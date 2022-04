Tổng thống Putin cáo buộc phương Tây đang "khủng bố" nước Nga

Tổng thống Putin cáo buộc phương Tây muốn "khủng bố" nước Nga. Ảnh: Sputnik

Phát biểu tại một cuộc họp của Hội đồng Văn phòng Tổng Công tố, ông Putin trình bày quan điểm của mình rằng các ưu tiên của châu Âu và Mỹ đối với Nga và hoạt động quân sự của nước này ở Ukraine đã thay đổi như thế nào trong vài tuần qua.

Đầu tiên, ông nói, "các nhà ngoại giao cấp cao ở châu Âu và Mỹ" đã thiết lập một kế hoạch kỳ lạ, họ liên tục thúc giục Ukraine làm mọi thứ có thể "để giành chiến thắng trên chiến trường".

Tổng thống Putin rõ ràng đang đề cập đến một tuyên bố gây tranh cãi gần đây của nhà ngoại giao hàng đầu Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell, người sau chuyến thăm Kiev, nói rằng: "Kết quả cuộc chiến sẽ được định đoạt trên chiến trường".

Trong cuộc trò chuyện tuần trước với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel, ông Putin cho rằng "những tuyên bố của các đại diện EU về việc giải quyết tình hình ở Ukraine bằng biện pháp quân sự là vô trách nhiệm".

Theo quan điểm của Tổng thống Nga, phương Tây đã thay đổi mục tiêu của mình.

"Khi họ nhận ra rằng chiến thắng Nga trên chiến trường là không thể, họ liền cố gắng đạt được một mục tiêu khác - chia rẽ xã hội Nga, tiêu diệt nước Nga từ bên trong. Nhưng tại đây cũng có trở ngại", ông Putin nói.

Theo ý kiến của ông, xã hội Nga "đã thể hiện sự trưởng thành, đoàn kết" và ủng hộ các lực lượng vũ trang, cùng với đó là nỗ lực của Moscow "nhằm đảm bảo an ninh tối cao của Nga và giúp đỡ người dân sống ở Donbass".

Ông Putin tiếp tục cáo buộc rằng sau khi "thất bại" về mặt truyền thông, phương Tây đã chuyển sang "khủng bố, dàn xếp vụ sát hại các nhà báo của Nga".

Ông đang đề cập đến thông báo hôm 25/4 của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) rằng họ đã bắt giữ một nhóm "tân phát xít" do Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) chỉ thị đã sát hại người dẫn chương trình truyền hình và nhà báo nổi tiếng của Nga Vladimir Solovyov. Tuy nhiên, Kiev phủ nhận có liên quan đến vụ việc này.

"Cần lưu ý rằng chúng tôi biết rõ tất cả những lực lượng phương Tây đứng đằng sau, tất cả những thành viên của các cơ quan phương Tây, chủ yếu là Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), những người đang làm việc với các cơ quan an ninh Ukraine. Rõ ràng, phương Tây đã 'giật dây' Kiev", nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh.

Ông nói thêm một cách mỉa mai rằng: "Đây là thái độ của họ đối với quyền của các nhà báo, đối với quyền phổ biến thông tin. Dường như đây cũng là thái độ của họ đối với nhân quyền nói chung".

"Tất cả những gì họ quan tâm là quyền lợi của chính mình, một số ấp ủ tham vọng đế quốc, những người khác thì cố gắng bám víu quá khứ theo cách thức cổ hủ. Nhưng điều này sẽ không hiệu quả đối với Nga", ông Putin tuyên bố.

Trong khi Điện Kremlin cáo buộc phương Tây âm mưu chia rẽ xã hội Nga, các nước phương Tây lại cáo buộc rằng Moscow trấn áp phe đối lập, kiểm soát truyền thông và thậm chí cả những người bất đồng chính kiến nói chung. Những chỉ trích này ngày càng gia tăng sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine và Moscow triển khai các biện pháp để trấn áp "tin giả" và ngăn chặn "điệp viên nước ngoài".