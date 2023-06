Trồng măng cụt, dù bán trái xanh hay trái chín đều hot, giá cao, ở Bình Dương, nhà nào hái đều trúng Đây là thứ cây, dù trái xanh hay trái chín đều hot mạng xã hội, ở Bình Dương, nhà nào hái bán đều trúng

Theo các nhà vườn ở thành phố Thuận An, (tỉnh Bình Dương) sản lượng trái măng cụt năm nay tăng 30 - 40% so với vụ mùa năm trước. Tại các phường An Thạnh, Hưng Định, Bình Nhâm và xã An Sơn, giá trái măng cụt đặc sản này khi chín giá cao nhất lúc đầu vụ là 120.000 đồng/kg, thấp nhất lúc giữa vụ là 70.000 đồng/kg...