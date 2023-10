Trồng thành công nấm đông trùng hạ thảo bằng công nghệ cao ở Đắk Nông

Đông trùng hạ thảo quý thế nào?

Nấm đông trùng hạ thảo là tên gọi của một loài nấm sinh sôi, phát triển trên một loài sâu non. Quá trình hình thành nên vị thuốc này vô cùng đặc biệt, đó là vào mùa đông loài nấm Cordyceps sinensis sẽ ký sinh trên cơ thể của loài sâu non thuộc chi Hepialus. Để sinh tồn, loại nấm này sẽ hút hết chất dinh dưỡng từ ấu trùng. Đến mùa hè, lúc này chúng đã phát triển thành nấm dạng sợi và thoát ra khỏi xác của ấu trùng rồi mọc vươn lên mặt đất, trở thành cây nấm trưởng thành. Vì mùa đông nó là sâu, mùa hè hóa thành nấm nên được gọi là nấm đông trùng hạ thảo.

Cận cảnh đông trùng hạ thảo được nuôi cấy tại Đắk Nông

Nấm đông trùng hạ thảo được biết đến là một loại thảo dược có rất nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe, có giá trị cao. Trong thành phần của nấm đông trùng hạ thảo có chứa 17 loại acid amin khác nhau có tác dụng giúp chuyển hóa và tổng hợp các protein trong cơ thể và nhiều dưỡng chất khác tốt cho sức khỏe con người, giúp nâng cao sức khỏe, thể chất, giảm các triệu chứng mệt mỏi, chống lão hóa, cải thiện chứng mất ngủ, giúp chống lại các yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư…

Các sản phẩm đông trùng hạ thảo ở Đắk Nông rất đa dạng, có nhiều sự lựa chọn cho người tiêu dùng

Do nhu cầu sử dụng nhiều, lợi nhuận kinh doanh cao nên nấm đông trùng hạ thảo được giới thiệu bán tràn lan trên thị trường, nhiều loại không rõ nguồn gốc, xuất xứ với giá bán chênh lệch mà người mua cũng khó đánh giá đúng. Do đó, việc nuôi trồng được đông trùng hạ thảo sẽ có giá thành thấp hơn rất nhiều so với Đông trùng hạ thảo tự nhiên mà vẫn giữ được các đặc tính quý của nấm.

Những địa chỉ tin cậy ở Đắk Nông

Tại tỉnh Đắk Nông cũng đã sớm phát triển những mô hình trồng nấm đông trùng hạ thảo, điển hình như Công ty TNHH MTV Phát triển NN CNC Nấm vàng và Hoa, Công ty TNHH TMSX Đông Trùng Thảo Nguyên JG, Hộ kinh doanh Trần Văn Hồi hay Hợp tác xã Đông trùng Hạ thảo Rồng Vàng... Và hiện nay toàn tỉnh có 5 sản phẩm OCOP từ nấm đông trùng hạ thảo.

Đông trùng hạ thảo được các doanh nghiệp, cơ sở ở Đắk Nông sản xuất theo một quy trình nghiêm ngặt

Ông Nguyễn Xuân Nhu - Công ty TNHH MTV Phát triển NN CNC Nấm vàng và Hoa (có địa chỉ tại số 88, đường Trương Định, phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông) sớm có đam mê với loại nấm đông trùng hạ thảo. Sau thời gian tìm tòi, học hỏi về quy trình sản xuất, ông cùng gia đình lập công ty, đầu tư nhà xưởng hơn 110m2 và nhiều máy móc, trang thiết bị công nghệ cao phục vụ sơ chế, chế biến nấm. Hầu hết máy móc, công nghệ nuôi cấy nấm của Công ty ông đều được điều khiển tự động, góp phần tăng năng suất, chất lượng sản phẩm và giảm công lao động. Ông Nhu còn thiết kế hệ thống ánh sáng, nước tự động và có đồng hồ hẹn giờ. Khi đủ độ ẩm máy tưới sẽ tự động tắt và khi chưa đủ độ ẩm sẽ tự bật lên. Thời gian từ bắt đầu cấy mô đến khi thu hoạch khoảng 3 tháng, trong suốt thời gian này luôn cần giám sát chặt chẽ.

Các đại biểu dự một hội nghị đã thưởng thức và đánh giá cao các sản phẩm đông trùng hạ thảo của Đắk Nông

Ông Nhu cho biết nấm đông trùng hạ thảo tươi sau khi thu hoạch sẽ sấy thăng hoa ở nhiệt độ âm 450C, xong hút chân không nên giữ được khoáng chất và màu sắc đạt tới 99%... Ngoài nấm tươi, công ty còn có 3 sản phẩm khác là nấm đông trùng hạ thảo sấy khô, nấm đông trùng hạ thảo ngâm mật ong và rượu đông trùng hạ thảo, trong đó có 2 sản phẩm là nấm đông trùng hạ thảo khô và rượu đông trùng hạ thảo của ông được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao của tỉnh năm 2021. Hiện nay, mỗi đợt ông nuôi cấy khoảng 7.000 bình nấm, trung bình mỗi năm thu khoảng 3 đợt nấm, đem lại doanh thu hơn 1 tỷ đồng.

Sản phẩm rượu đông trùng hạ thảo của Công ty TNHH MTV Phát triển NN CNC Nấm vàng và Hoa

Tương tự, hộ kinh doanh Trần Văn Hồi (xã Thuận Hà, huyện Đắk Song) có sản phẩm nấm đông trùng hạ thảo An Tây Nguyên đã được UBND tỉnh Đắk Nông công nhận OCOP 3 sao năm 2020. Cơ sở của anh Hồi có quy mô xưởng sản xuất 250m2, ngoài sản xuất sản phẩm nấm đông trùng hạ thảo tươi, khô và rượu đông trùng hạ thảo, cơ sở anh Hồi còn cung cấp thêm phôi giống ra thị trường. Tuy nhiên, theo anh Hồi chia sẻ, nấm đông trùng hạ thảo khá khó tính, quy trình sản xuất cần tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn về nhiệt độ trong phòng nuôi, ánh sáng, độ ẩm, cách cấy giống cũng phải bảo đảm đúng kỹ thuật, cần tuân thủ điều kiện vô trùng... và cần phải giám sát theo dõi, chặt chẽ.

Nhiều sự lựa chọn cho người tiêu dùng

Nấm đông trùng hạ thảo của các cơ sở tại tỉnh Đắk Nông chủ yếu có 4 loại là: Nấm tươi, nấm sấy khô, nấm ngâm mật ong, nấm ngâm rượu với nhiều quy cách đóng gói tương ứng với giá bán đa dạng như đế nấm tươi có giá dao động từ 130.000- 150.000 đồng/đế, nấm ngâm rượu, mật ong từ 500.000 - 1.000.000 đồng/hũ, nấm khô từ 3.000.000-5.000.000 đồng/gram... tạo nhiều lựa chọn cho khách hàng.

Thị trường tiêu thụ chính của nấm hiện nay là các đại lý, cửa hàng trong và ngoài tỉnh. Một số đơn vị như Công ty TNHH MTV Phát triển NN CNC Nấm vàng và Hoa hiện đã mở 4 đại lý bán sản phẩm tại Đắk Nông và thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ. Thời gian qua, các đơn vị cũng rất tích cực tham gia các hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh, tham gia các kênh bán hàng trên các sàn thương mại điện tử để tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Sản phẩm đông trùng hạ thảo của Đắk Nông được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng

Chị Nguyễn Thị Hằng (tổ dân phố 3, phường Nghĩa Trung, TP Gia Nghĩa) cho biết, chị thường sử dụng nấm ngâm mật ong của Công ty TNHH MTV Phát triển NN CNC Nấm vàng và Hoa. Sản phẩm ngâm rất tiện sử dụng, chị dùng cho cả gia đình để chăm sóc sức khỏe, ngoài ra mẫu mã của sản phẩm rất đẹp mắt, chị mua để làm quà biếu cho cha mẹ, người thân...

Sau khi tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP, hầu hết các sản phẩm đều có cải tiến về chất lượng, mẫu mã bao bì sản phẩm đẹp mắt, được người tiêu dùng đánh giá cao. Đồng thời, sản phẩm được nuôi cấy từ nguồn giống chất lượng, dùng nguyên liệu chất lượng cao làm giá thể, sử dụng công nghệ sấy thăng hoa giữ nguyên hàm lượng dinh dưỡng, đồng thời sản phẩm sau khi sản xuất đã được đăng ký nhãn hiệu, test mẫu chất lượng đầy đủ… Nhờ đó đã tạo nên thương hiệu nấm đông trùng hạ thảo của tỉnh Đắk Nông trên thị trường.