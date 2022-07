TP.HCM đề xuất xây "siêu" cảng biển 6 tỷ USD ở Cần Giờ

Được biết, sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển TP.HCM tăng trưởng bình quân trong giai đoạn năm 2015 - 2020 là 7,34% và giai đoạn năm 2021 - 2025 dự kiến là 5%.

Năm 2021 sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển TP.HCM đạt 164,19 triệu tấn, tăng 40,5% so với quy hoạch đến năm 2020 (116,94 triệu tấn), vượt 2,63% so với quy hoạch đến năm 2030 (159,98 triệu tấn), chiếm 23,36% so với sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển cả nước.