UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức họp thông tin chính thức về tình hình kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Quảng Nam cao thứ 4 của cả nước

UBND tỉnh Quảng Nam cho biết: "Từ đầu năm 2022 đến nay, công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên phạm vi cả nước tiếp tục được triển khai quyết liệt và đồng bộ, trạng thái "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc khôi phục nhiều hoạt động kinh tế, theo đó, bức tranh kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam quý II và 6 tháng đầu năm 2022 đã có những gam màu sáng khi hầu hết các ngành, lĩnh vực đều tăng trưởng.

Tổng thu ngân sách nhà nước Quảng Nam tính đến ngày 22/6 đạt 18.667 tỷ đồng, đạt 78,8% dự toán. Việc thu ngân sách cao nhờ vào Tập đoàn Thaco Trường Hải nộp thuế nhiều nhất. (Ảnh: T.H)

Đặc biệt, trong các ngày 26 và 27/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về tình hình kinh tế - xã hội năm 2021, 3 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới. Qua đó, Thủ tướng Chính phủ đã thống nhất phần lớn các đề xuất, kiến nghị của tỉnh Quảng Nam là các cơ chế, chính sách có tầm chiến lược lâu dài, tạo động lực để Quảng Nam phát triển trong các giai đoạn kế tiếp".

Tập đoàn Thaco Trường Hải giúp Quảng Nam thu ngân sách cao (trong ảnh, Thaco Trường Hải hợp tác với đối tác nước ngoài). Ảnh: T.H

Đại diện Sở KHĐT tỉnh Quảng Nam cho biết, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh Quảng Nam tăng cao, tình hình phát triển kinh tế cơ bản được phục hồi. Trong đó, tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2022 hơn 34.642 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng 12,8%, tăng gần 2,4% so với cùng kỳ năm 2019, cao thứ 4 của cả nước, đứng vị trí thứ 2 trong vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung và là địa phương có mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung. Điều này cho thấy sự thích nghi, khả năng chống chịu và xu thế phục hồi nền kinh tế trên địa bàn tỉnh đã có tiến triển, khởi sắc.



Quy mô nền kinh tế ước tính đạt gần 60 nghìn tỷ đồng (giá hiện hành). Cơ cấu GRDP 6 tháng đầu năm 2022, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 13,9%; khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 37,4%; khu vực dịch vụ chiếm 30,1%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 18,6%.

Nhiều công trình lớn được Quảng Nam đầu tư để phát triển kinh tế, xã hội. (Ảnh: T.H)

Khu vực công nghiệp và xây dựng duy trì phát triển, phục hồi mạnh mẽ, tốc độ tăng trưởng tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao và là động lực dẫn dắt tăng trưởng của toàn ngành kinh tế, đạt tốc độ tăng trưởng 22,7%.

Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tăng 25% so với cùng kỳ, trong đó ngành khai khoáng tăng 16,2%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 25,4%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 25,3%; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải tăng 5,6%.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam trong một lần thăm hỏi, động viên các đơn vị thi công các công trình trọng điểm tại Quảng Nam. (Ảnh: T.H)

Khu vực dịch vụ được phục hồi, khách du lịch tăng cao, tăng gần 6,5% so với cùng kỳ, đã tổ chức thành công lễ khai mạc năm du lịch quốc gia - Quảng Nam năm 2022. Ngành du lịch tỉnh Quảng Nam tích cực triển khai các chương trình kích cầu, khuyến mãi để thu hút du khách trở lại, đặc biệt là khách nội địa. Kết quả hoạt động ngành du lịch đã có những diễn biến vô cùng tích cực, mặc dù số lượt khách quốc tế vẫn chưa thể phục hồi. Tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch ước đạt gần 2,3 triệu lượt khách, tăng gấp 7 lần so với cùng kỳ năm 2021; trong đó khách quốc tế ước đạt 91 nghìn lượt khách, tăng gấp 6 lần so với cùng kỳ năm 2021; khách nội địa ước đạt gần 2,2 triệu lượt khách, tăng gấp 7 lần so với cùng kỳ năm 2021.



Phấn đấu năm 2022 thu ngân sách nhà nước đạt 30 nghìn tỷ đồng

Đặc biệt, tổng thu ngân sách nhà nước tính đến ngày 22/6 đạt 18.667 tỷ đồng, đạt 78,8% dự toán. Tính đến cuối tháng 6, cả tỉnh có 674 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm trước, số vốn đăng ký đạt gần 4.455 tỷ đồng; có 436 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 53% so với cùng kỳ năm trước.

Ngành du lịch Quảng Nam đang phục hồi sau nhiều năm bị ảnh hưởng Covid-19. (Ảnh: T.H)

Tỉnh cấp mới giấy chứng nhận 3 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đầu tư gần 23,5 triệu USD, nâng tổng số dự án FDI còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh đến nay là 195 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 6 tỷ USD; 29 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn đăng ký gần 5,6 nghìn tỷ đồng, nâng tổng số dự án còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh hiện nay là 940 dự án với tổng vốn đăng ký gần 240 nghìn tỷ đồng.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam hy vọng năm 2022 sẽ thu ngân sách đạt khoảng 30 nghìn tỷ đồng. (Ảnh: T.H)

Ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết: "Tổng thu ngân sách nhà nước tính đến ngày 22/6 đạt 18.667 tỷ đồng, đạt 78,8% dự toán.

Dù chỉ mới 6 tháng nhưng Quảng Nam thu ngân sách đã đạt tỷ lệ cao, đối với 6 tháng cuối năm 2022, UBND tỉnh phấn đấu thu ngân sách đạt hơn 10 nghìn tỷ đồng, nâng tổng thu ngân sách nhà nước năm 2022 khoảng 30 nghìn tỷ đồng".