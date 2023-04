Trồng diếp cá, rau ăn tốt như uống thuốc quý, bán quanh năm, anh nông dân Long An giàu to Trồng loại rau ăn tốt như uống thuốc quý, thương lái cứ giục anh nông dân Long An cắt bán

Vài năm gần đây, nông dân xã Phước Lâm (huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) tích cực trồng rau diếp cá bởi đầu ra khá ổn định, giá cao, hút hàng. Nhiều nông dân nhờ trồng rau diếp cá đã phất lên trông thấy.

