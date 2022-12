Công an khám xét khẩn cấp Phòng Kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 28/12, Công an TP.HCM chủ trì, phối hợp Công an TP.Hà Nội và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp Phòng Kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam ở địa chỉ số 18 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Trụ sở Cục Đăng kiểm Việt Nam ở địa chỉ số 18 Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Cơ quan công an đã tiến hành khám xét nhiều hồ sơ, giấy tờ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kiểm định xe cơ giới; các quyết định về nhân sự; các quyết định thành lập tổ kiểm tra hoạt động đăng kiểm...

Bên cạnh đó, lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ của Bộ Công an cũng đã phối hợp kiểm tra các máy tính chung của phòng có chứa dữ liệu hình ảnh về các trạm đăng kiểm, các máy tính cá nhân có dữ liệu điện tử để phục vụ công tác điều tra.

Đây là diễn biến mới nhất trong vụ án sai phạm, tiêu cực trong quá trình cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ cho hơn 70.000 phương tiện tại 12 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bến Tre.

Thông tin từ Bộ Công an cho biết, đến nay, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 37 đối tượng để điều tra về các hành vi "Môi giới hối lộ", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ" và "Giả mạo trong công tác"; đồng thời tiếp tục mở rộng khám xét tại Phòng Kiểm định xe cơ giới - Cục Đăng kiểm Việt Nam và triệu tập các đối tượng có liên quan để củng cố chứng cứ; mở rộng truy xét, làm rõ toàn bộ hành vi sai phạm.



Cơ quan công an đọc lệnh khám xét tại Phòng Kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam. Ảnh: CTV

Trước đó, chiều 20/12, Công an TP.HCM tổ chức họp báo thông tin về kết quả điều tra ban đầu vụ án "Môi giới hối lộ", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ", "Giả mạo trong công tác" tại các Trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bến Tre.

Theo đó, qua quá trình tuần tra, kiểm soát giao thông, Công an TP.HCM phát hiện nhiều phương tiện giao thông đường bộ không đảm bảo an toàn kỹ thuật (xe tải, xe ben cơi nới thành, thùng; mâm không đúng kích thước; lốp mòn; biển số mờ, không đảm bảo tiêu chuẩn khí thải...) nhưng vẫn được cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới.

Kết hợp thông tin từ các nguồn đơn thư, phản ánh của người dân, kết quả phối hợp trao đổi thông tin của một số Cục nghiệp vụ Bộ Công an và các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP.HCM phát hiện các dấu hiệu sai phạm, tiêu cực trong quá trình cấp Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại một số Trung tâm đăng kiểm.

Qua xác lập các chuyên án để tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, triệt phá các đường dây tội phạm cũng như xác định rõ vai trò, phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, Công an TP.HCM đã chỉ đạo triển khai kế hoạch phá án, tổ chức bắt giữ các đối tượng trong chuyên án, khám xét khẩn cấp tại 9 Trung tâm Đăng kiểm, gồm:

5 Trung tâm do Trần Lập Nghĩa làm Giám đốc (cụ thể Trung tâm Đăng kiểm 62-03D (tỉnh Long An); 71-02D (tỉnh Bến Tre); 83-02D (tỉnh Sóc Trăng); 66-02D (tỉnh Đồng Tháp); 63-03D (tỉnh Tiền Giang); Trung tâm Đăng kiểm 50-15D (TP Thủ Đức, TP.HCM) do Nguyễn Trọng Vĩnh làm Giám đốc; Trung tâm đăng kiểm 50-07V (quận Bình Tân) do Ngô Ngọc Sơn làm Giám đốc; Trung tâm đăng kiểm 50-10D (huyện Củ Chi) do Nguyễn Thanh Tâm là Giám đốc; Trung tâm đăng kiểm 50-17D (huyện Nhà Bè) do Hồ Hữu Tài làm Giám đốc; thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan đến hành vi phạm tội.

Để có tiền chia cho các nhân viên hàng tuần và làm quỹ hoạt động của Trung tâm, Giám đốc các Trung tâm đăng kiểm nêu trên đã chỉ đạo nhân viên Trung tâm (gồm Phó Giám đốc, đăng kiểm viên, thực tập viên, nhân viên văn phòng...) trong quá trình kiểm định chất lượng và đo tiêu chuẩn khí thái bảo vệ môi trường đã cố ý bỏ qua lỗi vi phạm (thông qua thủ đoạn: Bỏ qua các lỗi vi phạm trong công đoạn kiểm tra thủ công, cho thuê các phụ tùng thay thế các phụ tùng không đảm bảo tiêu chuẩn, sử dụng phần mềm can thiệp vào hệ thống đăng kiểm để thay đổi thông số kiểm định khí thải...) của hơn 70.000 phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của các chủ phương tiện, đối tượng "cò mồi" đưa đến kiểm định nhằm thu lợi bất chính với số tiền ước tính hơn 10 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tại các trung tâm đăng kiểm do Trần Lập Nghĩa làm giám đốc, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phát hiện nhóm hành vi "giả mạo trong công tác" với thủ đoạn lập danh sách Đăng kiểm viên nhưng không làm việc tại trung tâm để hợp thức hóa quy định tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định 139 ngày 8/10/2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới và chỉ đạo nhân viên cấp dưới giả mạo chữ ký của các Đăng kiểm viên để ký vào các hồ sơ kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ, qua đó đã cấp khoảng 52.291 Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ cho các xe ô tô đến đăng kiểm trái với quy định thu lợi ước tính trên 10 tỷ đồng.

Với phương thức, thủ đoạn và tính chất nguy hiểm cho xã hội do hành vi sai phạm tại các Trung tâm Đăng kiểm như trên, quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra tập trung điều tra, làm rõ tất cả các hành vi có liên quan để kiên quyết xử lý nghiêm theo pháp luật.

Ngoài các hành vi đã khởi tố ("Đưa hối lộ", "Môi giới hối lộ", "Nhận hối lộ", "Giả mạo công tác"), Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi Lợi dụng chức vụ quyền hạn, thiếu tinh thần trách nhiệm, làm rõ trách nhiệm trong công tác quản lý Nhà nước, Thanh tra, Kiểm tra… của các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được phân công, phân cấp để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Truy bắt đối tượng dùng súng cướp tại ngân hàng ở Đồng Nai

Cuối chiều 28/12, theo nguồn tin của Dân Việt, Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp Công an huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) điều tra truy bắt đối tượng dùng súng (chưa rõ loại) xông vào một phòng giao dịch ngân hàng A. chi nhánh Bắc Đồng Nai (ở xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu) uy hiếp nhân viên, cướp tài sản.

Hình ảnh đối tượng dùng súng cướp tại ngân hàng ở Vĩnh Cửu, Đồng Nai. Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin ban đầu, khoảng gần 15 giờ cùng ngày khi các nhân viên đang thực hiện giao dịch với khách hàng thì bất ngờ một thanh niên mặc áo khoác, đội mũ bảo hiểm đi vào. Khi đến trước quầy giao dịch, đối tượng bất ngờ giơ khẩu súng hướng về các nhân viên trong quầy uy hiếp để cướp tài sản.

Lúc này có nhiều người dân đang đến giao dịch tại đây truy hô nên đối tượng bỏ chạy ra ngoài. Trong lúc tẩu thoát, đối tượng còn chĩa súng về lực lượng bảo vệ để thoát thân.

Theo xác minh, đối tượng đã lấy xe máy hiệu AB tẩu thoát theo hướng đường Đồng Khởi (TP.Biên Hòa).

Nhận được thông tin, thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo phá án.

Công an vào cuộc điều tra. Ảnh: Nha Mẫn

Theo thông tin ban đầu, đối tượng cướp khoảng 20 triệu đồng của một người dân đến giao dịch tại đây.

Hiện công an đang truy bắt đối tượng.

Bố nghi tâm thần sát hại 2 con nhỏ trong đêm

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Lường Văn Thế, Chủ tịch UBND xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) cho biết: Một vụ án mạng đau lòng xảy ra vào khoảng 23 giờ ngày 27/12 tại nhà Lường Văn Châu (sinh năm 1995) tại bản Kéo.

Vào thời điểm trên đối tượng Châu đã dùng dao nhọn sát hại 2 con ruột của mình, một cháu sinh năm 2019, một cháu sinh năm 2021.

Thời điểm xảy ra án mạng trong ngôi nhà của gia đình có 2 vợ chồng, 2 con nhỏ và 1 người cháu của Châu. Đối tượng Châu có 3 con, hiện 1 cháu đang học tiểu học, ăn ở bán trú tại trường.

Hiện trường vụ án tại gia đình nạn nhân thuộc bản Kéo, xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên). Ảnh: Vinh Duy

Nguyên nhân ban đầu của vụ việc được chính quyền địa phương tìm hiểu là do Châu bị uất ức xã hội, có một số đơn kiện nói đối tượng mâu thuẫn bên ngoài, Châu không nghiện rượu và sống hòa nhã với hàng xóm láng giềng.



Tuy nhiên một số người thân trong gia đình cho biết, thời gian gần đây đối tượng Châu có biểu hiện của bệnh tâm thần.

Thời điểm xảy ra án mạng, 2 vợ chồng cũng không xảy ra mâu thuẫn gì. Gia đình đối tượng Châu thuộc diện hộ nghèo của xã, đối tượng Châu không có công ăn việc làm ổn định, làm nương và thỉnh thoảng đi làm thuê.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường thông báo cho các lực lượng chức năng tạm giữ đối tượng Châu và tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an truy nã 2 kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc 30.000 tỷ đồng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 28/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C02) đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với bị can Nguyễn Phúc Khải (40 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) và Đặng Quốc Cường (34 tuổi, ngụ quận 3, TP.HCM).

Đây là hai nghi can cầm đầu nằm trong đường dây đánh bạc hàng chục ngàn tỷ đồng vừa bị Bộ Công an triệt phá.

Lệnh truy nã Đặng Quốc Cường. Ảnh: CACC

Cả hai bị can trên bị khởi tố tội danh "tổ chức đánh bạc". Theo quyết định truy nã, hai bị can đã bỏ trốn, hiện không biết đang ở đâu, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người bị truy nã đến cơ quan công an, viện KSND hoặc UBND gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận bị can bị truy nã phải báo ngay cho Cơ quan cảnh sát điều tra (số 258 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, số điện thoại 097.888.1579) để giải quyết theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 22/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt 14 người để điều tra về các hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Theo công an, đường dây này do một số người Việt sống tại Campuchia cầm đầu.

Còn tại Việt Nam có bảy người làm tổng đại lý, quản lý các tài khoản cá cược rồi cung cấp lại cho mạng lưới phía dưới nằm ở nhiều tỉnh, thành phố. Công an xác định đường dây hoạt động theo hình thức đánh bạc truyền thống, tín chấp, cá cược các môn bóng đá, đá gà, số đề trên các trang web Sobxx.com, Bongxx.com, SV2xx.com...

Lệnh truy nã Nguyễn Phúc Khải. Ảnh: CACC

Số tiền ăn thua rất lớn, mỗi tuần giao dịch lên đến hơn 100 tỷ đồng. Những người trong băng nhóm được phân công nhiệm vụ cụ thể như: đảm bảo kỹ thuật nhà mạng, xử lý khiếu nại của người chơi, giao nhận tiền thắng thua (trực tiếp hoặc chuyển khoản với nội dung mang ký hiệu riêng)...



Trước khi khai mạc World Cup 2022, những nghi can cầm đầu tại TP.HCM lánh mặt đi các tỉnh, điều hành đường dây từ xa. Nhóm này hoạt động trong khoảng ba năm qua.

Tính đến thời điểm bị bắt, số tiền thể hiện ăn thua ước tính gần 30.000 tỷ đồng. Bộ Công an khuyến cáo người dân không tham gia các hoạt động cờ bạc, nhất là cá độ bóng đá qua mạng.

Nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, cựu Chủ tịch Bình Dương được giảm án

Như Dân Việt đã thông tin: Trưa 28/12, TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên án phúc thẩm với Trần Thanh Liêm, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cùng 3 bị cáo thuộc Tổng công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương (SX-XNK) là Trần Nguyên Vũ, cựu Tổng Giám đốc; Lý Thanh Châu, cựu Phó Tổng Giám đốc; Đỗ Thị Thanh Thúy, cựu Kế toán trưởng.

Theo án sơ thẩm, ông Liêm bị phạt 7 năm tù, Châu 4 năm 6 tháng, Thuý 30 tháng về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Bị cáo Vũ nhận 23 năm tù về các tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Tham ô tài sản". Nhóm này kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Cựu Chủ tịch Bình Dương Trần Thanh Liêm được giảm 1 năm tù sau phiên phúc thẩm.

Tại toà, HĐXX cho hay ông Liêm nộp thêm chứng cứ mới thể hiện đang điều trị bệnh và gia đình nộp hơn một tỷ đồng khắc phục hậu quả. Bị cáo Vũ có thêm tài liệu thể hiện sức khỏe giảm sút nghiêm trọng, nộp 500 triệu đồng khắc phục hậu quả...

Cựu Chủ tịch Bình Dương cho hay "đã nhận thức ra sai phạm" nhưng án sơ thẩm 7 năm tù cho mình là quá cao. Bị cáo Liêm cho hay dù là Trưởng ban chỉ đạo cổ phần hóa Tổng công ty SX-XNK nhưng ông không biết về những văn bản liên quan trực tiếp tới việc cổ phần hóa. Chỉ đến năm 2019, khi báo chí phản ánh, ông mới biết 43ha "đất vàng" bị Tổng công ty SX-XNK chuyển cho Công ty Tân Phú.

Ba bị cáo còn lại đề nghị toà xem xét các tình tiết giảm nhẹ như phạm tội lần đầu, có nhiều thành tích trong công tác, không có động cơ vụ lợi, khai báo thành khẩn, hợp tác với cơ quan điều tra...

Đại diện viện kiểm sát đề nghị toà phúc thẩm giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo Liêm và Vũ; không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của ông Châu và xin hưởng án treo của bà Thúy.

Tòa phúc thẩm cho rằng, hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm quyền quản lý kinh tế của Nhà nước. Tuy nhiên, bị cáo Liêm đã nộp tiền khắc phục hậu quả, có nhiều thành tích trong công tác; gia đình có công trong việc phòng chống Covid-19 tại địa phương; con trai được Huy chương chiến sĩ vể vang…

Bị cáo Vũ được ghi nhận các tình tiết sức khỏe giảm sút nghiêm trọng, được nhiều cơ quan xin giảm nhẹ hình phạt; khắc phục 500 triệu để giảm bớt hậu quả; thành tích trong công tác. Ngoài ra, bị cáo phạm tội với vai trò đồng phạm giúp sức, không vì vụ lợi, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra.

Do vậy, tòa phúc thẩm cho rằng cần giảm nhẹ hình phạt với các bị cáo Liêm, Vũ. Với các bị cáo Châu và Thúy, cấp phúc thẩm xác định tòa sơ thẩm đã áp dụng đủ các tình tiết giảm nhẹ nên không thể giảm hơn.

HĐXX phúc thẩm quyết định, không chấp nhận kháng cáo của Châu và Thúy; sửa án sơ thẩm theo hướng Vũ được giảm 10 năm tù về tội vi phạm, 11 năm tù tham ô, tổng hợp 21 năm tù; Liêm 6 năm tù.

Toàn cảnh phiên phúc thẩm, diễn ra hôm 27 - 28/12.

Nội dung vụ án thể hiện Công ty SX – XNK do bị cáo Trần Văn Minh làm Chủ tịch là doanh nghiệp vốn Nhà nước. Năm 2006, doanh nghiệp này được nhận quản lý các khu đất 43ha và 145ha tại Bình Dương.

Năm 2011, Công ty SX-XNK Bình Dương chính thức được giao quyền sử dụng 2 khu đất trên. Tuy nhiên, bị cáo Trần Văn Nam và một số thuộc cấp áp giá thu tiền theo khung giá năm 2006, gây thiệt hại 761 tỷ đồng.

Tại khu 43ha, sau khi được giao đất, Nguyễn Văn Minh mang đi góp vốn vào Công ty Tân Phú – doanh nghiệp sân sau của gia đình. Khi Công ty SX-XNK phải cổ phần hóa, Tỉnh ủy yêu cầu chuyển khu đất 43ha nói trên về Cty Impco (trực thuộc Tỉnh ủy).

Tuy nhiên, các bị can trong vụ làm ngược lại với "động cơ chiếm đoạt, hưởng lợi từ các khu đất". Nguyễn Văn Minh thống nhất với con rể Nguyễn Đại Dương cùng các đồng phạm bán trái phép, gây thiệt hại 984 tỷ đồng, theo viện kiểm sát.

Sai phạm tiếp theo tại khu 145ha, cáo trạng xác định Nguyễn Văn Minh và và đồng phạm cũng tìm cách thâu tóm bằng cách mang đi liên doanh, góp vốn vào Công ty Tân Thành – doanh nghiệp của chính ông Minh. Như vậy, 145ha không được đưa vào giá trị khi cổ phần hóa Công ty SX – XNK dẫn tới thất thoát 4.030 tỷ đồng của Nhà nước.

Ngoài ra, năm 2018, bị cáo Minh còn chỉ đạo Công ty SX – XNK mua cổ phần của Công ty Tân Thành. Tuy nhiên, giá mua bán thay vì 16.000 đồng/cổ như thực tế được nâng lên thành hơn 105.000 đồng/cổ. Qua đây, nhóm Nguyễn Văn Minh tham ô 815 tỷ đồng.