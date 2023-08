Trồng cây ăn quả chất lượng cao, nông dân Sơn La thêm khá giả nhờ dòng vốn này

Tổng nguồn Quỹ HTND toàn tỉnh Sơn La đạt trên 72 tỷ đồng

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Sơn La cho biết, 6 tháng đầu năm 2023, hệ thống tổ chức, bộ máy quản lý, điều hành Quỹ HTND ở các cấp Hội trên địa bàn tỉnh Sơn La hoạt động hiệu quả, đảm bảo đúng nguyên tắc, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ HTND. Công tác quản lý, kiểm tra, giám sát vốn vay được các cấp Hội thực hiện nghiêm túc.

Vốn vay Quỹ HTND được hội viên nông dân sử dụng đúng mục đích, phát triển sản xuất có hiệu quả, bảo toàn được vốn không bị thất thoát, chiếm dụng. Quy mô đầu tư vốn cho một dự án được nâng cao, nhiều mô hình đã khẳng định được hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

Mô hình trồng cây ăn quả nông dân huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La được đầu tư vốn Quỹ HTND. Ảnh: Nguyễn Vinh

Đến nay toàn tỉnh Sơn La có 12/12 huyện, thành phố xây dựng được Quỹ HTND đạt mức 1 tỷ đồng trở lên. Hiện, tổng nguồn Quỹ HTND toàn tỉnh Sơn La đạt trên 72,2 tỷ đồng. Hội ND các cấp Sơn La đã đầu tư Quỹ HTND cho vay 244 dự án với 1.953 hộ vay.

Đầu tư hệ thống tưới tự động trồng cây ăn quả

Từ nguồn vốn Quỹ HTND đã giúp nhiều hội viên nông dân tỉnh Sơn La phát triển các mô hình trồng cây ăn quả chất lượng cao. Điển hình như Anh Mè Văn Anh (bản Thàn, xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu) được vay vốn từ Quỹ HTND huyện cùng nguồn vốn của gia đình đã đầu tư trồng 3ha cam, xoài. Từ năm 2020 đến nay, diện tích cây ăn quả đã cho sản lượng hơn 10 tấn xoài, trên 1 tấn cam, mang lại thu nhập 150 triệu đồng/năm. Nhờ số tiền thu được anh đầu tư vào hệ thống tưới nhỏ giọt, mua bò giống về nuôi sinh sản. Qua đó, giúp anh giảm được công chăm sóc, chi phí phân bón, nâng cao năng suất, chất lượng.

Nguồn vốn Quỹ HTND tỉnh Sơn La cũng đã giải ngân cho 10 thành viên của HTX Trường Tiến, xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn vay 1 tỷ đồng để mở rộng quy mô trồng cây ăn quả. Anh Hoàng Văn Hoàn, thành viên HTX cho biết: Từ nguồn vốn vay, các thành viên HTX đã mua giống, phân bón, áp dụng kỹ thuật vào chăm sóc vườn cam. Gia đình anh đã đầu tư hệ thống tưới tự động cho hơn 1ha cam và tích cực học tập kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh. Vườn cam nhà anh Hoàn vụ này sai quả, hứa hẹn mang lại cho gia đình khoản thu nhập khá.

Để phát huy hiệu quả nguồn vốn Quỹ HTND, Hội ND tỉnh Sơn La thường xuyên tổ chức khảo sát, đánh giá nhu cầu vay vốn của hội viên và chỉ đạo Hội ND các địa phương cắt giảm thủ tục rườm rà để đồng vốn nhanh chóng đến với hội viên; ưu tiên gia đình hội viên nghèo cần vốn phát triển sản xuất. Hội ND tỉnh đôn đốc các cấp hội kiểm tra, giám sát để vốn vay được sử dụng đúng mục đích, đạt hiệu quả.

Cùng với hoạt động hỗ trợ vốn, các cấp Hội đã chủ động phối hợp với các ngành, cơ quan chuyên môn thực hiện các hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, dạy nghề cho nông dân. Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội đã tổ chức 62 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 3.156 lượt người tham dự nhằm giúp hội viên, nông dân biết cách sử dụng các loại phân bón, thuốc trừ sâu sinh học, kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt... để nâng cao năng suất, chất lượng và mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn trong sử dụng vốn vay Quỹ HTND.