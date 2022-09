Trần Thị Ban Mai – thông dịch viên sinh năm 2000 đăng quang Miss Peace Vietnam 2022

Đêm Chung kết Miss Peace Vietnam 2022 đã diễn ra vào 20h ngày 11/9 tại Nhà hát Trưng Vương - Đà Nẵng. Trải qua hành trình dài đầy khó khăn, đặc biệt là trong những ngày đầu tháng 8 vừa qua, Ban giám khảo và Ban tổ chức đã phải làm việc vất vả và công tâm để lựa chọn ra các thí sinh hội tụ đủ các tiêu chí "Tâm - Tài - Trí - Sắc" tham gia vào Nhà chung tại vòng Chung kết Miss Peace Vietnam 2022.

Giây phút đăng quang của Ban Mai, Khánh Tiên, Gia Hân tại Chung kết Miss Peace Vietnam 2022. Ảnh: BTC.

Và tối qua, 48 thí sinh đã có những bước catwalk đầy tự tin và tỏa sáng khi bắt đầu với phần trình diễn bộ sưu tập áo dài mang tên "Đại dương xanh" của NTK Mai Thanh Duy trên nền ca khúc "Cảm ơn vẻ đẹp em" với phần thể hiệu của ca sĩ Lê Hiếu.

Trong khuôn khổ của chương trình còn có phần biểu diễn Teakwondo do các vận động viên Taekwondo Hàn Quốc - Team K thể hiện. Đây là món quà mà các bạn Hàn Quốc muốn gửi tới Việt Nam thông điệp "Nâng cao sức khoẻ thể chất để bảo vệ bản thân, giúp đỡ cộng đồng và góp phần xây dựng hoà bình trong cuộc sống". Tiết mục được trình diễn trên nền ca khúc "Never Enough" do Văn Mai Hương thể hiện.

BGK gồm NTK Sĩ Hoàng, nhạc sĩ Huy Tuấn, Giáo sư Thái Kim Lan, Tiến sĩ tâm lý Lý Thị Mai và Hoa hậu H'Hen Niê đã lựa chọn ra 3 gương mặt xuất sắc nhất để trao vương miện là Trần Thị Ban Mai – Hoa hậu, Nguyễn Ngọc Khánh Tiên – Á hậu 1 và Quản Trần Gia Hân – Á hậu 2. Giải thưởng cho ngôi vị Hoa hậu trị giá 1 tỷ đồng, Á hậu 1 trị giá 800 triệu đồng và Á hậu 2 trị giá 600 triệu đồng.

Hoa hậu H’Hen Niê trao sash cho Tân Hoa hậu Miss Peace Vietnam 2022 và bà Nguyễn Thuỳ Dương - Trưởng BTC trao vương miện. Ảnh: BTC.

NTK Sĩ Hoàng trao vương miện cho Á hậu 1 Khánh Tiên. Ảnh: BTC.

Tân Hoa hậu Trần Thị Ban Mai sinh năm 2000, đến từ TP.HCM. Cô là một thông dịch viên chuyên nghiệp, từng kề vai sát cánh với biểu tượng sắc đẹp của Miss Universe Catriona Gray khi cô sang Việt Nam làm giám khảo cuộc thi. Tân Hoa hậu Miss Peace Vietanm 2022 có vẻ đẹp trong sáng, tư duy nhạy bén trong việc kết nối, giao lưu cùng người đối diện.

Á hậu Nguyễn Ngọc Khánh Tiên sinh năm 1996, đến từ TP.HCM. Cô sở hữu vẻ đẹp tươi tắn với nụ cười thân thiện và khả năng quảng giao hiếm có. Cô hiện đang là nữ diễn viên, ca sĩ tự do.

Khoảnh khắc đăng quang của Á hậu 2 Gia Hân. Ảnh: BTC.

Quản Trần Gia Hân sinh năm 1997 là đại diện của Đồng Nai. Người đẹp luôn tự tin, năng động với nụ cười đẹp rạng rỡ và gương mặt thánh thiện. Cô được đánh giá là luôn hào hứng và tích cực với các hoạt động ngoại khóa, thiện nguyện khi còn ngồi trên ghế nhà trường cũng như nơi mình sinh sống.

Các người đẹp nhận giải phụ. Ảnh: BTC.

Ngoài 3 giải chính, BTC còn trao 11 giải thưởng phụ, mỗi giải 50 triệu đồng cho các người đẹp sau: Người đẹp nhân ái – Trần Thị Ban Mai (SBD: 111), Người đẹp áo dài – Trần Hải Anh (SBD: 309), Người đẹp ảnh – Quản Trần Gia Hân (SBD: 355), Người đẹp dạ hội – Trần Khánh Nhi (SBD: 717), Người đẹp môi trường biển – Trần Thị Ban Mai (SBD: 111), Người đẹp tài năng – Nguyễn Ngọc Khánh Tiên (SBD: 096), Người đẹp du lịch – Thomas Iris Thanh (SBD: 189), Người đẹp cộng đồng – Phạm Thị Ánh Hồng (SBD: 333), Người đẹp ứng xử - Trần Thị Ban Mai (SBD: 111), Người đẹp thể thao – Nguyễn Thị Hoa (SBD: 689), Người đẹp truyền thông – Nguyễn Ngọc Khánh Tiên (SBD: 096).

Theo thể lệ, 5 người đẹp lọt top 5 sẽ bốc thăm để tham gia phần thi ứng xử. Nguyễn Ngọc Khánh Tiên bốc được câu hỏi "Tại sao nên có hoà bình trong thời bình?" và cô đã tự tin trả lời cả bằng tiếng Việt lẫn tiếng Anh; Võ Thị Ngọc Châu bốc được câu hỏi "Bạo lực trong đời sống trái ngược với văn hoá thời bình gồm những loại bạo lực nào?"; Trần Khánh Nhi với câu hỏi "Bạo lực trên mạng xã hội là một thực trạng nhức nhối, bạn sẽ làm gì để giảm thiệu thực trạng này?"; Quản Trần Gia Hân - 355 với câu hỏi "Theo bạn, bạn có thể làm gì để góp phần văn hoá hoà bình?" và Trần Thị Ban Mai với câu hỏi "Một điều nhịn chín điều lành" em nghĩ gì về điều này?".