Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam: Tỉnh Yên Bái cần quan tâm bổ sung nguồn vốn cho NHCSXH

Nông nghiệp, nông thôn có nhiều thay đổi

Năm 2021 và 7 tháng đầu năm 2022, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Yên Bái đã bám sát Nghị quyết của Hội đồng quản trị, các văn bản chỉ đạo của Tổng Giám đốc, chủ động tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và Ban đại diện HĐQT tỉnh triển khai các mặt hoạt động Ngân hàng CSXH trên địa bàn.



Tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn toàn tỉnh Yên Bái đạt 4.021 tỷ đồng.

Kết quả cho vay 5 chương trình phục hồi, phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP đến ngày 31/7 đã giải ngân cho 2.846 khách hàng với tổng số tiền 131,4 tỷ đồng, hoàn thành 58,18% kế hoạch được giao.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Hữu.

Năm 2021 và 7 tháng đầu năm 2022, lũy kế doanh số cho vay là 1.920 tỷ đồng.

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp cho 41.544 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận để sản xuất kinh doanh, tạo sinh kế, cải thiện thu nhập, giải quyết nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống.

Trong đó, có 7.281 hộ nghèo, 4.855 hộ cận nghèo, 4.556 hộ mới thoát nghèo, 5.859 hộ sản xuất, kinh doanh và thương nhân tại vùng khó khăn vay vốn tín dụng chính sách.

Nguồn vốn tín dụng chính sách cũng đã giúp giải quyết việc làm cho 4.532 lao động, xây dựng mới 25.041 công trình nước sạch vệ sinh môi trường ở nông thôn, xây dựng 51 căn nhà ở xã hội; cho vay phục hồi 11 cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập và mua 1.800 máy tính hỗ trợ học sinh, sinh viên học tập trực tuyến.

Đại biểu tham luận tại buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Hữu.

Hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã góp phần làm thay đổi bộ mặt nông nghiệp, nông thôn, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn năm 2021 từ 7,04% về 4,76% (giảm 2,28% so với năm 2020).

Đời sống vật chất và tinh thần của hộ nghèo, hộ cận nghèo và đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn ngày càng được cải thiện. Từ đó, góp phần tích cực trong công tác xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng cho vay nặng lãi, tín dụng đen ở khu vực nông thôn.

Tình hình nợ quá hạn và nợ khoanh là 5.015 triệu đồng, chiếm 0,12% so với tổng dư nợ, tăng 276 triệu đồng so với đầu năm. Trong đó, nợ quá hạn là 3.993 triệu đồng; tỷ lệ nợ quá hạn là 0,1 %, giảm 291 triệu đồng so với đầu năm; nợ khoanh là 1.022 triệu đồng, tỷ lệ 0,03%, tăng 567 triệu đồng so với đầu năm.

Cần quan tâm bổ sung nguồn vốn cho Ngân hàng CSXH

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, kiến nghị đề xuất bổ sung chính sách nâng mức cho vay, kéo dài thời gian cho vay, bổ sung nguồn vốn cho Ngân hàng CSXH ủy thác cho vay để giải quyết việc làm, đẩy mạnh chuyển đổi số.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đảng, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH Việt Nam ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh Yên Bái đã đạt được trong thời gian vừa qua.

Ông Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đảng, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng quản trị NHCSXH Việt Nam kết luận buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Hữu.

Ông Lương Quốc Đoàn đề nghị Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh Yên Bái cần tạo sự đồng thuận trong công tác tuyên truyền.

Các đoàn thể tập trung hướng dẫn người vay vốn sử dụng vốn hiệu quả; phủ khắp các đoàn thể được tham gia ủy thác. Thường xuyên quan tâm đào tạo tập huấn cho thành viên tham gia tổ vay vốn; phát huy vai trò của đoàn thể đối với chính sách tín dụng.

Ông Lương Quốc Đoàn cũng nhấn mạnh, Ngân hàng CSXH không phải ngân hàng thương mại, là mô hình đặc thù, các tổ chức Quốc tế đánh giá cao mô hình này là mô hình rất hiệu quả.

Tỉnh Yên Bái cùng các sở ngành cần quan tâm, sớm bổ sung nguồn vốn cho Ngân hàng CSXH để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, làm tốt công tác an sinh xã hội, ổn định anh ninh chính trị.