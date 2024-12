Tổ hợp chế biến hiện đại của MEATDeli

Tính đến thời điểm hiện nay, cả hai tổ hợp chế biến thịt tại Hà Nam và Long An còn sản xuất, chế biến các sản phẩm từ thịt mát như giò chả, xúc xích và các sản phẩm khác từ thịt, quy mô 30.000 tấn/năm. Cả 2 tổ hợp chế biến này đều được áp dụng công nghệ, thiết bị hiện đại nhập khẩu từ châu Âu và được các chuyên gia quốc tế giàu kinh nghiệm lắp đặt và giám sát.

Tại đây, heo được làm ngất bằng khí CO 2 - phương pháp giết mổ nhân văn nhất, sau đó được xử lý và làm lạnh nhanh để ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn trên thịt. Tiếp theo, heo được làm mát và trữ trong 24h ở nhiệt độ vàng 0 - 4 độ C để tăng hương vị và kết cấu của thịt, đồng thời giữ trọn dinh dưỡng và đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

Từ đội ngũ công nhân đến cán bộ kỹ thuật ở đây đều phải mặc áo bông vì toàn bộ quá trình pha lóc, đóng gói thịt mát MEATDeli phải được duy trì nhiệt độ ổn định từ 0 độ C đến 4 độ C.

Kế tiếp, thịt được pha lóc, đóng gói và vận chuyển trong suốt nhiệt độ này đến người tiêu dùng cuối cùng tại các điểm bán hàng để đảm bảo thịt sạch và tươi ngon.

Quy trình này vừa tuân thủ tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12429-1:2018 về thịt mát vừa tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn BRC – tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm. Thịt heo mát MEATDeli có hạn sử dụng từ 2 - 9 ngày, tùy thuộc vào từng loại sản phẩm và quy cách đóng gói.

Cuối năm 2022, Masan MEATLife thực hiện hợp tác chiến lược với Công ty Cổ phần Masan Jinju để mở rộng ngành hàng, thay đổi tỷ trọng giữa ngành hàng sản xuất thịt tươi và thịt chế biến và tái tập trung mảng thịt chế biến đầy tiềm năng, từ đó thúc đẩy doanh thu chung của toàn bộ Masan MEATLife.

Công ty Cổ phần Masan Jinju được biết đến là một công ty liên doanh với đối tác là Công ty Jinju Ham của Hàn Quốc với nhà máy sản xuất các sản phẩm từ thịt đã qua chế biến (xúc xích và gói hoặc hộp viên ăn liền từ thịt, đạm động vật (cá, tôm, cua, mực), giò chả, túi thịt, đạm động vật (cá, tôm cua, mực) túi retord và tọa lại Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp A, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam với diện tích 19,535m2 cùng quy mô sản xuất 27.000 tấn/năm.

Masan MEATLife sở hữu một mô hình kinh doanh độc đáo để có thể khai mở tiềm năng chuỗi giá trị đạm động vật tại Việt Nam. Hiện nay nền tảng kinh doanh thịt của Masan MEATLife bao gồm nền tảng kinh doanh thịt heo và nền tảng kinh doanh thịt gà được phát triển thông qua các sản phẩm thịt tươi.

Điển hình là thịt heo mang thương hiệu thịt sạch MEATDeli và thịt gà bao gồm Gà tươi MEATDeli và Gà Tươi 3F, Gà Ngon LaChanh và thịt chế biến, như giò lụa lá chuối, giò thủ, chả bì ớt xiêm xanh, chả chiên và đặc biệt là sản phẩm "Xúc xích xông khói gỗ sồi" – một sản phẩm ra đời bởi sự cộng hưởng gia tăng giá trị kinh tế và tối ưu hóa vận hành của Masan MEATLife với Công ty Cổ phần Masan Jinju.

Để thực hiện được điều này, chúng tôi đã đầu tư mạnh mẽ vào các hoạt động bao gồm: thương hiệu mạnh, đổi mới sáng tạo, hệ thống phân phối, nhà máy sản xuất hiện đại bậc nhất và quan trọng nhất là nguồn nhân lực.