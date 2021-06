Tổ chức đá gà ăn tiền, 4 đối tượng bị bắt tạm giam

Sáng 10/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 6 đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi " tổ chức đánh bạc và đánh bạc".

Tánh (áo đỏ) cùng các đối tượng ( Ảnh: Tiến Tầm)

Các đối tượng bị tạm giam gồm: Nguyễn Văn Tánh (SN 1996, trú tại huyện Thoại Sơn); Phạm Thanh Tú (SV 1989); Huỳnh Thanh Pháo (SN 1984) và Mai Thanh Tâm (SN 1994), cùng trú tại huyện Châu Thành; cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Văn Hiếu (SN 1988) và Trần Hoài Thanh (SN 1994).



Trước đó, khoảng 11h30, ngày 31/5, trong lúc Tánh tổ chức cho Tú, Pháo, Tâm, Hiếu, Thanh và những người khác đá gà ăn thua bằng tiền tại một bãi đất trống thuộc ấp Tân Lợi, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, lực lượng Công an huyện Châu Thành bất ngờ ập vào bắt quả tang.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 2 con gà, 9 cặp cựa sắt, 9 điện thoại di động, 15 xe mô tô và trên 9,6 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, sới bạc trên do Tánh đứng ra tổ chức để lấy tiền xâu. Được biết, trước đó Tánh từng bị Công an xã Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 1,5 triệu đồng về hành vi "đánh bạc".