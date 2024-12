TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: 2 người nước ngoài tử vong trong biệt thự; người đàn ông ngã xuống đường chết bất thường

Điều tra vụ 2 người nước ngoài tử vong trong biệt thự du lịch tại Hội An

Ngày 30/12, đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Công an tỉnh đang phối hợp với Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an tiến hành giám định xác định nguyên nhân vụ 2 người nước ngoài tử vong tại một biệt thự du lịch trên địa bàn xã Cẩm Thanh, TP.Hội An (Quảng Nam).

Cơ quan chức năng tổ chức các hoạt động điều tra, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Nguồn: CAND

Thông tin ban đầu, trưa 26/12, cơ quan công an tiếp nhận tin báo về việc, tại biệt thự du lịch Hoa Chuông (thuộc thôn Vạn Lăng, xã Cẩm Thanh, TP.Hội An) phát hiện bà Otteson Greta Marie (SN 1991, quốc tịch Anh) ở phòng 101, tầng 1, chết trên giường.

Khi đến làm việc, Công an TP.Hội An đã kiểm tra và phát hiện phòng 201 bị khóa cửa trong, bên trong phòng có ông Els Arno Quinton (SN 1988, quốc tịch Nam Phi) chết trong tư thế nằm ngửa trên giường.

Vụ việc sau đó được báo cáo lên Công an tỉnh Quảng Nam. Tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam đã phân công lực lượng Cảnh sát hình sự, Kỹ thuật hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương đến hiện trường tổ chức điều tra.

Tại hiện trường, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành hoạt động khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm, giám định pháp y tử thi và các hoạt động điều tra khác.

Qua khám nghiệm, ban đầu xác định trên thi thể không có tác động ngoại lực, hiện trường không có dấu hiệu lục soát; tài sản, điện thoại vẫn còn.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Người đàn ông ngã xuống đường chết bất thường ở Hà Nội

Khoảng 10h30 ngày 30/12, trên vỉa hè phố Yên Phụ (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, TP.Hà Nội) bất ngờ có một người đàn ông trung niên tử vong trong tư thế bất thường.

Vào thời điểm trên, nhiều người trông thấy nạn nhân điều khiển xe máy (chưa rõ biển kiểm soát) lưu thông theo hướng Yên Phụ - Nghi Tàm, đến trước cửà nhà số 52 phố Yên Phụ thì bất ngờ ngã xuống đường và nằm im bất động. Trước khi bị ngã, nạn nhân phun nhiều máu và còn kịp giơ tay nhờ trợ giúp.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an quận Tây Hồ đã có mặt khoanh vùng điều tra.

Công an quận Tây Hồ khoanh vùng điều tra tại hiện trường. Nguồn: SKĐS

Bước đầu xác định nạn nhân là P.A.T (sinh năm 1977, ở phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội) bị tai biến dẫn đến tử vong. Những thông tin nạn nhân tử vong do án mạng, do tự ngã đều không chính xác.

Cơ quan công an đang phối hợp cùng gia đình ông P.A.T giải quyết vụ việc.

Tuyên án tử hình kẻ sát hại 2 mẹ con người tình cũ

Chiều 30/12, TAND tỉnh Hải Dương mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Dương Đình Luyện (SN 1985, trú tại phường Chí Minh, TP.Chí Linh, Hải Dương) về tội giết người, cố ý làm hư hỏng tài sản.

Bị cáo Dương Đình Luyện tại phiên toà. Nguồn: NLĐO

Theo cáo trạng, từ năm 2016, Luyện sống chung như vợ chồng với chị T.T.N.A. (SN 1993, trú tại phường Văn An, TP.Chí Linh). Cả hai có với nhau một người con chung sinh năm 2016.

Sau đó, Luyện và chị A. chấm dứt quan hệ tình cảm với nhau. Chị A. sống cùng với mẹ đẻ là bà L.T.H. (SN 1964, trú tại phường Văn An). Con của 2 người ở cùng mẹ đẻ của Luyện.

Năm 2022, Luyện kết hôn với chị Đ.T.G. (SN 1994, trú tại phường Văn Đức, TP.Chí Linh).

Từ khi chấm dứt mối quan hệ, giữa Luyện và chị A. phát sinh mâu thuẫn từ việc nuôi con chung.

Khoảng 14 giờ 30 ngày 23/6/2024, sau khi đã uống rượu, Luyện lái xe ôtô đến nhà chị A. để nói chuyện. Khi đến nơi, Luyện đỗ xe ngoài cổng, lấy con dao dài khoảng 20cm đi vào trong nhà.

Thấy bà H. (mẹ chị A.) ở nhà, Luyện bắt bà H. gọi điện thoại cho chị A. về nói chuyện. Khi chị A. về đến nhà, giữa Luyện và chị A. xảy ra cãi và. Liền đó, Luyện dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị A..

Sau ra tay với chị A., Luyện đi ra chỗ bà H. rồi tiếp tục dùng dao đâm nhiều nhát vào người bà H.. Sau đó, Luyện cầm theo con dao, lên xe ôtô bỏ trốn khỏi hiện trường.

Bỏ chạy đến khu vực cổng khu dân cư Tường, phường Văn An, gặp chị N.Th.Ng. (SN 1991, trú tại phường Văn Đức, TP Chí Linh) đang lái xe ôtô nhãn hiệu Hyundai 34A-811.xx, Luyện lùi xe, tông vào đầu xe ôtô của chị Ng., gây thiệt hại tài sản hơn 13,8 triệu đồng.

Trên đường bỏ chạy, Luyện đã vứt bỏ con dao dùng để gây án.

Đến ngày 8/7/2024, khi đang lẩn trốn tại quận Gò Vấp, TP.HCM, Dương Đình Luyện đã bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Bắt tạm giam gã đàn ông 46 tuổi giở trò đồi bại với bé gái 5 tuổi

Ngày 30/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hiệp Đức (tỉnh Quảng Nam) cho biết, vừa phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Phước Anh (SN 1978, trú thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức) về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Lệnh bắt tạm giam Nguyễn Phước Anh đã được Viện kiểm sát nhân dân huyện Hiệp Đức phê chuẩn.

Công an huyện Hiệp Đức thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Phước Anh. Ảnh: CACC.

Cơ quan công an xác định, ngày 29/10, Nguyễn Phước Anh đã có hành vi xâm hại tình dục đối với cháu T. (SN 2019), khi cháu đang chơi trốn tìm tại khu vực xung quanh nhà ở khối phố Bình Hòa, thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức.

Hiện Công an huyện Hiệp Đức đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng được tại ngoại đến phiên tòa xét xử vụ Sài Gòn Đại Ninh

TAND TP.Hà Nội vừa tống đạt quyết định ngày 16/1/2025 sẽ xét xử 10 bị cáo trong vụ án "Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan.

Phiên tòa diễn ra dưới sự điều hành của thẩm phán Trần Nam Hà và dự kiến kéo dài 5 ngày, kể cả ngày nghỉ.

Cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng chỉ bị tạm giam trong hơn 2 tháng sau đó được bảo lĩnh tại ngoại.

Trong vụ án, có 6 người bị xét xử về tội "Nhận hối lộ", gồm Trần Đức Quận, cựu Bí thư Lâm Đồng và Trần Đức Hiệp, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Bốn người khác là cựu cán bộ ngành thanh tra gồm: Lê Quốc Khanh, cựu Phó Cục trưởng Cục Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 2; Hoàng Văn Xuân, cựu Thanh tra viên chính; Nguyễn Nho Định, cựu thanh tra viên; Nguyễn Ngọc Anh, cựu Thanh tra viên chính.

Bị cáo Nguyễn Cao Trí, Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh bị đề nghị truy tố về tội "Đưa hối lộ".

Có 3 người bị cáo buộc phạm tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" gồm Mai Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Trần Bích Ngọc, cựu Vụ trưởng Văn phòng Chính phủ; Nguyễn Hồng Giang, cựu Vụ trưởng Vụ II Thanh tra Chính phủ.

Trong đó, ông Mai Tiến Dũng bị tạm giam hồi tháng 5/2024, được tại ngoại từ 17/7/2024 và hiện đang áp dụng biện pháp ngăn chặn bảo lĩnh, tạm hoãn xuất cảnh.

Theo hồ sơ, năm 2010, Công ty Sài gòn Đại Ninh (SGĐN) được thực hiện Dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh tại Lâm Đồng.

Quá trình thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2013 đến 2018, Thanh tra Chính phủ (TTCP) xác định Công ty SGĐN trong quá trình thực hiện Dự án Đại Ninh có nhiều vi phạm.

Cụ thể, công ty không tuân thủ nghĩa vụ tài chính, không nộp tiền sử dụng đất và tiền bồi thường thiệt hại tài nguyên, môi trường rừng; để người dân tái lấn chiếm; tiến độ không theo đúng cam kết. Do vậy, TTCP kiến nghị Thủ tướng Giao UBND tỉnh Lâm Đồng thực hiện việc chấm dứt hoạt động, thu hồi đất của Dự án Đại Ninh.

Biết việc này, bị cáo Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch Công ty Đầu tư và quản lý giáo dục Văn Lang, thỏa thuận mua lại Dự án Đại Ninh. Đồng thời, ông Trí lợi dụng mối quan hệ, dùng tiền, lợi ích vật chất để móc nối, câu kết với các cá nhân tại Văn phòng Chính phủ, TTCP, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Lâm Đồng để thực hiện hành vi thay đổi, "bẻ lái", điều chỉnh trái pháp luật quyết định của Nhà nước.

Việc này khiến các cá nhân tại TTCP thực hiện hành vi trái pháp luật khi ban hành báo cáo mới, hủy bỏ kiến nghị thu hồi Dự án Đại Ninh. Nhóm cán bộ tại Lâm Đồng thì đồng ý thay đổi đăng ký kinh doanh, chuyển dự án cho Nguyễn Cao Trí rồi đồng thuận không thu hồi dự án.

Bị cáo Nguyễn Cao Trí đã bị phạt tù trong vụ án Trương Mỹ Lan.

Những hành vi trên khiến dự án vốn phải thu hồi trở thành cho giãn tiến độ và tiếp tục thực hiện và người hưởng lợi là Nguyễn Cao Trí. Lý do, vị này bán dự án cho Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Bất động sản Thiên Vương thuộc Tập đoàn Novaland, với giá trị thực tế là 27.600 tỷ đồng.

Ngoài ra, Nhà nước không thu hồi được 3.595ha đất, lòng hồ của Dự án Đại Ninh gây lãng phí tài nguyên đất. Từ khi Dự án được chấp thuận cho giãn tiến độ, Công ty SGĐN không triển khai dự án, không xây dựng bất cứ hạng mục mới nào, tiếp tục để xảy ra 24 vụ vi phạm như phá rừng, lấn chiếm trái phép…

Kết luận điều tra cho rằng hành vi của Nguyễn Cao Trí gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và Nhà nước, làm tha hóa một số lãnh đạo, cán bộ, đảng viên đến mức đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Quá trình can thiệp cán bộ nhà nước, ông Trí nhiều lần đưa hối lộ như đưa ông Trần Văn Minh, cố Phó tổng TTCP 2 lần, tổng số 10 tỷ đồng. Đưa tiền cho các cá nhân tại TTCP và Chánh thanh tra tỉnh Lâm Đồng…

Ngoài ra, ông Trí đưa hối lộ cho Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, 5 lần tổng số 2,1 tỷ đồng; cho Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, 7 lần tổng số 4,2 tỷ đồng.

Trong vụ án, ông Trần Văn Hiệp và Trần Đức Quận bị xác định nhận hối lộ, rồi giúp Nguyễn Cao Trí thực hiện các bước triển khai, gia hạn Dự án Đại Ninh trái quy định pháp luật.

Về bị cáo Mai Tiến Dũng, phía điều tra cho rằng với vai trò Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP, mặc dù không được phân công phụ trách lĩnh vực thanh tra, giải quyết đơn thư nhưng thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên và do có mối quan hệ quen biết với Nguyễn Cao Trí, vị này nhận đơn kiến nghị của Công ty SGĐN từ Trí.

Sau đó, ông Mai Tiến Dũng bút phê giao cho Trần Bích Ngọc, Vụ trưởng Vụ I tham mưu, xin ý kiến và truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ về việc chuyển đơn và giao TTCP kiểm tra, rà soát, giải quyết phản ánh, kiến nghị của Công ty SGĐN, trái quy định pháp luật. Ông Dũng được Nguyễn Cao Trí đưa cảm ơn số tiền 200 triệu đồng.