Tổng Công ty 36 từ chối làm chủ đầu tư dự án chung cư Báo Công an nhân dân

Theo văn bản gửi Bộ Công an ngày 14/7 vừa qua, Tổng công ty 36 – CTCP, cho biết ngày 9/6/2020, doanh nghiệp này đã làm việc với đoàn công tác của Bộ Công An do đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công An làm trưởng đoàn.



Tại cuộc họp, để tạo điều kiện tháo gỡ các vướng mắc nội tại của Dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở kết hợp nhà ở cán bộ chiến sỹ Báo Công an nhân dân (gọi tắt là chung cư Báo Công an nhân dân) tại xã Thanh Liệt (huyện Thanh Trì TP. Hà Nội) nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành và sớm bàn giao nhà cho các cán bộ chiến sỹ, Bộ Công An đề xuất Tổng Công ty 36 tham gia dự án với tư cách là chủ đầu tư.

Qua quá trình xem xét, nghiên cứu và xin ý kiến HĐQT, Tổng công ty 36 xin từ chối không tham gia làm chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng dự án chung cư Báo Công an Nhân dân theo đề xuất của Bộ Công An.

Khởi công từ năm 2008, nhưng tới nay, dự án chung cư Báo Công an nhân dân đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Tổng Công ty 36 đưa ra 4 lý do để từ chối làm chủ đầu tư dự án chung cư Báo Công an Nhân dân. Cụ thể, theo Tổng Công ty 36, dự án đã triển khai từ năm 2010, Tổng Công ty cũng đã tham gia vào dự án với tư cách là nhà thầu, tuy nhiên Tổng Công ty 36 nhận thấy dự án còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện...

Tiếp đó, hiện nay, Tổng Công ty 36 đang trong quá trình thoái vốn về cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Quân đội.

Vì vậy Tổng Công ty còn nhiều nội dung khác phải thực hiện theo đề án và cũng sẽ gặp phải khó khăn nếu triển khai đầu tư dự án này.

Tiếp nữa, theo Thông báo số 764/TB-UBND ngày 1/7/2019, Tập thể lãnh đạo UBND Thành phố đã kết luận: "Việc chuyển phần diện tích đất đã được quy hoạch làm Trụ sở sang đất ở là không phù hợp với quy định của pháp luật và quy hoạch đã được duyệt."

Vì vậy, nếu tham gia làm chủ đầu tư dự án Tổng Công ty sẽ gặp nhiều khó khăn trong quá trình hoàn thiện thủ tục pháp lý và triển khai dự án.

Người mua nhà tại chung cư Báo Công an nhân dân nhiều tập trung căn băng rôn đòi nhà.

Cuối cùng, Tổng Công ty 36 cho biết, HĐQT doanh nghiệp này đã họp và biểu quyết thống nhất không tham gia làm chủ đầu tư dự án chung cư Báo Công an nhân dân theo đề xuất của Bộ Công an.

"Mặc dù Tổng Công ty 36 rất có tinh thần thiện chí đối với đề xuất của Bộ Công An và mong muốn tạo điều kiện để người mua nhà sớm được ổn định cuộc sống nhưng vì những lý do trên, Tổng Công ty không thể tham gia làm chủ đầu tư của dự án này", văn bản Tổng Công ty 36 gửi Bộ Công an nêu.

Được biết, dự án chung cư Báo Công an nhân dân là công trình do Báo Công an nhân dân làm chủ đầu tư, Tổng công ty 36 là nhà thầu thi công. Toà nhà được thiết kế xây dựng cao 25 tầng, trong đó 22 tầng nổi, 1 tầng kỹ thuật và 2 tầng hầm, tổng số 188 căn hộ.

Theo dự kiến, công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 8/2012. Tuy nhiên, sau 10 năm khởi công, dự án chung cư Báo Công an nhân dân vẫn không thể về đích gây nhiều bức xúc cho người mua nhà.