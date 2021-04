Bệnh nhân cùng người nhà hành hung bác sĩ, điều dưỡng

Chiều 13/4, trao đổi với PLO, BS Phạm Hiếu Vinh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, xác nhận ông đã ký công văn đề nghị Công an TP Tuy Hòa điều tra, xử lý việc bệnh nhân, người nhà hành hung bác sĩ, điều dưỡng của BV này.

Hình ảnh bệnh nhân Nguyễn Mạnh Nhất đạp đổ giường, thiết bị y tế trong phòng bệnh nhân được camera ghi lại. Ảnh: TL

Theo BS Phạm Hiếu Vinh, lúc 22h ngày 11/4, Khoa Cấp cứu BV Đa khoa Phú Yên tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Mạnh Nhất (31 tuổi, ngụ xã Xuân Phú, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) nhập viện trong tình trạng đa vết thương vùng đầu. Sau khi được sơ cứu, hai người thân và bệnh nhân này có thái độ hung hăng, gây mất an ninh trật tự.



Trong quá trình các bác sĩ, điều dưỡng thực hiện chuyên môn đối với ông Nhất, bệnh nhân này và hai người nhà tiếp tục chửi bới, đe dọa hành hung rồi đánh bác sĩ T.X.T, điều dưỡng N.T.D.

BV Đa khoa Phú Yên phải báo lực lượng Cảnh sát 113, Công an phường đến can thiệp, xử lý. Một tiếng đồng hồ sau, an ninh trật tự tại BV mới được ổn định.

Lực lượng công an đến xử lý, khống chế bệnh nhân Nguyễn Mạnh Nhất. Ảnh: TL

Camera an ninh của BV Đa khoa Phú Yên đã ghi lại hình ảnh bệnh nhân Nhất đạp đổ giường, thiết bị y tế trong phòng bệnh nhân. Mặc dù được một số người can ngăn nhưng bệnh nhân này vẫn có thái độ rất hung hăng.



“Đây là vụ việc bạo hành, mang tính chất côn đồ, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe nhân viên y tế, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, việc điều trị cho những bệnh nhân đang trong quá trình cấp cứu, điều trị” - BS Phạm Hiếu Vinh cho biết.

Theo BS Vinh, trước đây đã xảy ra một số vụ người nhà, bệnh nhân hành hung bác sĩ, điều dưỡng tại BV Đa khoa Phú Yên.