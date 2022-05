Tranh cãi việc nữ ca sĩ Nhật Bản chuyển hướng làm diễn viên phim người lớn

Inoue Rikako, sinh năm 1996, ra mắt cùng nhóm nhạc Fairy vào năm 2011. Fairy được thành lập bởi công ty quản lý tài năng Vision Factory (nay là Rising Production) của Nhật Bản. Tham vọng của Vision Factory là đưa nhóm nhạc Fairy tấn công thị trường nước ngoài. Để có thể trở thành thành viên của Fairy, các thành viên phải tham gia một cuộc thi thử giọng với sự cạnh tranh của 100 ứng viên đến từ mọi vùng của Nhật Bản.

Các thành viên của Fairy phải có kỹ năng ca hát và nhảy múa điêu luyện. Họ chính thức ra mắt sau một năm đào tạo cùng nhau và phát hành hai ca khúc More Kiss, Song for You vào năm 2011. Nhóm gồm 7 thành viên và nhanh chóng ghi dấu ấn tại Nhật Bản khi giành nhiều giải thưởng. Độ tuổi trung bình của các thành viên trong nhóm chỉ là 13-14 tuổi.

Inoue Rikako là thành viên của nhóm nhạc thần tượng Fairy và hoạt động trong vai trò ca sĩ gần 9 năm (Ảnh: Instagram).

Inoue Rikako đã có những năm tháng khá thành công khi là thành viên của nhóm Fairy. Năm 2019, cô tạm nghỉ hoạt động vì bị chấn thương ở tay. Tai nạn xảy ra khi cô ghi hình cho một bộ phim truyền hình. Nữ ca sĩ bị thương ở cổ tay, phải tiến hành phẫu thuật. Inoue Rikako phải nghỉ làm việc trong 3 tháng và không thể tiếp tục ghi hình cho bộ phim mới.

Tuy nhiên, sau đó Inoue Rikako tham gia chương trình Fracture Life Theater Honebara và chia sẻ về cuộc sống sau khi bị chấn thương. Theo nữ ca sĩ, thời gian đó cô tập trung tham gia các buổi gặp gỡ người hâm mộ. Nhờ vậy, khán giả biết tới cô nhiều hơn và lượng fan của Inoue Rikako tăng gấp đôi trong thời gian ngắn.

Năm 2020, công ty Rising Production thông báo Inoue Rikako và hai thành viên khác của Fairy quyết định chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý. Fairy tạm dừng hoạt động và Inoue Rikako thông báo giải nghệ.

Inoue Rikako táo bạo hơn trong những bộ ảnh gần đây (Ảnh: Instagram).

Chia sẻ với truyền thông, Inoue Rikako nói: "Tôi đi đến quyết định này vì tôi muốn đóng góp cho xã hội với vai trò mới. Tôi ra mắt khi đang học năm 3 của trường trung học và đã có rất nhiều kinh nghiệm quý báu thông qua hoạt động giải trí trong suốt 9 năm qua. Tôi đã có những tiền bối, lãnh đạo, nhân viên, quản lý và thành viên tuyệt vời. Tôi biết ơn họ".

Tới tháng 3/2022, Inoue Rikako thông báo đổi nghệ danh thành Yotsuba Kominato và tái xuất. Cô nhận lời chụp hình cho các tạp chí, phát hành các sản phẩm solo. Tới ngày 16/5, cô chia sẻ việc trở thành diễn viên phim người lớn trong MV mới phát hành. Quyết định của Inoue Rikako (hiện tại là Yotsuba Kominato) khiến người hâm mộ choáng váng.

Nhiều khán giả tỏ ra hoang mang và tiếc nuối cho tài năng của nữ thần tượng 26 tuổi. Trước những tranh cãi của khán giả, cô lên tiếng giải thích: "Trong hai năm vắng bóng và rời khỏi các hoạt động giải trí, tôi sống một cuộc sống bình thường. Tôi vào một công ty với tư cách nhân viên văn phòng bình thường. Tôi đã chậm trễ trong việc nộp báo cáo và khóc trong giờ nghỉ trưa".

Inoue Rikako tin rằng, cô sẽ có thêm cơ hội nghề nghiệp khi chuyển nghề (Ảnh: Instagram).

Cô cũng giải thích thêm rằng: "Về quyết định nối lại các hoạt động giải trí như âm nhạc, chụp ảnh tạp chí, bản thân tôi đã sống với băn khoăn này trong thời gian dài. Tôi nghĩ chỉ mình tôi mới có thể đưa ra quyết định. Điều duy nhất tôi có thể làm là thể hiện những gì bản thân tự tin nhất, cổ vũ ai đó và trở thành một phần trong cuộc sống của họ".

Ngày 17/5, trên trang cá nhân, cô tiếp tục bày tỏ: "Tôi nghĩ các bạn đã biết chuyện thông qua MV vừa rồi. Tôi sẽ ra mắt ở ngành phim người lớn từ giờ trở đi. Tôi muốn thử thách bản thân và đó không phải một quyết định dễ dàng". Cô nhận xét ngành phim ảnh "cấp 3" là một lĩnh vực không có sự thiên vị dành cho bất kỳ ai.

"Tôi chọn trở thành diễn viên phim người lớn vì tôi quan tâm đến mảng này," cô nhấn mạnh. Cuối cùng, Inoue Rikako mong khán giả tiếp tục ủng hộ cô với vai trò mới. Bài viết của Inoue Rikako xoay quanh việc trở thành diễn viên phim nóng đang là chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội Nhật Bản.

Không ít dân mạng bày tỏ sự tiếc nuối khi nữ thần tượng muốn phát triển sự nghiệp ở một lĩnh vực nhạy cảm. Họ khuyên cô nên rời khỏi showbiz thay vì cố bám trụ bằng cách đóng phim nóng. Song, cũng có những ý kiến ủng hộ Inoue Rikako.

Ngành công nghiệp giải trí Nhật Bản thực sự khắc nghiệt với nữ nghệ sĩ

Một số ý kiến ủng hộ Inoue Rikako vì tin rằng, nữ thần tượng chuyển hướng vì có lý do khi ngành công nghiệp giải trí của Nhật Bản ngày càng khắc nghiệt và ít cơ hội cho nữ nghệ sĩ. Theo nhận định của tờ South China Morning Post, ngành công nghiệp giải trí Nhật Bản vẫn bị trói buộc trong những phép tắc cổ hủ.

Đặc biệt, nghệ sĩ nữ được đánh giá gặp nhiều áp lực hơn trước những giới hạn về định kiến giới và sức khỏe lao động. Nhiều nghệ sĩ không có thu nhập vì Nhật Bản trả lương theo công sức làm việc. "Điều này trở nên nặng nề hơn với các nghệ sĩ nữ vì họ có tuổi thọ trung bình và tuổi lao động ngắn hơn nam giới", một chuyên gia truyền thông Nhật Bản chia sẻ.

Ngoài ra, các nữ diễn viên tại Nhật Bản thường khó được trao vai diễn khi bước sang tuổi 30. Điều này tạo nên những áp lực cho nữ nghệ sĩ khi hoạt động trong lĩnh vực giải trí, nhiều hơn so với đồng nghiệp nam.

Hai năm vừa qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh, ngành công nghiệp giải trí Nhật Bản cũng rơi vào trì trệ, ít việc làm. Điều này tạo nên sự chán nản cho nghệ sĩ. Nhiều người rơi vào cảnh thất nghiệp, trầm cảm và nghĩ quẩn tự vẫn.

Tháng 4 vừa rồi, nhiều diễn viên nữ của Nhật Bản đã liên tiếng tố cáo về mặt xấu, luật ngầm trong giới giải trí Nhật. Theo Yahoo, đầu tháng 4, Sion Sono, đạo diễn kiêm nhà thơ 61 tuổi của Nhật, đối mặt các cáo buộc tấn công tình dục phụ nữ. Trên trang Prime, hai diễn viên giấu tên cho biết Sion Sono lợi dụng quyền lực và địa vị trong ngành phim, lạm dụng nhiều cô gái.

Một nạn nhân cho biết, Sion Sono từng yêu cầu cô quan hệ với ông để được đóng phim. Một nạn nhân khác tiết lộ, Sion Sono vòi tiền của các diễn viên tới thử vai. Không ít người chấp nhận trao đổi với đạo diễn để có cơ hội diễn xuất, hoạt động trong giới.

Sion Sono đã phải đăng tâm thư, thừa nhận "thiếu sót, không để ý đến cảm giác của người khác", gửi lời xin lỗi những người bị ảnh hưởng xấu vì ông. Sion Sono là đạo diễn nổi tiếng, từng chỉ đạo Love Exposure, Shinjuku Swan... Ông kết hôn với nữ diễn viên Megumi Kagurazaka. Cô hiện quản lý công việc cho chồng.

Trước đó, đạo diễn Hideo Sakaki cũng bị bốn diễn viên nữ tố cáo sàm sỡ, cưỡng ép quan hệ tình dục. Một người cho biết mỗi lần nhìn thấy tên Hideo Sakaki, cô khủng hoảng, đau khổ. Những người khác tiết lộ Hideo Sakaki thường xuyên gửi ảnh nhạy cảm quấy rối họ. Trước các cáo buộc, Hideo Sakaki thừa nhận có quan hệ với các đồng nghiệp nhưng khẳng định, cái mối quan hệ này là tự nguyện.

Trong tâm thư của mình gửi người hâm mộ, nữ thần tượng Inoue Rikako giải thích, cô chuyển hướng vì tin rằng, ngành công nghiệp phim người lớn có nhiều cơ hội việc làm và sự công bằng hơn.