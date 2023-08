Clip: Mô hình trồng cây ăn quả VietGAP như trồng bưởi, ổi, hồng giòn, mận, đào...của HTX du lịch Pha Đin, xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La-do anh Bùi Ngọc Thắng làm Giám đốc.



Nông dân thu nhập cao từ làm du lịch nông nghiệp

Đến với bản Kiến Xương bản, xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, ấn tượng với chúng tôi về vùng đất này, khi những sườn đồi, thung lũng được bao phủ bởi những vườn cây ăn quả như bưởi, hồng giòn, đào, mận,…

Bản Kiến Xương hôm nay được phủ xanh là nhờ sự cần cù, chịu khó trong lao động sản xuất của những hội viên nông dân trong bản, trong đó, có anh nông dân Bùi Ngọc Thắng, Giám đốc HTX du lịch Pha Đin.

Chia sẻ với chúng tôi về những thành quả trong phát triển kinh tế, anh Bùi Ngọc Thắng, Giám đốc HTX du lịch Pha Đin, xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu kể: Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình đều là những người nông dân chân lấm tay bùn. Từ lúc còn nhỏ tôi đã cùng bố mẹ lên nương, trồng ngô, trồng sắn, dần dần chuyển sang trồng cây ăn quả.

Tuy nhiên, việc canh tác nông nghiệp theo tính thời vụ, nhỏ lẻ, không có tính liên kết thu lời không được bao nhiêu. Không khuất phục trước những khó khăn, anh quyết định tìm cho gia đình một hướng đi mới để nâng cao thu nhập hơn.

Anh Bùi Ngọc Thắng, Giám đốc HTX du lịch Pha Đin bao trái bưởi của gia đình để phòng trừ sâu bệnh hại. Ảnh: Văn Ngọc

Sau khi lập gia đình, anh Thắng được bố mẹ giao cho quản lý vườn cây ăn quả của gia đình. Nhận thấy điều kiện nơi mình ở có khí hậu mát mẻ, nằm ngay dưới chân đèo Pha Đin lịch sử, hàng năm thu hút hàng nghìn lượt khách ghé thăm.

Với những điều kiện thuận lợi như vậy, anh Thắng cùng một số hộ gia đình trồng cây ăn quả trong vùng thành lập HTX du lịch Pha Đin. HTX thành lập không chỉ giúp các thành viên phát triển cây ăn quả sạch, an toàn liên kết trong tiêu thụ nông sản mà còn là nơi thu hút khách du lịch đến tham quan trải nghiệm.

"Xã hội ngày càng phát triển, làm nông nghiệp cũng như vậy, nếu chỉ làm nhỏ lẻ, không chịu thay đổi thì thu nhập không được bao nhiêu.

Từ những suy nghĩ đó chúng tôi đã thay đổi cách nghĩ, cách làm, phải liên kết với nhau trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Cùng với đó, chúng tôi làm nông nghiệp kết hợp với du lịch, cô như vậy mới bền và nâng cao thu nhập được". anh Thắng nói.

Hiện nay HTX Du lịch Pha Đin có hơn 25 ha cây ăn quả các loạt, (trong đó có cây hồng giòn) kết hợp sản xuất nông nghiệp sạch với du lịch trải nghiệm. Ảnh: Văn Ngọc

HTX Du lịch Pha Đin hiện có 7 thành viên, với 25 ha cây ăn quả, gồm đủ loại hồng, bưởi, mận, đào, ổi... Để sản xuất gắn với an toàn thực phẩm, HTX đã sử dụng các nguyên liệu như cá, đậu tương, bột vi sinh để sản xuất phân bón hữu cơ bón cho cây.

Việc sử dụng phân bón hữu cơ sinh học đã giảm lượng phân bón hóa học, tăng khả năng chống chịu được sâu bệnh, giúp cây trồng ra hoa, đậu trái nhiều và nâng cao chất lượng nông sản. Nhờ sản xuất theo hướng an toàn, đến nay sản phẩm của HTX được xuất bán đến các siêu thị, các cửa hàng nông sản sạch trên khắp cả nước. Trừ tất cả chi phí, mỗi năm các thành viên HTX thu lời từ 150 -200 triệu động/năm.

Ông Bùi Xuân Xã, thành viên HTX Du lịch Pha Đin chia sẻ: Sau khi tham gia làm thành viên HTX, ông đã được các thành viên, Ban quản trị HTX, cán bộ khuyến nông trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật theo hình thức cầm tay chỉ tiệc, đến nay ông Xuân có thể tự tin trong việc phát triển cây ăn quả theo hướng sạch, an toàn. Nhờ vậy đến nay, điều kiện kinh tế gia đình ông cũng khá giả hơn hẳn từ khi tham gia hợp tác xã.

Từ khi vào làm thành viên HTX tôi thấy kinh tế gia đình hơn hẳn so với trước kia. vào HTX biết được cách trồng, chăm sóc cây ăn quả theo hướng an toàn. Toàn bộ sản phẩm nông nghiệp mình làm ra đều được HTX hỗ trợ bao tiêu. Cùng với đó khi vườn cây ăn quả của mình lên sạch, an toàn cũng thu hút một lượng khách đến thăm vườn, trải nghiệm và mua nông sản từ đó nâng cao thu nhập.

Anh Bùi Ngọc Thắng, giám đốc HTX Du lịch Pha Đin (bên trái) hướng dẫn thành viên HTX chăm sóc vườn cây ăn quả. Ảnh: Văn Ngọc

Nông dân tiên phong làm du lịch trên đèo Pha Đin

Không chỉ có thu nhập cao từ cây ăn quả, anh Thắng còn được biết đến là người tiên phong, mở ra hướng phát triển du lịch trên đèo Pha Đin. Đưa chúng tôi đi tham quan Khu du lịch "Pha Đin top", anh Thắng say sưa giới thiệu: Đèo Pha Đin có độ cao hơn 1.000 mét so với mực nước biển, được mệnh danh là một trong "tứ đại đỉnh đèo" vùng Tây Bắc với vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng, nhiều ngọn núi cao hòa quyện với mây trời.

Nhận thấy tiềm năng và lợi thế phát triển du lịch, HTX Du lịch Pha Đin đã xây dựng Khu du lịch "Pha Đin top" trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong những năm gần đây.

Theo anh Thắng quy mô khu du lịch rộng hơn 30 ha, gồm rừng sinh thái, vườn hoa, khu tâm linh... mỗi khu lại được đầu tư xây dựng theo cách riêng để đáp ứng nhu cầu của du khách.

Ở khu rừng sinh thái, HTX trồng các loại đào, mận, sơn tra… để du khách vừa tham quan, nghỉ dưỡng, vừa trải nghiệm các hoạt động chăm sóc, thu hái quả và thưởng thức ngay tại vườn.

Đối với khu vườn hoa, tùy từng thời điểm mà trồng các loại hoa khác nhau, thành từng khu riêng biệt với tạo hình độc đáo để du khách, nhất là các bạn trẻ thỏa thích lưu giữ hình ảnh, những khoảnh khắc đẹp khi đến với "Pha Đin top".

Phát triển sản xuất nông nghiệp kết hợp làm du lịch mang lại doanh thu tiền tỷ mỗi năm cho HTX Du lịch Pha Đin. Ảnh: Văn Ngọc

Chính thức đi vào hoạt động từ tháng 8/2018, đến nay "Pha Đin top" trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách, tập trung chủ yếu vào các ngày cuối tuần, đặc biệt là các ngày lễ lớn. Ngay dịp Quốc khánh 2/9, HTX đón trên 10.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm.

"HTX Du lịch Pha Đin có diện tích cây ăn quả lớn, cánh tác theo hướng an toàn..., là tiền đề quan trọng để HTX phát triển du lịch gắn với nông nghiệp, thu hút du khách đến tham quan và trải nghiệm các hoạt động liên quan đến nông nghiệp, công việc nhà nông, giúp du khách giải trí, rèn luyện thể lực, gần gũi với thiên nhiên. Không chỉ thế, nông dân ở đây còn tăng thêm thu nhập thông qua giới thiệu, bán các sản phẩm nông sản ngay tại vườn cho du khách" anh Thắng nói.

Khu du lịch "Pha Đin top" thu hút hàng nghìn lượt khách đến tham quan, trải nghiệm. Ảnh: Văn Ngọc

Bà Nguyễn Thúy Ngọc, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La cho biết: Hội viên nông dân Bùi Ngọc Thắng là hội viên trẻ, có sự năng nổ tích cực, dám nghĩ, dám làm, có kinh nghiêm phát triển cây ăn quả. Đặc biệt là hiện nay anh là người có những đóng góp trong phát triển du lịch của huyện Thuận Châu. Cũng là người có những đóng góp chung về sự phát triển kinh tế xã hội của huyện là tấm gương cho hội viên nông dân khác noi theo.

Với những thành tích đó đóng góp của minh, anh Bùi Ngọc Thắng nhiều lần được các cấp chính quyền khen thưởng. Đặc biệt, Nông dân Bùi Ngọc Thắng vinh dự là 1 trong 100 gương mặt nông dân tiêu biểu của cả nước được Hội đồng Bình chọn chung khảo Trung ương bình chọn là "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2023".