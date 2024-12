Tổng Biên tập Báo NTNN/Dân Việt Nguyễn Văn Hoài: Vinh danh những tác giả dành sự tin yêu và tâm huyết cho "tam nông"

Nhà báo Nguyễn Văn Hoài cho biết: Giải báo chí toàn quốc về nông nghiêp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ II - năm 2024 do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam chỉ đạo; Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt vinh dự được giao phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) trực tiếp tổ chức thực hiện với nhiều đổi mới cả về quy mô, cũng như nội dung, hình thức.

Với vai trò Trưởng ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về nông nghiêp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ II- năm 2024, xin ông cho biết, mục tiêu lớn nhất mà giải báo chí hướng tới lần này là gì?

- Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã nhấn mạnh: Nông nghiệp, nông dân, nông thôn là ba thành tố có quan hệ mật thiết, gắn bó, không thể tách rời; có vai trò, vị trí rất quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là cơ sở, lực lượng to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Đã có 1.950 tác phẩm gửi về tham dự Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn lần thứ 2 - năm 2024. Ảnh: Phạm Hưng

Hàng năm, đã có rất nhiều giải báo chí lớn nhỏ khác nhau để vinh danh các nhà báo, nhưng chưa có giải báo chí nào dành riêng cho lĩnh vực "tam nông", mà nói như nhận xét của nhiều người, lĩnh vực này xứng đáng có được một giải báo chí riêng. Với mong muốn đem lại một sân chơi chất lượng dành riêng cho các nhà báo, các tác giả chuyên viết về lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn chúng tôi luôn trăn trở làm cách nào để có một giải báo chí xứng tầm nhất.

Trước đây Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt đã từng nhiều năm liền tổ chức Giải báo chí toàn quốc "Tự hào Nông dân Việt Nam" (chuyên dành cho thể loại báo in, báo điện tử viết về chân dung những người nông dân tiêu biểu cụ thể), vì thế chúng tôi đã có kinh nghiệm trong khâu tổ chức, chọn lựa các tác phẩm cũng như có mối quan hệ rất khăng khít với các giám khảo là những nhà báo, nhà văn uy tín.

Chính bởi vậy, khi tổ chức Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn chúng tôi rất chuyên nghiệp. Đồng thời, qua các mùa giải trước, chúng tôi nhận được sự đồng ý, ủng hộ của lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam cũng như các tỉnh, thành hội và các nhà báo, các cây viết không chuyên… nên càng có cơ sở để tổ chức một mùa giải tiếp theo chu toàn và ý nghĩa.

Điểm số của tác phẩm cao nhất và thấp nhất chỉ chênh nhau 1,5 điểm, cho thấy chất lượng giải năm nay được nâng lên rất nhiều. Ảnh: Phạm Hưng

So với Giải báo chí toàn quốc "Tự hào Nông dân Việt Nam" thì mục đích, ý nghĩa cũng như tầm ảnh hưởng của Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn lớn hơn, bao quát hơn. Phạm vi đề cập cũng rộng hơn nên số lượng tác phẩm không chỉ nhiều hơn mà còn đa dạng về thể loại; trải dài trên khắp cả nước.

Với những lợi thế trên, và những kết quả đã đạt được qua 2 mùa giải tổ chức thành công, chúng tôi tự tin khẳng định rằng: Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn xứng đáng là sân chơi uy tín nhất hiện nay trong lĩnh vực nông nghiệp.

Một trong những điểm mới của mùa giải năm nay là có thêm phát thanh, truyền hình; việc lựa chọn những tác phẩm xuất sắc nhất trong hai thể loại mới này có gặp nhiều khó khăn không, thưa ông?

- Ngay từ mùa giải đầu tiên, sau khi chấm chung khảo, các giám khảo đã đề nghị chúng tôi nên mở rộng cơ cấu cũng như thể loại tác phẩm để có thêm nhiều bài viết tốt hơn, thú vị hơn trong lĩnh vực nông nghiệp. Tôi khi đó là Chủ tịch Hội đồng chung khảo đã nhận thấy góp ý đó rất hợp lý, chính vì vậy khi có kế hoạch tổ chức giải lần hai, chúng tôi đã báo cáo đồng thời xin ý kiến Ban Chỉ đạo (Thường thực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam) để tăng cơ cấu giải thưởng và mở rộng thêm thể loại phát thanh và truyền hình. Thật may mắn, chúng tôi nhận được sự ủng hộ và nhất trí cao.

Mặc dù là năm đầu tiên mở rộng thêm quy mô về hai thể loại này, nhưng thật bất ngờ, số lượng tác phẩm mà chúng tôi nhận được rất nhiều đến từ hầu hết các đài phát thanh, truyền hình ở trung ương và địa phương, trong đó riêng lĩnh vực phát thanh có 250 tác phẩm chất lượng dự giải, truyền hình có 350 tác phẩm, chương trình đặc sắc.

Về công tác chấm giải, chúng tôi đã mời những nhà báo uy tín trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình để tham gia Hội đồng chung khảo như: Nhà báo Trịnh Quốc Đông, Phó trưởng Ban Khoa giáo (Đài Truyền hình Việt Nam); Nhà báo Đồng Mạnh Hùng - Trưởng ban Thư ký biên tập Đài Tiếng nói Việt Nam – VOV, Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp và PTNT Việt Nam Hồ Xuân Hùng… bởi thế việc lựa chọn các tác phẩm xuất sắc được thực hiện tỉ mỉ, chính xác, công bằng, khách quan.

Chắc chắn khi thưởng thức các tác phẩm đoạt giải ở hai thể loại phát thanh, truyền hình, độc giả sẽ cảm nhận được đó là những tác phẩm kỳ công, hấp dẫn và rất xứng đáng.

Các thành viên Hội đồng chung khảo đọc kỹ từng tác phẩm trước khi cho điểm. Ảnh: Phạm Hưng

Mùa giải lần thứ 2 không chỉ có các nhà báo gửi bài tham gia mà còn thu hút các cây viết không chuyên, trong đó có cả các tác giả "đặc biệt" như tác giả Xích Lô (Bộ trưởng Bộ NNPTNT), các chuyên gia, nhà khoa học… Ông đánh giá như thế nào về sự tham gia của các tác giả không chuyên đối với giải năm nay?

- Ngay trong Thể lệ đã được công bố công khai, chúng tôi đã nhấn mạnh, giải báo chí về nông nghiệp, nông dân, nông thôn dành cho cả các tác giải chuyên và không chuyên, trong và ngoài nước. Vì thế, bên cạnh tác tác giả chuyên là những nhà báo, phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí cả nước, chúng tôi rất vui mừng khi có nhiều tác giả không chuyên là nhà quản lý, lãnh đạo Bộ, ngành, chuyên gia, nhà khoa học, cũng như nhiều tác giả không chuyên khác gửi tác phẩm tham dự giải.

Sự tham gia của các tác giả không chuyên đã làm cho giải hấp dẫn, sôi động hơn, họ giống như một luồng gió mới tươi mát, tạo động lực lan toả giải tới đông đảo mọi thành phần trong xã hội. Chính họ đã góp phần khẳng định tầm quan trọng của lĩnh vực "tam nông" với nền kinh tế - xã hội nước nhà. Chúng tôi rất cảm ơn sự tham gia của họ - những tác giả đặc biệt và rất tài năng.

Còn nói về chất lượng, nếu đặt một tác phẩm của nhà báo kỳ cựu với một cây bút không chuyên cạnh nhau, chưa chắc các bạn đã phân biệt được đâu là bài viết của nhà báo theo dõi nông nghiệp lâu năm đâu nhé. Bởi ngoài văn phong mạch lạc, cách diễn đạt rõ ràng, dễ hiểu, những tác giả không chuyên còn thể hiện sự am hiểu, "bắt bệnh" chính xác những ưu nhược điểm của ngành nông nghiệp. Ví dụ như với chuyên gia Nguyễn Lân Hùng, dù ông không phải nhà báo nhưng lại là người hiểu rõ nông nghiệp, gần gũi nông dân hơn bất cứ ai. Ông đã dành cả đời để nghiên cứu và cho ra đời rất nhiều cuốn sách, cẩm nang về nông nghiệp, rất hữu ích cho nông dân.

Hay như tác giả Xích Lô (bút danh của Bộ trưởng Bộ NN PTNT Lê Minh Hoan) - người dù không phải nhà báo nhưng lại nổi danh với các tác phẩm báo chí rất sâu sắc, nhân văn. Ông cũng chính là người truyền cảm hứng mạnh mẽ tới các nhà báo và các độc giả quan tâm đến vấn đề "tam nông"…

Việc vinh danh những tác giả đặc biệt này không phải vì họ là "người nổi tiếng" mà vì họ xứng đáng được đón nhận bởi chính tình yêu, sự tâm huyết của họ với nền nông nghiệp nước nhà.

Việc lựa chọn 42 tác phẩm xuất sắc nhất trao giải năm nay được Hội đồng Chung khảo lựa chọn rất kỹ lưỡng, khách quan, công tâm. Ảnh: Phạm Hưng

Theo ông đâu là những yếu tố làm nên thành công của giải năm nay?

Sự thành công nào cũng là tổng hòa của nhiều yếu tố. Để tổ chức được giải báo chí năm nay, chúng tôi đã thường xuyên nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, trực tiếp là đồng chí Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam.

Qua đây, chúng tôi cũng trân trọng cảm ơn Agribank Việt Nam đã luôn đồng hành cùng chúng tôi trong việc tổ chức giải từ hai năm nay. Chúng tôi cũng xin trân trọng cảm ơn các thành viên Hội đồng Chung khảo, sơ khảo đã nhiệt thành hỗ trợ, làm việc khách quan, công tâm để chọn được ra 42 tác phẩm xuất sắc nhất để nhận được các giải thưởng năm nay.

Chúng tôi cũng xin trân trọng cảm ơn các Ban, đơn vị nghiệp vụ của Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp, hỗ trợ với Ban Tổ chức trong việc tổ chức giải năm nay. Đặc biệt, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các liên chi hội, chi hội, cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, các phóng viên, biên tập viên, các tác giả đã nhiệt tình hưởng ứng gửi các tác phẩm tham dự giải.

Có điều gì mà ông còn cảm thấy chưa "ưng ý" về mùa giải năm nay?

- Chúng tôi cũng rất trăn trở, số lượng tác phẩm gửi về là rất lớn, song do khuôn khổ của giải có hạn, nên số lượng tác phẩm đoạt giải dù đã tăng lên gấp 2 lần so với mùa giải đầu tiên, nhưng vẫn thưa thể đáp ứng được mong muốn, kỳ vọng của tất cả các tác giả, cơ quan báo chí gửi bài tham dự. Như các bạn đã biết, trong số 1.950 tác phẩm của 4 thể loại báo chí, chỉ có 42 tác phẩm đoạt giải, như vậy vẫn còn tới hơn 1.900 tác phẩm chưa đoạt giải, đây đều là những tác phẩm xuất sắc, nhưng do cơ cấu giải nên chúng tôi buộc lòng phải chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất trong số những tác phẩm xuất sắc để trao giải.

Vì thế, chúng tôi hi vọng sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành, hưởng ứng trong các mùa giải về sau với nhiều hứa hẹn đổi mới về quy mô, hình thức, nội dung tổ chức.

Xin chân thành cảm ơn ông!