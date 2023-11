TP.HCM: Thiếu nguồn cung, giá căn hộ giai đoạn cuối năm tiếp tục tăng

Thời gian qua, thị trường bất động sản TP.HCM tiếp tục lệch pha sản phẩm nhà ở, nghiêng về phân khúc cao cấp. Theo Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA), quý I/2023 là vùng đáy của thị trường và giai đoạn khó khăn nhất của địa ốc đã qua. Xét về tổng thể, thị trường bất động sản hiện nay vẫn còn rất khó khăn, nhưng mức độ có xu thế giảm dần theo thời gian.

Cụ thể, tăng trưởng của bất động sản TP.HCM trong quý I/2023 là âm -16,2%; đến 6 tháng đầu năm 2023 vẫn tăng trưởng âm -11,58% nhưng đã giảm 4,62% so với quý I/2023. Đến cuối quý III/2023 tuy vẫn còn tăng trưởng âm -8,71% nhưng đã giảm thêm 2,87% so với 6 tháng đầu năm và sau 9 tháng thì mức độ khó khăn của thị trường bất động sản đã giảm 42,3% so với quý I/2023.

Ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch HoREA cho biết đây là những dấu hiệu khả quan, có thấy thị trường dù còn khó nhưng đã phanh được đà tụt dốc. Tuy nhiên, thị trường TP.HCM chứng kiến tiếp tục lệch pha sản phẩm nhà ở, nghiêng về phân khúc cao cấp.

Giá căn hộ tại TP.HCM tiếp tục tăng. Ảnh: Gia Linh

Theo đó, trong vòng 3 năm trở lại đây, nhà ở cao cấp luôn chiếm tỷ lệ áp đảo lên đến 70-80% sản phẩm trên thị trường, còn lại là phân khúc trung cấp. Nhà ở bình dân giá dưới 25 triệu đồng mỗi m2 gần như "tuyệt chủng" từ năm 2020 đến nay. Trong khi đó, giai đoạn năm 2017, phân khúc nhà ở bình dân từng chiếm hơn 44%.

Theo Chủ tịch HoREA, nguyên nhân chính khiến giá nhà ở tại TP.HCM tiếp tục tăng là vì nguồn cung thiếu hụt. Các yếu tố vướng mắc về pháp lý, tín dụng... đã khiến lượng dự án mới được giới thiệu ra thị trường sụt giảm. Trong khi đó, lượng lao động, người nhập cư - đối tượng có nhu cầu về chỗ ở vẫn liên tục gia tăng khiến xảy ra tình trạng lệch pha cung cầu.

Ngoài ra, trong xu hướng chiến lược phát triển, nhiều doanh nghiệp tập trung phát triển dòng sản phẩm cao cấp hoặc "gắn mác cao cấp" với giá bán trên 40 triệu đồng/m2.

Khách hàng tìm hiểu mua căn hộ. Ảnh: Gia Linh

Theo báo cáo về thị trường bất động sản TP.HCM và vùng lân cận tháng 10/2023 của DKRA Group, giá căn hộ tại TP.HCM vẫn đang xu hướng tăng, chạm mốc gần 100 triệu đồng/m2.

Theo đó, nguồn cung mới căn hộ tại khu vực trong tháng 10 tăng 56% so với tháng trước, nhưng vẫn sụt giảm 67% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, giá bán nguồn cung căn hộ mới tại TP.HCM trong tháng 10 vừa qua thấp nhất là 63 triệu đồng/m2 và cao nhất là 96,6 triệu đồng/m2.

Trước đó, nghiên cứu của CBRE Việt Nam, giá bán sơ cấp của thị trường căn hộ TP.HCM trong quý III/2023 đạt 60,6 triệu đồng/m2 (tương đương hơn 2.500 USD/m2). Giá bán này tăng 4% theo quý và tăng 1,9% theo năm, chủ yếu do nguồn cung mới ở phân khúc hạng sang và cao cấp có điều chỉnh tăng giá.

Khảo sát thực tế của Dân Việt, giá căn hộ mới chào bán tại TP.HCM thời gian qua đều dao động mức trên 40 triệu đồng/m2. Đơn cử, một số dự án mới được tung ra thị trường như Vinhome Grand Park – The Glory Heights của Tập đoàn Vin Group có giá bán dao động từ 40-62 triệu/m2; dự án Avatar Thủ Đức của Tập đoàn Hưng Thịnh có giá gần 70 triệu/m2; dự án Elysian Lò Lu của Gamuda Land có giá từ 54-73 triệu/m2...