Tổng thống Ukraine: Đàm phán với Nga có thể sụp đổ trong xung đột căng thẳng ở miền đông

Các tòa nhà chung cư bị hư hại nặng nề ở thành phố cảng phía nam Mariupol, Ukraine ngày 28 tháng 4 năm 2022. Ảnh: Reuters

Sau 9 tuần chiến sự, các lực lượng Nga chuyển trọng tâm sang phía đông và nam của Ukraine sau khi không chiếm được thủ đô Kiev.

Đến nay, Nga đã chiếm được thành phố Kherson ở phía nam của Ukraine và gần hết thành phố cảng Mariupol ở phía đông nước này. Liên Hợp Quốc nỗ lực sơ tán dân thường và các binh lính Ukraine đang mắc kẹt tại nhà máy thép Azovstal.

Ukraine và Nga đã không tổ chức cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp nào kể từ ngày 29/3 trong bối cảnh Ukraine cáo buộc quân đội Nga thực hiện hành vi tàn bạo khi rút khỏi các khu vực gần Kiev. Moscow bác bỏ các tuyên bố.

Hai bên vẫn có các cuộc đàm phán theo hình thức trực tuyến.

Trả lời các nhà báo Ba Lan, nơi đã tiếp nhận gần 3 triệu người tị nạn Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky bày tỏ sự bi quan trước triển vọng tiếp tục đàm phán với Nga.

"Dường như các cuộc đàm phán sẽ rất khó để tiếp tục, và tôi muốn nhấn mạnh rằng nguyên nhân là do những hành động của Nga", Interfax dẫn lời ông Zelensky nói với các nhà báo Ba Lan.

Moscow cho biết họ tiến hành chiến dịch đặc biệt một phần vì lo ngại Ukraine có thể gia nhập liên minh quân sự NATO do Mỹ dẫn đầu. Ngoại trưởng Nga, ông Sergei Lavrov nói rằng Ukraine sẽ được đảm bảo an ninh từ các nước trong Hội đồng Bảo an LHQ nếu nước này "trung thực" trong các cuộc đàm phán.

"Chúng tôi gặp khó khăn vì sự mâu thuẫn của Ukraine, thái độ của họ thay đổi liên tục theo những chỉ thị nhận được từ Washington, London và các quốc gia khác, điều này không giúp ích gì cho quá trình đàm phán", ông Lavrov nói trong một cuộc phỏng vấn do các hãng thông tấn Nga đưa tin.

Cả Mỹ và Anh đều lên tiếng ủng hộ Ukraine trong các cuộc đàm phán nhưng nói rằng điều quan trọng nhất là phải tiếp tục trang bị vũ khí cho Kiev. Tổng thống Joe Biden hôm 28/4 đã yêu cầu Quốc hội Mỹ bổ sung gói viện trợ 33 tỷ USD, bao gồm hơn 20 tỷ USD tiền vũ khí.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chào mừng Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres trước cuộc họp giữa hai bên tại Kiev, Ukraine ngày 28 tháng 4 năm 2022. Ảnh: Reuters

Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm mục đích phi quân sự hóa Ukraine, bảo vệ những người nói tiếng Nga khỏi bị đàn áp và ngăn chặn Mỹ sử dụng quốc gia này để đe dọa Nga.

Ukraine bác bỏ tuyên bố của ông Putin về cuộc đàn áp và cáo buộc mục tiêu của Moscow là chiếm hoàn toàn hai tỉnh miền đông Ukraine, Donetsk và Luhansk, được gọi chung là Donbass.

Các quan chức Ukraine nói thêm rằng Nga đã tấn công toàn bộ tiền tuyến của Donetsk bằng tên lửa, pháo, bom cối và máy bay để ngăn chặn quân đội Ukraine tập hợp lại.

Quân đội Ukraine tiết lộ Nga đang chuẩn bị cho các cuộc tấn công tại khu vực Lyman ở Donetsk và Severodonetsk, Popasna ở Luhansk. Ở phía nam, Nga đang "tiếp tục tập hợp lại, tăng cường hiệu quả hỏa lực và cải thiện vị trí".

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng của họ đã tấn công những địa điểm cất giữ vũ khí, thành trì trung đội, các vị trí pháo binh và máy bay không người lái của Ukraine. Trước đó, Nga cho biết một tàu ngầm diesel của họ ở Biển Đen đã tấn công các mục tiêu quân sự bằng tên lửa hành trình Kalibr.

Cuộc giao tranh đẫm máu và thảm họa nhân đạo tồi tệ nhất của chiến sự đã diễn ra ở Mariupol, biến nơi này thành một vùng đất hoang vu sau hai tháng bị Nga bắn phá và bao vây. Ukraine tiết lộ rằng 100.000 dân thường vẫn ở trong thành phố.



Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết trong chuyến thăm Kiev hôm 28/4 rằng các cuộc thảo luận đang được tiến hành để sơ tán người Ukraine khỏi nhà máy Azovstal của Mariupol.