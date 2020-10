TP.HCM: Bắt được đối tượng dùng dao uy hiếp nữ chủ tiệm chuyển 30 triệu vào tài khoản

Ngày 25/10, Công an phường Tam Bình cùng Công an quận Thủ Đức, TP.HCM bắt giữ nghi can Lê Đức Linh (SN 1992, ngụ tỉnh Thanh Hoá) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Theo Công an quận Thủ Đức, 16h30 ngày 16/10, chị T.T.H. (SN 1993, ngụ quận Thủ Đức) đang ngồi ở tiệm bán phụ kiện điện thoại trên đường số 10, phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TP.HCM thì có đối tượng mặc trang phục giả dạng phụ nữ, đội nón bảo hiểm, đeo khẩu trang, mặc áo mưa màu hồng đến hỏi mua đồ.

Lợi dụng lúc chị H. sơ hở, đối tượng cầm con dao dài khoảng 30cm khống chế, ép chị chuyển vào tài khoản của gã 50 triệu đồng. Hoảng sợ, chị H. phải thực hiện theo yêu cầu của đối tượng. Do tài khoản của chị H. chỉ còn 30 triệu đồng nên chị này buộc phải chuyển số tiền vào tài khoản đối tượng cung cấp. Sau khi cướp được tiền, đối tượng bắt chị H. quay mặt vào trong rồi bỏ chạy. Trước khi tẩu thoát, đối tượng giả vờ bỏ lại đôi dép nữ để đánh lạc hướng công an truy bắt. Hình ảnh đối tượng Linh. Tang vật thu giữ. Nhận tin báo, công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, trích xuất camera an ninh ở khu vực truy xét đối tượng. Công an thu giữ bộ đồ nữ ở bãi đất trống ở phường Tam Bình. Nữ chủ tiệm khai, đối tượng khoảng 30-35 tuổi, cao 1m65, da ngăm đen... Qua trích xuất camera an ninh, công an xác định khuôn mặt của đối tượng gây án. Ngoài ra, trên cánh tay trái đối tượng có hình xăm "Linh Cá". Bằng nghiệp vụ, công an xác định đối tượng này là Linh, đã bỏ trốn về nhà người thân ở tỉnh Thanh Hoá. Lực lượng bao vây khống chế bắt giữ tại Thanh Hóa.

Khi bị bắt, Linh không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, trước những chứng cứ Linh đã thừa nhận. Trinh sát đã di lý Linh từ tỉnh Thanh Hoá về TP.HCM để phục vụ việc điều tra.