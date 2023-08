TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Xông vào trụ sở chém công an bị thương; khởi tố kẻ đâm chết người tại quán nhậu

Bắt đối tượng xông vào trụ sở chém công an bị thương

Ngày 22/8, nguồn tin từ Công an huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng), đơn vị đã tạm giữ L.T.B (27 tuổi, ngụ thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm) để làm rõ hành vi dùng dao chém bị thương một cán bộ Công an thị trấn Lộc Thắng.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng thăm hỏi, động viên trung úy Nguyễn Minh Tuấn tại bệnh viện. Nguồn: Tiền Phong

Trước đó, vào chiều 20/8, L.T.B xông vào trụ sở Công an thị trấn Lộc Thắng, cầm dao chém vào đầu trung úy Nguyễn Minh Tuấn khi cán bộ này đang trong phiên trực.



Hậu quả, trung úy Tuấn bị thương sau gáy, được lực lượng chức năng đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng (tại TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng).

Trong đêm đó, Công an huyện Bảo Lâm đã huy động lực lượng truy bắt đối tượng đã hành hung sĩ quan công an. Đến 6h40’ ngày 21/8, khi đang lẩn trốn trên địa bàn huyện Bảo Lâm, L.T.B bị Công an huyện bắt giữ.

Cơ quan chức năng bước đầu xác định, L.T.B là đối tượng nghiện ma túy, từng bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Đại tá Nguyễn Quang Thống, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên trung úy Nguyễn Minh Tuấn yên tâm điều trị, sớm bình phục để trở về đơn vị tiếp tục công tác.

Lãnh đạo Công an tỉnh cũng yêu cầu Công an huyện Bảo Lâm khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân và củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm hành vi của đối tượng L.T.B.

Khởi tố kẻ đâm chết người tại quán nhậu

Chiều 22/8, theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Trung Trạng (SN 1991, ngụ phường An Nhơn, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) để điều tra về hành vi "giết người".

Trạng tại cơ quan công an. Ảnh: An An

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20h ngày 13/8, Trạng cùng bốn người bạn đến quán Club Beer Paris Night (đường Võ Văn Kiệt, khóm 5, phường 1, thành phố Bạc Liêu) để nhậu.



Sau khi nhậu khoảng 30 phút, nhóm của Trạng sang bàn bên cạnh để mời bia thì hai bên xảy ra mâu thuẫn với N.T.V (SN 1982, ngụ khóm 5, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

Trong lúc cự cãi, Trạng đã dùng dao đâm N.T.V gây thương tích nặng, dẫn đến tử vong.

Gây án xong, Trạng về nhà trọ ở khóm 8, phường 3, thành phố Bạc Liêu để cất giấu hung khí, rồi bỏ trốn.

Khi đi đến địa phận tỉnh Sóc Trăng, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu liên hệ vận động và Trạng đã quay lại, đến cơ quan công an đầu thú vào rạng sáng 14/8.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý.

Trả cho người bán thận hơn 400 triệu đồng, 2 kẻ môi giới bán ngay giá 1 tỷ đồng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 22/8, thông tin từ Công an quận Hoàn Kiếm (TP.Hà Nội), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm đã tạm giữ hình sự N.V.C (SN 1980; trú tại thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) và N.T.P (SN 1988; trú tại quận An Dương, TP.Hải Phòng) về hành vi "Mua, bán mô hoặc bộ phận cơ thể người".

C và P đã môi giới bán thận cho 1 thanh niên ở Phú Thọ và bán với giá gấp đôi tiền trả cho anh này. Ảnh: CACC

Theo cơ quan điều tra, P và C có quen biết nhau và giữ liên lạc sau khi đi khám bệnh tại Bệnh viện Việt Đức.

Đến đầu năm 2023, qua tìm hiểu trên mạng xã hội Facebook được biết nhiều người có nhu cầu mua bán thận để cấy ghép nên 2 đối tượng đã bàn bạc, cùng nhau làm môi giới để hưởng tiền chênh lệch.

2 đối tượng biết anh H (SN 1990; trú tại Thanh Sơn, Phú Thọ) có nhu cầu bán thận nên đã liên hệ với anh H để môi giới việc bán thận. Sau đó, P hướng dẫn anh H đến Bệnh viện Việt Đức để kiểm tra sức khỏe.

Sau khi kiểm tra đủ điều kiện, các đối tượng trả giá mua 1 quả thận của anh H với giá 420 triệu đồng. Cả hai sẽ nuôi ăn ở và thanh toán các khoản tiền kiểm tra sức khỏe của anh H, khi nào lên bàn cấy ghép thận sẽ chuyển tiền.

Sau đó, C và P tìm được người mua thận với giá 1 tỷ đồng. Sau khi tính toán chi phí, C trả cho anh H 420 triệu đồng, chuyển cho P số tiền lời là 275 triệu đồng và hưởng lợi số tiền còn lại.

Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Người mẹ nhiều lần đánh đập khiến con nhỏ tử vong, ra tòa nói “chỉ dạy dỗ”

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 22/8, TAND TP.Hà Nội phạt Nguyễn Thanh Thi (SN 1985, ở huyện Quốc Oai) án 13 năm tù về tội "Giết người". Nạn nhân trong vụ là cháu K (SN 2016) – con trai bị cáo.

Theo cáo trạng năm 2019, Thi ly hôn chồng cũ kết hôn với người mới, sinh thêm một con vào năm 2020. Tháng 8/2022, cô ta đón con của mình với chồng cũ là cháu K về nuôi dưỡng.

Đánh con tử vong nhưng bị cáo Thi được tại ngoại vì đang nuôi con chung với chồng mới. Cô ta đang bế cháu bé tại tòa.

Cháu K có biểu hiện học kém, thường đi vệ sinh ra nhà nên Thi dùng các vật dụng như mắc áo, gậy tre, ống nước… để đánh, khiến cháu bé bị thương, bầm tím. Tuy vậy, người phụ nữ không đưa con đi bệnh viện điều trị.

Ngày 4/12/2022, cháu K lại đi vệ sinh ra nhà nên bị Thi dùng thìa loại to đánh vào đầu. Buổi chiều, cô ta thấy con yếu dần nên gọi chồng mới, cùng đưa đi bệnh viện nhưng cháu bé đã tử vong, nguyên nhân vì chấn thương sọ não.

Tại tòa, cô ta khai khi thấy con bầm tím đã không đưa đi điều trị vì "không có tiền". Thi cũng lý giải việc đánh con là "dạy dỗ" bởi cháu học kém lại hay đi vệ sinh ra nhà, nói nhiều lần không nghe.

Chủ tọa cho hay: "Bị cáo không có quyền đánh con. Nếu hư, cần dạy dỗ từ từ, áp dụng các biện pháp khác". Chủ tọa cũng dẫn tin nhắn của Thi với người chồng mới, thể hiện cô ta khoe đánh con "cong cả chân ghế". Người chồng khuyên Thi không nên đánh cháu K nữa vì "ai cũng là con người" nhưng bị cáo bỏ qua.

Bị cáo cũng không quan tâm cháu K khi không biết tên trường, không biết cô giáo chủ nhiệm của con mình là ai. Khi được hỏi vấn đề này, Thi chỉ khai có nhận tin nhắn của giáo viên, nói cháu học kém, hay quấy khóc.

Cũng tại tòa, bố đẻ cháu K đề nghị xử bị cáo Thi án nghiêm khắc và yêu cầu cô ta bồi thường mình 100 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần, mai táng phí và "công sức nuôi dưỡng con trong vài năm".

Chủ tọa cho hay, việc dạy dỗ con là nghĩa vụ của cha mẹ, "sinh con ra phải nuôi dưỡng" nên không thể bồi thường khoản này.

Nguyên Phó Chánh án nhận tiền và tình để chạy án

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 22/8, TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Châu Văn Mỹ (53 tuổi), nguyên Phó Chánh án TAND tỉnh Bạc Liêu 4 năm tù về tội "Nhận hối lộ". Ngoài ra, HĐXX còn buộc nguyên cán bộ tòa này phải trả 80 triệu đồng đã nhận của bị hại trước đó.

Ông Mỹ tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Hoàng Trần

Theo cáo trạng: Đầu năm 2022, bà D.H.T. (ngụ huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) bị phát hiện có hành vi trộm cắp tại ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình. TAND huyện Hòa Bình sau đó tuyên phạt 6 tháng tù giam đối với bà T. về tội "Trộm cắp tài sản".

Bà T. sau đó kháng cáo lên tòa phúc thẩm. Trong thời gian chờ xét xử, bà T. đến gặp ông Mỹ và nhờ ông này giúp mình được hưởng án treo trong phiên tòa phúc thẩm.

Ông Mỹ nhận lời và đòi bà T. phải chung 100 triệu đồng; đồng thời ông này cũng đưa ra yêu cầu được quan hệ tình dục với bà T.

Vì muốn giảm nhẹ hình phạt, bà T. đã miễn cưỡng chấp nhận để ông Mỹ quan hệ tình dục và đưa trước 80 triệu đồng.

Đến ngày 8/11/2022, TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử phúc thẩm đối với bà T., trong phiên tòa này ông Mỹ là một trong ba thẩm phán. HĐXX sau đó tuyên phạt bà T. 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Ngày 11/11/2022, khi "chạy án" thành công, ông Mỹ lái xe đến một nhà nghỉ trên địa bàn TP.Bạc Liêu để nhận 20 triệu đồng còn lại thì bị Cơ quan điều tra VKSND Tối cao bắt quả tang.