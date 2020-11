Tin tức 24h qua: Lời kể nhân chứng vụ thanh tra giao thông lái xe ngược chiều tông chết nữ lao công

Lời kể nhân chứng vụ thanh tra giao thông lái xe ngược chiều tông chết nữ lao công

Vụ việc ông Vũ Văn Vương, Đội trưởng Đội thanh tra số 2 (thuộc Sở GTVT tỉnh Hưng Yên) điều khiển xe ô tô con đi ngược chiều va chạm với xe máy do chị V.T.H (38 tuổi, trú huyện Tiên Lữ; là nhân viên của Công ty môi trường đô thị TP Hưng Yên) điều khiển khiến chị H. tử vong tại chỗ khiến dư luận vô cùng bàng hoàng.

Sở GTVT tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác thời hạn 15 ngày với ông Vũ Văn Vương, Đội trưởng Đội thanh tra số 2 (thuộc Sở GTVT tỉnh Hưng Yên) kể từ ngày 23/11.

Người đàn ông tỏ ra vô cùng bức xúc, xót xa khi chứng kiến vụ việc đau lòng

Nhiều người dân nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng, sợ hãi trước vụ tai nạn thương tâm. Một người đàn ông sinh sống cạnh hiện trường xảy ra vụ tai nạn cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc vào khoảng 22h30 tối 21/11, chiếc ô tô đi ngược chiều. Lao vào xe máy xong, ô tô đẩy xe máy ra xa hàng chục mét rồi mới dừng lại. Sau khi xảy ra tai nạn, người trên xe còn xuống cầm điện thoại soi xem người bị tai nạn ra sao rồi sau đó bỏ đi khỏi hiện trường.

Cháu bé bị chủ quán bánh xèo "tra tấn" nhận món quà đặc biệt từ nhà hảo tâm

Chiều 25/11, lãnh đạo UBND xã Yên Trung, Yên Phong (Bắc Ninh) cho biết, chính quyền địa phương vẫn cắt cử cán bộ luân phiên chăm sóc T.Q.D (SN 2006, ở Quảng Ngãi), cháu bé bị chủ quán bánh xèo “tra tấn”, đang nằm điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Yên Phong.

Sau khi cháu D. nằm điều trị có rất nhiều người dân, cơ quan đoàn thể đến thăm hỏi, động viên. Tính đến sáng nay, số tiền ủng hộ trực tiếp cho D. tại bệnh viện được 70 triệu đồng.

D. với những vết thương trên người.

Trương Quang Dương (18 tuổi, anh trai của D.) cho biết, những ngày qua rất nhiều nhà hảo tâm tìm gặp hỗ trợ về tiền, đồ dùng cá nhân cho D. Theo lời của người anh này, có nhà hảo tâm hứa sẽ xin việc cho 2 anh em và nuôi D. ăn học đến khi trưởng thành.

Được biết, D. sống ở thôn Thuận Hòa, xã Hành Phước, Nghĩa Hành (Quảng Ngãi). Gia đình D. có hoàn cảnh khó khăn, mẹ mất sớm, bố mắc bệnh thần kinh nặng. D. phải nghỉ học để theo anh chị ra Bắc Ninh làm việc tại quán bánh xèo Miền Trung do Nguyễn Thị Ánh Tuyết (SN 1986) làm chủ.

Tại đây, D. thường xuyên bị Tuyết đánh đập tàn nhẫn, bỏ đói, chỉ được ăn đồ thừa của khách.

8 cán bộ diện Trung ương quản lý bị kỷ luật

Ngày 25/11, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo.

Tại cuộc họp, Thường trực Ban Chỉ đạo đánh giá, công tác phòng, chống tham nhũng nói chung, công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo nói riêng tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh, có những chuyển biến tích cực.

Riêng từ sau Phiên họp thứ 18 của Ban Chỉ đạo đến nay đã xử lý dứt điểm 12 vụ án, 4 vụ việc; kết thúc điều tra 13 vụ án/53 bị can; ban hành cáo trạng truy tố 11 vụ án/98 bị can; xét xử sơ thẩm 6 vụ án/33 bị cáo; xét xử phúc thẩm 4 vụ án/6 bị cáo. Trong đó, đã tích cực, khẩn trương kết thúc điều tra, ban hành cáo trạng truy tố 5 vụ án trọng điểm, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên họp

Nhiều vụ án được mở rộng điều tra, khởi tố thêm nhiều bị can, có cả cán bộ cấp cao thuộc diện Trung ương quản lý và cán bộ liên quan đến nhân sự Đại hội Đảng các cấp. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 8 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý có sai phạm liên quan đến các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Phấn đấu đến hết năm 2020 kết thúc điều tra 5 vụ án; ban hành cáo trạng truy tố 1 vụ án; xét xử sơ thẩm 6 vụ án; xét xử phúc thẩm 5 vụ án và kết thúc xác minh, xử lý 12 vụ việc theo đúng Kế hoạch của Ban Chỉ đạo.

Bé gái sinh non nhẹ cân nhất Việt Nam được nuôi sống kì diệu

Bệnh viện Sản nhi Vĩnh Phúc ngày 25/11 cho biết sau nhiều ngày được các bác sĩ tận tình điều trị, chăm sóc, bé sinh non với 480 gr đã có được sức khỏe bình thường và xuất viện. Hiện bé đã nặng 2,1 kg.

Trước đó, bố mẹ em bé muộn đã hơn 10 năm, nhờ phương pháp thụ tinh nhân tạo mà có được song thai. Khi thai được 18 tuần, mẹ bé có dấu hiệu rỉ ối nên nhập viện và điều trị tại Khoa Sản bệnh, Bệnh viện Sản nhi Vĩnh Phúc ngày 1/7/2020.

Bé Ốc trong vòng tay của nhân viên y tế

Đến ngày 31/7, bệnh nhân có dấu hiệu chuyển dạ, ối vỡ sớm nên đẻ non 1 thai. Bé sơ sinh đã không có cơ hội sống vì quá non tháng 24 tuần tuổi. Do hai thai là hai buồng ối, hai bánh rau nên sau khi một thai mất, các bác sĩ đã quyết định tiếp tục điều trị theo dõi giữ thai còn lại.

Đến ngày 20/8, các bác sĩ quyết định mổ lấy thai cho bệnh nhân ngay trong ngày, một bé gái chào đời ở tuần thai thứ 26 tại Bệnh viện Sản nhi Vĩnh Phúc với cân nặng chỉ 480 gr, được đặt tên thân mật là bé Ốc.

Tính đến thời điểm này, đây là bé sinh non nhẹ cân nhất Việt Nam được nuôi sống thành công.