TP.HCM: Bắt giam nhóm "giang hồ" khủng bố một gia đình bằng sơn, chất bẩn

Ngày 26/10, Công an quận 1 (TP.HCM) cho hay đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt giam với Trần Hoàng Quân (SN 1990, ngụ quận Gò Vấp), Vũ Thị Minh Nguyệt (SN 1987, ngụ quận Tân Bình) và Nguyễn Quang Khương (SN 1987, ngụ TP.Hà Nội) về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Đồng thời, công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để điều tra xử lý về hành vi cho vay nặng lãi.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an.

Theo điều tra, sáng 8/10, anh Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1979, ngụ quận 1) ngủ dậy, phát hiện căn nhà mình đang ở tại số 466 đường Hai Ba Trưng, phường Tân Định, quận 1, TP.HCM bị tạt sơn nên trình báo công an.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, tiến hành điều tra. Trích xuất camera an ninh cho thấy rạng sáng cùng ngày, có một nam và một nữ dùng chất bẩn tạt vào căn nhà của anh Tuấn.

Hình ảnh từ camera an ninh ghi nhận.

Ngày 15/10, anh Tuấn lại phát hiện căn nhà của mình lại bị tạt sơn. Công an trích xuất camera, lại phát hiện là cặp nam nữ cách đây vài hôm tạt sơn nhà anh Tuấn. Bằng nghiệp vụ, công an xác định được BKS xe máy của cặp đôi này sử dụng là 61H1-523.06. Chủ xe máy cho hay gần đây không sử dụng và cho Quân mượn. Công an xác định Quân chính là người gây án nên truy bắt.

Xe máy cả hai sử dụng đi gây án.

Ngày 21 và 23/10, công an đã mời Quân, Nguyệt, Khương (là người cầm đầu vụ việc) về trụ sở. Qua làm việc, Khương khai tháng 6 vừa qua, có quen biết với Dư Văn Nghệ (SN 1991, ngụ tỉnh Gia Lai). Nghệ vay của Khương số tiền 150 triệu đồng với lãi xuất 25%/tháng. Thời điểm làm giấy vay, Nghệ ở căn nhà 466 Hai Bà Trưng và nói là nhà của mình.

Sau đó, Nghệ nhiều lần không trả đúng hẹn, Khương tìm tới nhưng không gặp. Bực tức, Khương nảy sinh ý định tạt sơn "khủng bố" gây sức ép, buộc Nghệ trả tiền.

Ngày 7/9, Khương lên mạng tham gia nhóm "Nợ xấu SG" với tên tài khoản là Uyen Nguyen. Khương thuê Quân là thành viên trong nhóm này với giá 700.000 đồng/lần tạt sơn. Sau đó, cả hai gặp mặt, Khương đưa 300.000 đồng cho Quân và nói khi nào xong sẽ chuyển khoản. Quân rủ thêm Nguyệt (cũng là thành viên trong nhóm) tham gia và trả công 350.000 đồng/lần.

Tang vật bị thu giữ.

Khoảng 0h35 ngày 8/10, cả hai đi xe máy tới trước căn nhà. Nguyệt xuống xe cầm 2 chai nhựa đựng sơn tạt vào cửa và cột nhà. Sau đó, Nguyệt lấy điện thoại quay chụp lại rồi đưa Quân chuyển cho Khương. Nhận được hình, clip, Khương chuyển khoản trả công cho Quân.

Do không thấy Nghệ trả tiền, Khương tiếp tục nhờ Quân "khủng bố" sơn, chất bẩn vào căn nhà trên.

Khoảng 0h25 ngày 15/10, cả hai đi xe máy tới trước căn nhà. Quân bước xuống cầm 2 chai chất bẩn tạt vào cửa, rồi dùng điện thoại quay, chụp lại chuyển cho Khương. Khương sau đó lại chuyển khoản cho Quân 700.000 đồng tiền công.

Khám xét nhà Khương, công an thu một sim điện thoại, một số tài liệu liên quan vụ tạt sơn. Công an xác định Quân và Nguyệt là đối tượng chuyên đi đòi nợ thuê, tạt sơn "khủng bố" các con nợ chây ỳ ở nhiều quận, huyện ở TP.HCM.

Sau khi công an bắt giữ nhóm này, anh Tuấn cho biết thêm Nghệ là người anh từng quen biết trước đây qua mối quan hệ xã hội. Nghệ có tới nhà chơi và ở vài ngày. Anh Tuấn không ngờ trong thời gian lưu trú tại đây, Nghệ đã lấy địa điểm nhà mình để vay mượn tiền ngoài xã hội, rồi bỏ về quê biệt tăm, khiến gia đình anh bị vạ lây.

Hiện, anh Tuấn không còn liên lạc với Nghệ.

Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc.