2020 với 30.000 USD mỗi tháng, sau đó là 10.000-15.000 USD mỗi tháng.

Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấy, bị cáo Nguyễn Thế Anh nhận từ đối tượng “trùm” buôn lậu 380.000 USD và 500 triệu đồng để bảo kê cho đường dây buôn lậu. Khi Phan Thanh Hữu bị bắt, bị cáo là cựu Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã đưa tiền cho Nguyễn Văn An (em họ) và tạo điều kiện cho em họ trốn sang Lào. Đây là việc tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép.

Ngoài ra, ở phiên xét xử phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Thế Anh nộp thêm tiền khắc phục hậu quả; khai nhận rõ hành vi vi phạm nên được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Từ đó, Hội đồng xét xử có căn cứ chấp nhận một phần kháng cáo của Nguyễn Thế Anh. Hội đồng xét xử phúc thẩm cũng ghi nhận sự thành khẩn của bị cáo Phạm Hồ Hải – cựu Trưởng đại diện Cảng vụ hàng hải Cần Thơ tại Duyên Hải, Trà Vinh nên áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ.

Từ các lẽ trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định, bác kháng cáo của bị cáo Minh, Thanh và 4 bị cáo khác (Lâm, Trên, Hùng, An) với lý do không có tình tiết mới đủ để làm căn cứ xem xét tại phiên phúc thẩm, y án sơ thẩm. Hội đồng xét xử chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thế Anh, tuyên phạt Nguyễn Thế Anh 20 năm tù về tội “Nhận hối lộ”, 2 năm tù về tội “Tổ chức trốn đi nước ngoài trái phép”, tổng hợp hình phạt buộc bị cáo chấp hành 22 năm tù. Tòa cũng chấp nhận một phần kháng cáo của các bị cáo Phạm Hồ Hải và Lê Văn Phương - cựu Phó phòng Cảnh sát giao thông Công an Trà Vinh. Theo đó, bị cáo Hải được giảm còn 4 năm tù, bị cáo Phương được giảm còn 3 năm tù.

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 29/12, Tòa án Quân sự Trung ương bước sang ngày làm việc thứ 3 trong phiên phúc thẩm, xét kháng cáo của các bị cáo là các cựu Thiếu tướng, cựu đại tá cùng nhiều người khác ở vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu.

Vụ án có 9 bị cáo kháng cáo bản án sơ thẩm, gồm: Lê Văn Minh – cựu Thiếu tướng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; Lê Xuân Thanh – cựu Thiếu tướng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; Nguyễn Thanh Lâm – cựu Trung tá, cựu Hải đội trưởng Hải đội 2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng; Phạm Văn Trên - cựu đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh; Nguyễn Văn Hùng – cựu Thượng tá, cựu Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Trường Long Hòa, Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh; Nguyễn Thế Anh – cựu Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang; Nguyễn Văn An – (SN 1989, Thanh Hóa, em họ Nguyễn Thế Anh); Phạm Hồ Hải – cựu Trưởng đại diện Cảng vụ hàng hải Cần Thơ tại Duyên Hải, Trà Vinh; Lê Văn Phương - cựu Phó phòng Cảnh sát giao thông Công an Trà Vinh.

Án sơ thẩm tuyên phạt nhóm các bị cáo phạm tội "Nhận hối lộ" như sau:

Lê Văn Minh 15 năm tù; Lê Xuân Thanh 12 năm tù; Nguyễn Thanh Lâm 11 năm tù; Phạm Văn Trên 10 năm tù; Nguyễn Văn Hùng 16 năm tù; Nguyễn Văn An 15 năm tù; Phạm Hồ Hải 3 năm 6 tháng tù; Lê Văn Phương 3 năm 6 tháng tù.

Với Nguyễn Thế Anh, tòa sơ thẩm phạt tù chung thân về tội "Nhận hối lộ" và 2 năm tù về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép", tổng hợp tù chung thân.

Vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu: Cựu Thiếu tướng "ân hận đến tột cùng chắc chắn không bao giờ xóa hết được"

Trước khi bước vào nghị án và tuyên án vào chiều cùng ngày, Hội đồng xét xử phúc thẩm đã cho các bị cáo nói lời sau cùng.

Cựu đại tá Nguyễn Thế Anh nói bản thân đã thừa nhận hành vi tại phiên tòa phúc thẩm, ông cũng khai báo rất thành khẩn khi được nói lời sau cùng. Ông Nguyễn Thế Anh gửi lời xin lỗi đến lực lượng Bộ đội Biên phòng vì đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của lực lượng.

Bị cáo này nói đang mang thương tích, có nhiều đóng góp cho lực lượng, mong Hội đồng xét xử xem xét công tâm để được hưởng mức án nhẹ nhất.

Cựu Thiếu tướng Lê Văn Minh thì trình bày rất ân hận, "nỗi ân hận đến tột cùng chắc chắn không bao giờ xóa hết được". Theo bị cáo Minh, ông ta thấy được sự khoan hồng của tòa sơ thẩm, tuy nhiên mức án 15 năm là quá nặng nề. Ông Minh cũng gửi lời xin lỗi lực lượng Cảnh sát biển, người thân, bạn bè.

Một cựu Thiếu tướng khác là bị cáo Lê Xuân Thanh cũng thừa nhận sai phạm khi nói lời sau cùng. Vị cựu Thiếu tướng này mong được giảm nhẹ hình phạt so với bản án sơ thẩm.

Các bị cáo còn lại cũng đều mong muốn Hội đồng xét xử đánh giá hồ sơ, chứng cứ, tài liệu để xem xét giảm nhẹ hình phạt cho mình.

Khởi tố nam thanh niên làm nữ sinh lớp 11 mang thai

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 29/12, UBND huyện Đức Hòa cho biết, Cơ quan CSĐT huyện này vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Thuận (19 tuổi, ngụ khu phố 5, thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa) để điều tra làm rõ về hành vi "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Bị hại là cháu L.T.N.T (sinh ngày 2/11/2006, ngụ ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa), nguyên học sinh lớp 11 của một trường THPT tại thị trấn Đức Hòa.

Cháu L.T.N.T (sinh ngày 2/11/2006), ngụ ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa. Ảnh: Chinh Hoàng

Trước đó, ngày 5/10, anh Lương Ngọc Quang (43 tuổi), ngụ ấp 5, xã Đức Hòa Đông đã gửi đơn đến Công an huyện Đức Hòa tố cáo Nguyễn Văn Thuận (19 tuổi), ngụ thị trấn Đức Hòa "quan hệ" với con anh dẫn đến mang thai.

Anh cho biết, con gái anh bỏ học, đi theo Thuận nhiều ngày. Sau đó, gia đình đưa cháu lên Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM) giám định, phát hiện bào thai đã 21 tuần tuổi.

Cơ quan CSĐT huyện Đức Hòa đã đưa cháu T giám định pháp y về tình dục. Ngày 19/11, cơ quan này đã nhận được kết luận cháu T mang thai.

Theo Công an huyện Đức Hòa, lý do chậm khởi tố là do chờ kết quả giám định pháp y.

Bắt giữ "mắt xích" trong đường dây ma túy liên tỉnh, thu 3kg ma túy

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 29/12, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.Đà Nẵng cho biết, đang tạm giữ hình sự Dương Đức Quyết (28 tuổi, trú phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) để mở rộng điều tra hành vi mua bán trái phép ma túy.

Trước đó, vào lúc 16h30 chiều 28/12, tại khu vực tổ 2, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Đồn biên phòng Hải Vân (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.Đà Nẵng) phối hợp với Đoàn 2 Cục Phòng chống ma túy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) bắt giữ Dương Đức Quyết. Tang vật thu giữ gồm 1kg ma túy tổng hợp dạng hàng đá và một ô tô BS 43C – 229.63.



Dương Đức Quyết cùng tang vật. Ảnh: LLCC

Theo lực lượng biên phòng, trước đó tại TP.Huế, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng phối hợp Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã bắt giữ Đặng Minh Trí (23 tuổi, ngụ P.Xuân Thủy, TP.Huế) với 2kg ma túy dạng hàng đá.

Tang vật được lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: LLCC

Trí khai nhận số ma túy trên mua từ Dương Đức Quyết.

Hiện các lực lượng chức năng đang phối hợp điều tra xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.