Trồng tiêu ở Gia Lai, năm ngoái hái còn đậm tay, năm nay hái một trụ chỉ 1kg, nông dân nói thế này

Những ngày này, gia đình bà Đào Phương Nữ Cẩm Linh (trú tại làng Gran, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đang thuê nhân công để thu hoạch khoảng 2.000 trụ tiêu.



Bà Linh chia sẻ, thời tiết năm nay không được thuận lợi và xuất hiện nhiều cơn mưa trái vụ nên năng suất thu hoạch thấp. Dù gia đình đã chăm sóc cây tiêu theo hướng hữu cơ nhưng năng suất chỉ đạt bằng 50% năm ngoái. Nếu như năm ngoái mỗi trụ tiêu cho thu hoạch 2-3 kg thì năm nay chỉ còn 1 kg.

Nông dân huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang thu hoạch hồ tiêu trong bối cảnh giá tiêu thấp, năng suất hồ tiêu giảm.

"Năng suất tiêu vụ năm nay giảm, giá cả đầu vụ cũng không mấy khả quan. Người trồng tiêu năm nay xem như lỗ", bà Linh nói.

Trong khi đó, gia đình ông Nguyễn Tấn Lục (trú tại thôn 4, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê) năm nay có 600 trụ tiêu đang cho thu hoạch. Theo ông Lục, vào trước Tết cây tiêu ra hoa nhưng xuất hiện nhiều cơn mưa bất thường kèm theo sương muối nên tỷ lệ đậu trái không cao.

Năm nay thời tiết thất thường khiến năng suất tiêu giảm kéo theo giá tiêu cũng đi xuống

"Năm trước, giá tiêu bán ra tại vườn hơn 80 ngàn đồng/kg, nông dân trồng tiêu may ra còn thu lợi nhuận. Nhưng năm nay, giá tiêu từ đầu vụ 58 ngàn đồng và đến hiện là 65 ngàn đồng/kg trong khi chi phí phân bón, công lao động đều tăng cao nên thu không đủ bù chi, nông dân trồng tiêu lại đối mặt với vụ thu hoạch thua lỗ", ông Lục bộc bạch.

Tương tự, tại huyện Chư Pưh, theo thống kê của ngành nông nghiệp toàn huyện, có 1.500 ha cây hồ tiêu. Tuy nhiên, năm nay năng suất hồ tiêu cũng giảm đáng kể từ 30% so với năm trước.

Ông Nguyễn Long Khánh, Trưởng phòng NNPTNT huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) cho biết, hầu hết diện tích trồng hồ tiêu trên địa bàn huyện năm nay đều mất mùa.

Nguyên nhân là do giá hồ tiêu xuống thấp, cộng với thời tiết thất thường khiến tiêu bị giảm năng suất. Hiện giá tiêu khoảng trên 60 ngàn đồng/kg thì người dân không có lãi vì công hái hiện nay tăng cao, sản lượng lại đạt thấp.

Người nông dân đối mặt nguy cơ thua lỗ trong vụ thu hoạch tiêu năm nay

Theo ông Hoàng Phước Bính, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Hồ tiêu Chư Sê, đầu mùa vụ giá hồ tiêu khá trầm lắng, giảm 1/3 so với cùng kỳ năm ngoái. Giá hồ tiêu hiện đang trên 60 ngàn đồng/kg, trong khi vào thời điểm này của năm 2022, giá tiêu ở mức trên 90 ngàn đồng/kg.

"Thị trường hồ tiêu Việt Nam bị ảnh hưởng rất lớn từ thị trường tiêu thụ của các nước châu Âu, Mỹ, Trung Quốc...Ngoài ra, do tác động của dịch Covid-19, việc ngân hàng siết chặt tín dụng, tăng lãi suất khiến các doanh nghiệp khó tiếp cận nguồn vốn. Thị trường hồ tiêu sẽ có tín hiệu tốt do sản lượng năm nay dự báo giảm hơn năm ngoái vì nhiều địa phương mất mùa, diện tích “vàng đen” cũng bị thu hẹp rất nhiều so với trước đây", ông Bính chia sẻ.

Tỉnh Gia Lai hiện có trên 13.500 ha hồ tiêu. Năm nay hồ tiêu mất mùa, mất giá đang làm cho người nông dân gặp nhiều khó khăn.