TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Xét xử vụ Phùng Anh Lê; dùng dao đâm 4 người thương vong

Cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ Phùng Anh Lê đề nghị được trả tự do

Chiều nay (12/8), Hội đồng xét xử sơ thẩm tiếp tục tiến hành thẩm vấn các bị cáo trong vụ không xử lý nhóm cướp trên địa bàn quận Tây Hồ (TP.Hà Nội) vào năm 2016. Phùng Anh Lê – cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ được đưa vào phòng xét xử sau nửa ngày cách ly.

Bị cáo Phùng Anh Lê nói không có chuyện nhận tiền từ chú họ, hoàn toàn do chú họ dựng lên. Tại tòa, người này cũng đề nghị trả tự do cho mình và các cựu thuộc cấp. Ảnh: BT

Sau nửa ngày bị cách ly khi Hội đồng xét xử (HĐXX) tiến hành xét hỏi những bị cáo còn lại, khoảng 14 giờ chiều nay, bị cáo Phùng Anh Lê được đưa trở lại phòng xét xử.

Được gọi lên bục xét hỏi, bị cáo Phùng Anh Lê liên tục trả lời "không" trước các câu hỏi thẩm vấn của chủ tọa phiên tòa.

Cụ thể, trước câu hỏi từ HĐXX về đêm 22/9/2016 ca trực chỉ huy Công an quận Tây Hồ là ai, cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ nói "tôi không nhớ". Bị cáo này cũng nói thời gian lâu quá không nhớ khi được hỏi thời gian đó có mặt ở cơ quan hay không.

"Từ ngày 20 đến 23/9/2016 bị cáo có được báo cáo bắt Nguyễn Hữu Tài (đối tượng trong vụ cướp tài sản mà Công an quận Tây Hồ không xử lý năm 2016) không?" – tòa hỏi. "Theo tôi biết không được báo cáo" – bị cáo Lê đáp.

"Ngày 22/3/2019 có ký quyết định tạm giữ một đối tượng bị bắt truy nã không?" – tòa hỏi. "Tôi không nhớ, sau này được cơ quan điều tra cho xem thì đối tượng là Lợi" – bị cáo Phùng Anh Lê đáp.

Khai về mối quan hệ với Phùng Văn Bảy (chú họ của Lê), Phùng Anh Lê nói gọi bố của ông Bảy bằng ông, không biết họ hàng như thế nào, chỉ biết về quê mọi người bảo có họ nên gọi.

"Tháng 9/2016 có việc ông Bảy nhờ bị cáo liên quan đến đối tượng bị tạm giữ, tạm giam không?" – tòa tiếp tục hỏi. "Không, chắc chắn là không" – Lê đáp.

Phùng Anh Lê khẳng định trước tòa rằng không có chuyện gặp ông Bảy, không nhận tiền, tài sản nào của ông Bảy ngày 22/9/2016 như ông Bảy khai.

Tới đây, HĐXX thông báo, trước đó đã thẩm vấn các bị cáo khác và những người liên quan trong vụ án, họ đều khai nhận tối 22/9/2016 có tiếp nhận Tài đến đầu thú, làm thủ tục tạm giữ, đưa xuống nhà tạm giữ, sau đó thì Phùng Anh Lê gọi điện… cuối cùng là Tài được thả về, Phùng Anh Lê tiếp tục khai không có chuyện đó.

Trả lời về lý do các bị cáo khác đều khai như vậy, Phùng Anh Lê cho rằng trong số các bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có 2 người có mâu thuẫn với Lê.

Theo cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ, những người có mâu thuẫn với Lê đều có liên quan trách nhiệm trong vụ án, trách nhiệm đấy đổ cho người nào ở trên thì trách nhiệm của họ thấp đi; đưa Phùng Anh Lê lên làm chủ mưu thì trách nhiệm của những người khác sẽ thấp hơn.

Với chi tiết Vũ Công Ngọc gọi điện cho bị cáo Lê, mở loa ngoài để nói chuyện với Lê Đình Trung - cựu Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp ở Nhà tạm giữ Công an quận Tây Hồ, bị cáo Lê nói chuyện này không có.

Lúc này HĐXX đề nghị bị cáo Vũ Công Ngọc, Lê Đình Trung đứng dậy. Trả lời HĐXX khi có mặt Phùng Anh Lê ngay ở tòa, bị cáo Trung khẳng định có việc đó; bị cáo Ngọc cũng trình bày lại sự việc đã diễn ra.

Lúc này bị cáo Lê tiếp tục trình bày, rằng cả bị cáo Ngọc, bị cáo Trung đều là bị cáo trong vụ án, nếu không đổ cho Lê thì vai trò của Ngọc cao hơn, Trung thấp hơn nhưng cao hơn bây giờ.

"Phần kịch dựng lên cho tôi không được chu đáo,... mâu thuẫn…" – bị cáo Lê nói.

Cũng tại tòa, Phùng Anh Lê nói không đồng ý với cáo trạng của Viện Kiểm sát, cho rằng cáo trạng 1 chiều.

Bị cáo này nói về vụ "Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù", cho rằng không có việc tha trái pháp luật bởi không có quyết định tạm giữ đối tượng Nguyễn Hữu Tài.

Phùng Anh Lê đề nghị tòa đình chỉ vụ án "Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù", trả lại tự do cho bị cáo Châu, đình chỉ tư cách bị can cho Ngọc, Trung.

Về tội danh "Nhận hối lộ" mình bị truy tố, Phùng Anh Lê cho rằng đã bị buộc tội một cách thiếu căn cứ, không đúng quy định của pháp luật.

Cựu lãnh đạo Công an quận Tây Hồ khai không nhận tiền của Bảy, không biết việc của Nguyễn Hữu Tài, "hoàn toàn chuyện này do anh Bảy dựng lên". Phùng Anh Lê tiếp tục đề nghị đình chỉ xét xử với mình tội "Nhận hối lộ", đề nghị được trả tự do.

Nghi phạm dùng dao đâm 4 người thương vong ở Nghệ An rồi bỏ trốn đã bị bắt

Liên quan tới vụ ẩu đả làm 2 người chết, 2 người bị thương tại xã miền núi thuộc huyện Quỳ Châu (tỉnh Nghệ An) rạng sáng 12/8, tới chiều 12/8, cảnh sát đã tóm gọn nghi phạm gây án và đang tiếp tục lấy lời khai của đối tượng.

Cụ thể, khoảng 3h ngày 12/8, Công an huyện Quỳ Châu nhận được tin báo về việc tại khu vực cầu treo bản Lâm Hội, xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu xảy ra vụ ẩu đả giữa 2 nhóm thanh niên của xã Châu Nga và xã Châu Hội (huyện Quỳ Châu).

Lữ Văn Khánh tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Quỳ Châu đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh và lập tức có mặt, bảo vệ hiện trường, đồng thời triển khai lực lượng điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Tại hiện trường, cơ quan công an xác định 2 người tử vong tại chỗ là H.V.H (SN 2004), L.V.S (SN 2005), 2 người bị thương là Hoàng Văn T. (SN 2000) và Vi Văn C. (SN 2001), cùng là người trú tại xã Châu Nga.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, chỉ sau hai giờ tiếp nhận thông tin vụ việc, đến 5h30' cùng ngày, Công an huyện Quỳ Châu phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh này đã điều tra, làm rõ 8 đối tượng đều trú tại xã Châu Hội tham gia đánh nhóm thanh niên xã Châu Nga.

Đối tượng Lữ Văn Khánh (SN 2003, trú tại bản Xớn, Châu Hội) là nghi phạm dùng dao nhọn đâm làm 2 người chết và 2 người bị thương.

Sau khi gây án, Lữ Văn Khánh đã nhanh chân bỏ trốn khỏi hiện trường. Cảnh sát đã lần theo dấu vết nóng, bắt gọn đối tượng khi Khánh đang trốn tại xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu.



Hiện, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đang chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳ Châu phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh để khẩn trương phân loại đối tượng, tiến hành điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Vụ người phụ nữ bị sát hại trên phố Hàng Bài: Nghi phạm đâm nạn nhân 14 nhát

Chiều 12/8, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) ra quyết định khởi tố, bắt giam đối Mai Xuân Thái (SN 1982, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để điều tra về hành vi "Giết người". Vụ việc xảy ra hôm trước, ngày 11/8.

Mai Xuân Thái bị nghi do ghen tuông đã sát hại một phụ nữ trên phố Hàng Bài. Ảnh: T.A

Thái đã có vợ con nhưng từng có quan hệ tình cảm với chị N.T.Q (SN 1982).

Người phụ nữ đã ly hôn chồng 3 năm nay và đang công tác ở một ngân hàng tại Hà Nội.

Do ghen tuông, Thái đã cầm dao sát hại chị Q rồi tự sát bất thành.

Cụ thể, ngày 11/8, anh ta mặt quần áo Garb để theo dõi nạn nhân. Khi đến phố Hàng Bài (Hà Nội), Thái ép chị Q dừng lại nói chuyện và sau đó dùng dao gọt hoa quả, đâm nạn nhân 14 nhát.

Thấy nạn nhân tử vong, Thái dùng chính con dao hung khí tự sát rồi nằm ôm chị Q trên đường. Anh ta được đưa đi cấp cứu kịp thời, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Vụ việc đang được cơ quan tố tụng điều tra, xử lý.

Kẻ giết 3 người nhà vợ cũ ở Phú Yên lĩnh án

Ngày 12/8, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Đoàn Minh Hải (34 tuổi, ở phường Hòa Hiệp Trung, TX.Đông Hòa, Phú Yên) về tội "giết người". Bị cáo này đã sát hại 3 người trong gia đình vợ cũ.

Bị cáo Đoàn Minh Hải tại tòa. Ảnh: T.Trung



Theo cáo trạng, Hải và chị Nguyễn Thị Dương (28 tuổi, cùng ở khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung) chung sống với nhau như vợ chồng từ năm 2018, và có một con chung là cháu N.Đ.T.V (SN 2019).

Tháng 9/2020, TAND thị xã Đông Hòa xét xử không công nhận họ là vợ chồng, giao cháu V. cho chị Dương nuôi dưỡng.

Sau đó, Hải nhiều lần sang nhà cha mẹ chị Dương là ông Nguyễn Cu (60 tuổi) và bà Lê Thị Liền (58 tuổi) để thăm con. Bị gia đình chị Dương ngăn cản nên Hải đâm ra căm tức, có ý định giết cả nhà vợ cũ.

Ngày 28/5, Hải mang 1 cây búa và 1 con dao qua nhà vợ cũ. Hải dùng búa đập và cầm dao đâm cả 3 người là ông Cu, bà Liền và chị Dương làm cả 3 người tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Hải bế con gái về nhà cha mẹ ruột ở gần đó gửi rồi mang búa và rựa quay lại nhà ông Cu với dự định giết luôn em chị Dương là Nguyễn Hiền (23 tuổi). Không gặp được Hiền nên Hải quay về nhà mình lấy xe máy chạy trốn vào TP.HCM và bị công an bắt giữ vào đêm 29/5.

Tại tòa, Hải đã thừa nhận toàn bộ hình vi của mình, cho rằng gia đình vợ cũ xua đuổi, không cho thăm con nên căm hận, quyết giết cả nhà ông Cu.

Đại diện VKSND Phú Yên cho rằng tại tòa, bị cáo đã không tỏ ra hối hận về hành vi giết người mà còn la lối, đòi giết em vợ cũ. Bị cáo không còn khả năng giáo dục, sửa đổi, cần loại khỏi đời sống xã hội.



Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên án tử hình đối với bị cáo Đoàn Minh Hải.

Cha mẹ mất ăn, mất ngủ khi con trai biến mất, nói đi làm ăn cùng người đàn ông lạ

Chị Lưu Thị Bẽ (tự Phượng, 43 tuổi, ngụ ấp 1, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) nhiều ngày nay mất ăn, mất ngủ khi con trai tự nhiên lấy đồ đạc bỏ nhà ra đi, nói là đi làm ăn cùng người đàn ông lạ.

"Mấy hôm nay, vợ chồng tôi không ngủ được, ông xã đang là tài xế xe cũng phải nghỉ, tôi mua bán trái cây ngoài chợ nhưng giờ chẳng còn tâm trí nào để bán", chị Bẽ mở đầu câu chuyện với phóng viên Dân Việt sáng 12/8.

Châu Lưu Nhựt Phát (16 tuổi) mất tích, để lại nội dung tin nhắn với mẹ "đi làm với người đàn ông quen qua mạng xã hội". Ảnh: GĐCC

Theo chị Bẽ, con trai mình, Châu Lưu Nhựt Phát (16 tuổi) đột ngột rời khỏi nhà nhưng không hề nói cụ thể đi đâu. Trước khi đi, Phát chỉ nhắn lại mấy dòng mà không hề nói địa chỉ nơi đến.

"Con đi làm với một chú quen biết qua mạng xã hội, khi nào có nhiều tiền sẽ gởi về cho cha mẹ", trích nội dung tin nhắn Phát nhắn cho chị Bẽ. Cũng theo chị Bẽ, Phát nghỉ học khá sớm, tính tình hiền lành, ngoan. Phát biết lo phụ giúp cha mẹ, hàng ngày chở trái cây hoặc giao cho khách mua, cháu đi nhanh và về đúng giờ.

Chiều 8/8, chị Bẽ đi bán trái cây về, nhìn thấy Phát đang ngồi chơi game trước sân nên kêu nghỉ để lo cơm nước. Đi vào bên trong một lúc quay trở ra vẫn thấy con chăm chú xem trên màn hình cái điện thoại còn mới giá trị khoảng 7 -8 triệu đồng.

Chị giật mình, vì trước giờ đứa con chỉ xài điện thoại "cùi bắp" giá trị thấp, không biết chiếc điện thoại mới này từ đâu ra. Gặng hỏi, Phát chỉ ậm ừ cho qua chuyện rồi lảng tránh đi chỗ khác. Dù nghi ngờ về chiếc điện thoại mới của Phát, song vì bận công việc nên chị quên đi.

Sáng 9/8, chị Bẽ dọn trái cây ra sạp để bán, sau đó tranh thủ ra chợ mua một số thức ăn đem về nấu bữa sáng cho gia đình. 20 phút sau trở về nhà không nhìn thấy Phát, vào trong phòng trống trơn, một số quần ào giày dép và túi xách đã biến mất. Chị Bẽ liền điện thoại nhưng chuông đổ một lúc rồi tắt, 2-3 cuộc gọi sau vẫn không thể liên lạc được.

Trong lúc chưa biết Phát đi đâu, bất ngờ chị nhận một số tin nhắn từ số điện thoại của con với nội dung: "Má yên tâm, con đi phụ bán cà phê rất ổn định. Người đàn ông này con mới quen qua mạng xã hội đã đưa con đi, khi nào làm nhiều tiền con gởi về cho gia đình".

Chị Bẽ cho biết thêm: Phát chưa bao giờ ra khỏi nhà lâu, sau đoạn tin nhắn kể trên, đến hiện tại chị không liên hệ cho Phát được nữa.

Chị Nguyễn Thị Thảo Hương (35 tuổi, hàng xóm nhà chị Bẽ) chia sẻ: Vợ chồng chị Bẽ và đứa con rất hiền, sống thân thiện với mọi người, cháu Phát chưa hề đi đâu xa. Việc cháu Phát bỏ đi theo người lạ để làm ăn xa mập mờ như vậy tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khó lường.

Hiện vợ chồng chị Bẽ đã thông tin đến Công an xã Nhựt Chánh để hỗ trợ tìm kiếm con. Cùng ngày, trao đổi với phóng viên Dân Việt, đại diện Công an xã Nhựt Chánh cho biết đã tiếp nhận thông tin trình báo của gia đình cháu Phát, hiện vẫn đang xác minh.