TP.HCM: Đình chỉ 2 thẩm mỹ viện vì hoạt động không phép

Cơ sở thẩm mỹ Saigon's Sun bị đình chỉ 9 tháng vì hoạt động không phép.

Theo đó, Công ty cổ phần thẩm mỹ Saigon's Sun (388 - 390 Cao Thắng, phường 12, quận 10, TP.HCM) bị phạt 120 triệu đồng, đình chỉ hoạt động trong thời hạn 9 tháng vì cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động. Mặc dù trong danh mục kỹ thuật, giấy phép hoạt động do Sở Y tế TP.HCM phê cho cơ sở này không hề có kỹ thuật: Nâng mông, nâng ngực, hút mỡ, tế bào gốc và PRP, nhưng cơ sở này vẫn quảng cáo rầm rộ và thực hiện các dịch vụ đại phẫu, tế bào gốc PRP.



Công ty TNHH dịch vụ thẩm mỹ Nguyễn Thùy Dương (số 134 Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận) bị phạt 155 triệu đồng vì cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động; quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung. Cơ sở này còn bị đình chỉ hoạt động trong thời hạn 9 tháng, buộc tháo gỡ, xóa quảng cáo mà nội dung quảng cáo chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác nhận trước khi thực hiện.

Thẩm mỹ viện Thùy Dương hoạt động không phép.

Trước đó, vào tháng 8, lực lượng phản ứng nhanh của Thanh tra Sở Y tế TPHCM đã phối hợp với Phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an thành phố, Phòng Y tế quận Phú Nhuận, Công an phường 7, quận Phú Nhuận kiểm tra cơ sở thẩm mỹ tại địa chỉ 134 Phan Xích Long. Bên ngoài, cơ sở này có biển hiệu là Công ty TNHH DV Thẩm mỹ Nguyễn Thùy Dương, bên trong lại có dòng chữ HELIKES CLINIC by Dr, Huy Binh.

Cơ sở này có các dấu hiệu vi phạm như chưa xuất trình chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động, trong khi tại thời điểm kiểm tra có khách hàng tại đây. Cơ sở có trang bị phòng phẫu thuật và có dấu hiệu đang hoạt động. Một số thuốc, dụng cụ y tế chưa xuất trình hóa đơn và chưa cung cấp được nguồn gốc các loại thuốc. Đoàn kiểm tra niêm phong tạm giữ để làm căn cứ xử lý sau kiểm tra.

Đoàn kiểm tra yêu cầu Viện thẩm mỹ Thùy Dương ngưng ngay việc thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ, các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực y tế khi chưa có hồ sơ pháp lý theo quy định.

Sở Y tế TP.HCM cho biết việc kiểm tra Viện thẩm mỹ Thùy Dương được thực hiện sau một thời gian lực lượng thanh tra theo dõi, giám sát các cơ sở thẩm mỹ có hành vi hoạt động thẩm mỹ, đào tạo thẩm mỹ không giấy phép như: Nâng mũi, căng da mặt, tiêm filler, botox, căng chỉ, cắt mí...

Ngoài ra, một số cơ sở y tế tư nhân khác cũng đã bị xử phạt như cơ sở của bà Trương Mỹ Phương (trú 549B Hậu Giang, phường 11, quận 6) hoạt động có biển hiệu, nhưng ghi không đúng so với nội dung ghi trong giấy phép hoạt động; không lập sổ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật; không lập hồ sơ, bệnh án theo quy định của pháp luật; không bảo đảm đầy đủ số lượng và chất lượng cơ số thuốc cấp cứu; cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động, trừ trường hợp cấp cứu. Cơ sở này bị xử phạt 79,7 triệu đồng; tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động trong thời hạn 4,5 tháng.

Công ty TNHH Vivian Cosmetics (21 Rạch Bùng Binh, phường 10, quận 3) không lập sổ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật; hoạt động không có biển hiệu; quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định, bị xử phạt 38,7 triệu đồng, buộc tháo gỡ, xóa quảng cáo mà nội dung quảng cáo chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác nhận trước khi thực hiện.

Công ty TNHH Trung tâm Y tế Hà Đô (35B - 35C Đường 3 tháng 2, phường 11, quận 10) bị phạt 91 triệu đồng với hàng loạt vi phạm: Lập hồ sơ, bệnh án, nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật; thu giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cao hơn giá đã niêm yết; chỉ định sử dụng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vì mục đích vụ lợi; không bảo đảm các điều kiện về nhân lực trong quá trình hoạt động; không bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất trong quá trình hoạt động; không bảo đảm các điều kiện về trang thiết bị y tế trong quá trình hoạt động; quảng cáo dịch vụ khám, chữa bệnh không đúng phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.