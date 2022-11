Xét xử vụ cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 21/11, tới TAND TP.Hà Nội dự phiên xét xử vụ án biển thủ 3,8 triệu USD tại Công ty Dược Cửu Long, bị cáo Cao Minh Quang một tay chống gậy, một tay được luật sư của mình dìu.

Ông Cao Minh Quang đến tòa trong tình trạng sức khỏe yếu. Ảnh: X.A

Tối 21/11, luật sư của ông Cao Minh Quang cho hay vị này đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng sức khỏe yếu. Ông đã ủy quyền cho những người bào chữa thay mặt mình tại tòa từ ngày mai.

Hồ sơ bệnh án do Bệnh viện Nhân dân 115 và Bệnh viện Chợ Rẫy xác nhận, ông Quang bị bệnh u não vùng xoang hang trái từ 2005 và tháng 11/2021, chụp MRI não ghi nhận tổn thương có kích thước khoảng 30x15mm. Cựu Thứ trưởng được tư vấn điều trị bằng xạ phẫu Gamma tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Trong phần xét hỏi hôm nay (21/11), ông Quang trình bày: "Tôi đã phải cố gắng hết sức để tham dự phiên toà. Từ sáng đến giờ tôi rất mệt, choáng, đau đầu, mong HĐXX cho phép bị cáo được trở về bệnh viện. Vòng của bệnh viện vẫn còn đây, mong HĐXX xem xét."

Luật sư của cựu Thứ trưởng cũng thông báo, sức khỏe bị cáo Quang không được tốt, xin HĐXX cho vị này quay lại bệnh viện.

Trước những đề nghị trên, chủ tọa Vũ Quang Huy cho phép cựu Thứ trưởng được ra khỏi phòng xét xử để nghỉ ngơi; nếu bị cáo không đủ sức khoẻ để tiếp tục hầu toà, luật sư sẽ có đề nghị và khi đó HĐXX sẽ xem xét sau.

Trong vụ án này, ông Quang bị cáo buộc thiếu trách nhiệm, không kiểm tra, giám sát kỹ nên dẫn tới việc Công ty Dược Cửu Long giữ lại 3,8 triệu USD tiền mua nguyên liệu sản xuất thuốc phòng chống cúm A H5N1.

Ông Quang đang bị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" theo Khoản 2, Điều 285 Bộ luật Hình sự năm 1999 với khung hình phạt tù từ 3 – 12 năm.

Ông lão 70 tuổi chém bạn nhậu trọng thương

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 21/11, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Hậu Lộc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Lê Thanh Nhàn (SN 1952) ở xã Lộc Sơn, huyện Hậu Lộc để điều tra về tội "Giết người".

Ảnh có tính chất minh họa. Ảnh: IT

Theo đó, ông N.V.N. (SN 1950) ngụ xã Thành Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá có đến ông Lê Thanh Nhàn chơi. Sau đó, hai ông đã ngồi uống rượu, tâm sự chén chú chén anh với nhau.

Trong cuộc nhậu, ông Nhàn có lên tiếng bán con chó nhà mình cho ông N. và ra giá 80.000 đồng/kg, tuy nhiên ông N. nói chó nhà ông Nhàn hiện chỉ được giá 75.000 đồng/kg. Do đó, hai ông bạn già đã xảy ra mâu thuẫn, chửi bới lẫn nhau.

Sau đó, ông Lê Thanh Nhàn xuống bếp lấy một con dao chém vào cổ ông N. Sau đó, ông N. tức giận lấy xe đạp bỏ đi về.

Tuy nhiên sẵn có rượu trong người, ông Nhàn cầm dao đuổi theo chém ông N. chém liên tiếp thêm hai nhát vào vai, cổ khiến ông N. trọng thương. Rất may, người dân kịp thời can ngăn và đưa ông N. đi cấp cứu nên thoát chết.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hoá điều tra làm rõ.

Bắt tạm giam cô gái trẻ cầm đầu đường dây “tín dụng đen”

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 21/11, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa triệt xóa đường dây hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Quảng Bình với lãi suất tới 360%/năm và khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Nhật Vy (SN 2001, trú Bình Quý, Thăng Bình, Quảng Nam) là đối tượng cầm đầu đường dây.

Đối tượng Nguyễn Thị Nhật Vy. Ảnh: CA Quảng Nam

Theo điều tra của lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam, từ năm 2021 đến nay, Nguyễn Thị Nhật Vy đăng thông tin thông qua mạng xã hội Facebook và Zalo để cho vay tiền dưới hình thức trả góp hằng ngày.

Vy đã sử dụng phần mềm "MACESH" quản lý hồ sơ vay trên điện thoại cá nhân của Vy để quản lý danh sách người vay tiền, số tiền góp hằng ngày của từng người vay tiền, số tiền đã góp và số tiền còn phải thu của từng người vay tiền.

Với hình thức như trên, Nguyễn Thị Nhật Vy và các đối tượng đã cho 30 người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và tỉnh Quảng Bình vay với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng, với lãi suất từ 360%/năm đến 579,6%/năm, gấp từ 18 lần đến 28,98 lần so với lãi suất pháp luật quy định, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Bên cạnh đó, hằng ngày, Nguyễn Thị Nhật Vy còn phân công cho đối tượng Trần Quang Trí (SN 1998, trú tại phường Hoà Hương, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) thu các khoản tiền góp của người vay ở tỉnh Quảng Nam và phân công một số đối tượng khác thu tiền trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Khi người vay không trả tiền đúng thời hạn, các đối tượng sẽ gọi điện thoại uy hiếp hoặc trực tiếp đến nhà người vay, dùng vũ khí nóng để đe doạ.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Nhật Vy, điều tra mở rộng vụ án.

Đại án xăng lậu: Luật sư của "ông trùm" Đào Ngọc Viễn xin trả hồ sơ điều tra lại hoặc giảm khung hình phạt

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 21/11, TAND tỉnh Đồng Nai tiếp tục đưa đại án xăng lậu ra xét xử với phần tranh luận đối với hành vi của "ông trùm" Đào Ngọc Viễn.

Bị cáo Đào Ngọc Viễn. Ảnh: Nha Mẫn

Tại phiên xử, luật sư bào chữa cho Đào Ngọc Viễn nói rằng, cáo trạng đã đưa ra các tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Viễn, tuy nhiên lại không đưa tình tiết đầu thú. Khi bị cáo Viễn ra đầu thú công an cũng đã không lập biên bản nên cần bổ sung tình tiết này.

Ngoài ra, cha của bị cáo Viễn là người có công với cách mạng nên luật sư đề nghị HĐXX xem xét thêm 2 tình tiết giảm nhẹ .

Luật sư cũng nhấn mạnh: “Hai tàu biển mà bị cáo Viễn dùng để chở xăng đều đã thế chấp cho ngân hàng L.V để vay 40 tỷ đồng. Hai tàu này là tài sản của Công ty Đại Dương Hải Phòng nhưng Viễn lấy tàu đi mua xăng lại chỉ với tư cách cá nhân, không phải tư cách công ty. Do đó xin HĐXX xem xét trả lại hai tàu cho Công ty Đại Dương Hải Phòng để bán chi trả nợ cho ngân hàng”.

Nhiều lực lượng phục vụ tại đại án xăng lậu. Ảnh: Nha Mẫn

Cũng theo luật sư, khi tính tiền thu lợi bất chính, trong cáo trạng chưa trừ đi 3 chuyến hàng của bị cáo Phan Thanh Hữu chưa thanh toán tiền cho Viễn, nên mong HĐXX xem xét phần này để giảm tiền thu lợi bất chính cho Viễn.

“Số tiền thu lợi bất chính của bị cáo Viễn được xác định lên đến trên 46 tỷ đồng là chưa đúng với cách tính và chưa phù hợp với thời điểm bị khởi tố. Bởi các chuyến chở xăng lậu chưa tính trừ đi 3 chuyến tàu cuối cùng trước khi bị cáo bị khởi tố và chưa làm rõ lượng xăng chuyển qua Campuchia.

Từ đó, việc tính lợi bất chính là từ tháng 4/2020, còn tiền chuyển từ tháng 3 trở lại là lợi nhuận từ vận chuyển xăng qua Campuchia nên phải được làm rõ. Qua đó xác định chưa có cơ sở chính xác để tính tiền lời trên 1 lít xăng là bao nhiêu...

Và, ngoài ra khi tính số lượng xăng, số chuyến cũng chỉ căn dựa vào tải trọng, định lượng khoảng thì không chính xác. VKS nên đưa ra con số chính xác, không nên đưa ra khoảng. Hơn nữa đến giờ cũng chưa thấy cơ quan chức năng xác định, thẩm định hầm xăng xem 1 chuyến sẽ chở được bao nhiêu lít vì thực tế dung tích tải trọng 1 đằng nhưng số lượng chở có thể thấp hơn rất nhiều. Ngoài ra phải xem xét được vị trí phao, toạ độ tàu chờ lấy xăng để xác định được chính xác tàu hàng thuộc vị trí nào, vi phạm ra sao, không thể mọi căn cứ chung chung”, vị luật sư nêu.

Đại diện VKSND Đồng Nai khẳng định các tình tiết nêu trong cáo trạng đều có căn cứ. Ảnh: Nha Mẫn

Cuối cùng luật sư của Viễn đã đề nghị HĐXX xem xét trả hồ sơ để điều tra lại hành vi hoặc chuyển khung hình phạt cho Viễn xuống khoản 3 thay vì khoản 4 như hiện tại.

Còn bị cáo Đào Ngọc Viễn vẫn khẳng định chỉ được thu lợi 1.500 đồng/lít, không có chuyện 2.000 đồng/lít như cáo trạng nêu.

“Bị cáo chỉ được hưởng lợi khoảng từ 25-27 tỷ đồng. Từ 15 đến 20 hàng tháng, tiền lợi nhuận sẽ chuyển quyết toán của tháng trước nên khi bị bắt thì bị cáo chưa quyết toán tháng đó, gồm 3 chuyến cước và 3 chuyến lợi nhuận. Bị cáo cũng xin HĐXX trả lại 2 tàu để chi trả nợ cho ngân hàng”, bị cáo Viễn mong muốn.

Luật sư đề nghị trả hồ sơ điều tra lại. Ảnh: Nha Mẫn

Trước các tình tiết luật sư nêu, đại diện VKSND tỉnh Đồng Nai nói rằng 2 tàu của Viễn là dùng để buôn lậu xăng nên liên quan đến vụ án dù Viễn dùng tàu với tư cách cá nhân hay công ty. Còn tiền thu lợi bất chính, cơ quan điều tra xác định cho các bị cáo theo căn cứ tính toán cụ thể theo lời khai, giấy tờ thu thập là 2.000 đồng/lít, như vậy truy tố theo số tiền này vẫn thuộc diện có lợi cho các bị cáo.

“Việc Viễn khai chưa thu tiền 3 chuyến hàng của Hữu là thiếu căn cứ. Bởi cơ quan chức năng đã xem xét các số liệu về hàng hóa trong tài liệu thu giữ nhà bị cáo Hữu để xác định số lượng xăng vận chuyển. Xác định số lượng chuyến phù hợp thu giữ tại nhà bị cáo Hữu, xăng tại kho NP… Do đó con số đưa ra đều có căn cứ chính xác, không như luật sư nhận định”, đại diện VKSND tỉnh Đồng Nai nói.

Luật sư cho rằng nhiều hành vi của bị cáo Viễn bị nêu trong cáo trạng đều có căn cứ. Ảnh: Nha Mẫn

VKS tỉnh Đồng Nai xác định, hành vi đưa xăng vào vùng biển của Việt Nam và đưa vào tiêu thụ tại thị trường Việt Nam không có hóa đơn chứng từ, các bị cáo đã phạm tội buôn lậu. Mức hình phạt đề nghị áp dụng với bị cáo Viễn buôn lậu trên giá trị 2.600 tỷ đồng thu lợi bất chính trên 46 tỷ đồng là đúng với những chứng cứ, tài liệu điều tra vụ án.

Bị cáo Viễn lại có tình tiết tăng nặng hình phạt vì vi phạm 2 lần trở lên và phạm tội có tổ chức nên mức hình phạt như trong phần luận tội.

Riêng về lượng xăng lậu đã chuyển đi Campuchia, trong vụ án này căn cứ lượng xăng tiêu thụ tại Việt Nam để truy tố, còn xác định lượng xăng đi Campuchia thời gian nào, số lượng bao nhiêu VKS đề nghị HĐXX tách biệt ra một vụ án khác.

VKS khẳng định không có cơ sở trả hồ sơ điều tra lại vụ án cũng như giảm hình phạt xuống khoản 3 như vị luật sư đề nghị.

Vụ người đàn ông bị hành hạ dã man trên tàu cá ở Cà Mau: "Họ đánh bằng roi cá đuối, bắt ăn cá sống"

Như Dân Việt đã thông tin: Liên quan vụ người đàn ông bị hành hạ dã man trên tàu cá, 2 ngày nay trên mạng xã hội vừa xuất hiện clip ghi lại hình ảnh Trương Văn Trung với thương tích đầy mình, kể về quá trình bị đánh trên tàu.

Đoạn clip dài 5 phút 37 giây cho thấy, ông Trung đã vào bờ trước đó và đi khám bệnh. Trên người ông Trung xuất hiện rất nhiều vết thương.

Cụ thể, ông Trung kể lại: "Tôi hơi yếu và chậm tay, làm không kịp với anh em nên họ đánh đập, hành hung tôi như vậy. Thấy mình làm yếu thì họ lấy roi cá đuối đánh, rồi bị dập thịt... Tới giờ ăn cơm, họ ăn nhậu cho đã rồi kêu người khác bẻ 1, 2 cây răng bằng kìm cho tôi bỏ cái tật. Tài công nói là nếu không làm thì bẻ răng hết mấy thằng mày. Họ còn bắt tôi ăn 11 con cá sống, nếu không ăn thì sẽ bị đánh".

Cũng theo ông Trung, đến khi có người ra thay thế ông mới được đưa vào bờ để điều trị vết thương.

Theo tìm hiểu của phóng viên, đoạn clip trên được quay lại khi ông Trung mới vào bờ vào cuối tháng 5/2022. Sau đó, ông Trung đã được người thân đưa đi khám bệnh tại một phòng khám đa khoa ở thị trấn Sông Đốc.

Hình ảnh người đàn ông bị hành hạ dã man trên tàu cá. Ảnh cắt từ clip

Như đã thông tin, đêm 15/11, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một người đàn ông bị hành hạ dã man như thời Trung cổ. Hình ảnh của clip cho thấy vụ việc xảy ra trên tàu cá ở ngoài biển.

Đoạn clip cũng cho thấy những người xung quanh không có động thái can ngăn mà còn tham gia đánh, hăm dọa nạn nhân. Hành động dã man trên khiến nhiều người vô cùng phẫn nộ.

Qua xác minh ban đầu của cơ quan chức năng, trong hai ngày 28 và 30/5, hai ngư phủ Trương Văn Trung (47 tuổi, ngụ xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang; tạm trú tại thị trấn Sông Đốc, Trần Văn Thời) và ông Lê Văn Bình (30 tuổi, ngụ huyện An Biên, Kiên Giang, tạm trú không cố định tại thị trấn Sông Đốc, Trần Văn Thời) đến Công an thị trấn Sông Đốc trình báo về việc bị Nguyễn Văn Tỵ (34 tuổi), Nguyễn Công Toàn (34 tuổi) và Nguyễn Văn Hùng (38 tuổi), cùng ngụ huyện Trần Văn Thời, đánh gây thương tích trên ghe đánh bắt thủy sản mang biển kiểm soát số BT 97993 TS.

Theo đó, ngày 4/1, ghe đánh bắt thủy sản trên do bà Phạm Thị Hà làm chủ xuất bến ra biển hoạt động tại cửa sông Ông Đốc, trên ghe có tất cả 7 thuyền viên gồm: Nguyễn Công Toàn là tài công, Nguyễn Văn Hùng, Đoàn Văn Hùng, Trương Văn Trung, Phạm Chí Cường, Nguyễn Văn Của và Nguyễn Văn Tỵ. Sau đó, một thuyển viên không làm biển được nên quá giang ghe khác vào bờ, bà Hà thay thế Lê Văn Bình ra biển hoạt động cùng các thuyền viên khác.

Sau khi ra biển, ghe hoạt động bình thường. Đến ngày 23/5/2022, Trung bị Toàn, Tỵ và Hùng đánh gây thương tích (lỗ tai phải, gãy 4 cây răng, dập môi, gối phải). Ngày 24/5, Bình bị Toàn và Hùng đánh gây thương tích trên cơ thể tại vùng bả vai phải và gãy một răng.

Qua làm việc, Bình và Trung không yêu cầu xử lý hình sự mà yêu cầu bồi thường tiền thuốc điều trị.

Công an thị trấn Sông Đốc ba lần yêu cầu Hà điều ghe vào bờ để làm rõ vụ việc nhưng bà Hà chưa đưa ghe vào bờ để làm việc (ghe chưa vào bờ nên không làm việc được với các đối tượng trên ghe) nên chưa xử lý được vụ việc. Trong khi đó, Bình và Trung tiếp tục đi biển (ghe khác) chưa vào bờ.

Ngày 18/11, Cơ quan điều tra, Công an huyện Trần Văn Thời đã khởi tố vụ án Hành hạ người khác.