Trả hồ sơ vụ án cây xanh liên quan cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Thông báo được Viện KSND tối cao ban hành ngày 11/4, thể hiện hồ sơ vụ án buôn lậu cây xanh tại Móng Cái (Quảng Ninh) và thất thoát trong việc trồng, chăm sóc cây tại Hà Nội đã được trả cho C03 Bộ Công an để điều tra bổ sung.

Trước đó, ngày 26/3, phía cảnh sát điều tra ra kết luận, đề nghị Viện kiểm sát truy tố bị can Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Có 14 người khác bị đề nghị truy tố về các tội "Buôn lậu"; "Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí"; "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Vụ án cây xanh là lần thứ 4 cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị áp dụng chế tài hình sự.

Theo cơ quan điều tra, việc trồng, chăm sóc cây xanh phải áp dụng hình thức đấu thầu nhưng năm 2016, khi Nguyễn Đức Chung lên làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ra Thông báo số 32, yêu cầu dừng đấu thầu và thay bằng "đặt hàng từng quý".

Từ chỉ đạo của ông Chung, giai đoạn 2016 - 2019, Ban Duy tu các công trình kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng không tổ chức đấu thầu mà ký hợp đồng đặt hàng trực tiếp với Công ty Công viên Cây xanh Hà Nội (Công ty Cây xanh) và Công ty Sinh thái Xanh. Sau đó, các bị can đã nâng khống giá cây, gây thiệt hại tổng cộng hơn 34 tỷ đồng.

Quá trình này, bị can Vũ Kiên Trung làm Chủ tịch, đại diện pháp luật Công ty Cây xanh Hà Nội khai đã thỏa thuận với các đối tác, nâng giá cây để chia nhau khoản chênh lệch và có nguồn tiền chi quà cáp cho một số cá nhân. Trong đó, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung được "cảm ơn" 2,6 tỷ đồng vào các dịp Tết từ năm 2016 – 2018.

Tại Công ty Sinh Thái Xanh do Bùi Văn Mận làm chủ, cơ quan điều tra xác định khi anh ta đang trốn nợ ở Lâm Đồng thì được ông Chung gọi về làm dự án trồng cây.

Khi hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán, Mận cùng đồng phạm nâng giá cây chiêu liêu, cây keo với từ 700-1.800 đồng lên 9.000 đồng/cây; cây long não từ 3,8 triệu lên 8,2 triệu đồng/cây; cây sộp từ 13 triệu đồng lên 32 triệu đồng/cây. Nhóm này còn lập hồ sơ để nâng khống số lượng cây, hưởng lợi bất chính hơn 17 tỷ đồng.

Từ tiền hưởng lợi, Mận khai chi 1,2 tỷ đồng trồng cây tại Trường Mầm non Yển Khê (huyện Thanh Ba, Phú Thọ) để ông Chung dùng tư cách cá nhân tài trợ. Mận cũng trồng cây trị giá gần 140 triệu đồng cho nhà bố mẹ đẻ của ông Chung ở Phú Thọ.

Tại cơ quan điều tra, ông Chung bác bỏ việc nhận quà từ bị can Vũ Kiên Trung. Cựu Chủ tịch Hà Nội cũng không thừa nhận việc được Mận "trồng hộ cây", khẳng định đã thanh toán đủ tiền cho anh ta khi trồng cây tại Yển Khê cũng như ở gia đình mình.

Trong vụ án trên, bị can Hoàng Đình Văn, Giám đốc Công ty Hoàng An Phát bị đề nghị truy tố về tội "Buôn lậu" do có hành vi mua cây từ Trung Quốc về Hà Nội bán, hưởng lợi bất chính hơn 1,6 tỷ đồng.