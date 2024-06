Cách làm thịt ba chỉ một nắng thơm ngon, dễ ăn cho những ngày oi nóng của mẹ đảm Đà Nẵng

Nắng nóng khiến ai cũng cảm thấy oi bức, khó chịu, chỉ muốn trốn trong phòng điều hòa cho mát. Tuy nhiên thời tiết này lại là thời điểm thích hợp cho chị em nội trợ làm các món một nắng như ba chỉ một nắng...

Cách đây khoảng 5 năm, ba chỉ một nắng là món ăn cực hot được nhiều người yêu thích. Từ đó đến nay, cứ mỗi khi đến hè, những ngày nền nhiệt lên cao, nắng gắt là ba chỉ một nắng lại được đem ra thực hiện cho đỡ phí... thời tiết.

Món ba chỉ một nắng thường được tẩm ướp gia vị trước khi cho phơi nắng. Nói chung, tùy theo khẩu vị mỗi người, mỗi vùng là cách ướp cũng khác nhau.

Dưới đây là cách làm ba chỉ một nắng của chị Huỳnh Nghĩa (Đà Nẵng), các bạn hãy cùng tham khảo nhé:

Chị Huỳnh Nghĩa.

Nguyên liệu làm thịt ba chỉ một nắng

- Thịt ba chỉ: 1kg

- Dầu hào: 4 muỗng canh

- Hạt nêm: 1 muỗng canh.

- Đường: 3 muỗng canh.

- Dầu ăn: 3 muỗng canh.

- Sả, ớt, hành xay nhuyễn.

Cách làm thịt ba chỉ một nắng:

Bước 1: Sơ chế thịt

Thịt ba chỉ rửa sạch, dùng khăn giấy thấm khô. Sau đó xẻ thịt ba chỉ thành các dải dài và rộng.

Bước 2: Ướp thịt

Cho thịt ba chỉ vào âu to. Trộn tất cả các gia vị phía trên vào thịt, đeo găng tay nhào bóp cho ngấm gia vị.

Nếu không có thời gian, bạn có thể ướp thịt trong 1 tiếng rồi mang phơi. Nếu có thời gian, ướp thịt qua đêm (khoảng 8 tiếng) rồi mang phơi sẽ ngon hơn.

Bước 3: Phơi thịt

Móc miếng thịt vào dây thép hoặc xuyên lạt qua, sau đó treo miếng thịt ở nơi có nắng to.

Với nắng nóng to thì có thể phơi 1 ngày là thịt đạt. Nếu chẳng may trời ít nắng có thể đem phơi 2 nắng. Thịt sau khi héo có màu sậm, se và thơm là được rồi. Còn nếu chẳng may ít nắng, hôm sau lại mưa, bạn có thể cho vào lò nướng, nồi chiên không dầu sấy cho đến khi thịt se lại, đạt là được.

Sau khi thịt ba chỉ một nắng đạt, có thể nướng lên rồi ăn cùng kim chi và muối chấm hoặc cấp đông ăn dần.

Chúc các bạn thành công khi làm thịt ba chỉ một nắng theo cách này!