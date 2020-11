Trùm "xã hội đen" Thái Lâm ở Thái Bình vừa bị bắt có bị phạt tù?

Như Dân Việt đưa tin, chiều 4/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án cưỡng đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Đồng thời, tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Văn Thái (thường gọi đại ca "xã hội đen" Thái Lâm 43 tuổi, ngụ xã An Ninh, H.Tiền Hải), Trần Văn Quân (30 tuổi, ngụ xã Đông Phong, H.Tiền Hải), Lại Xuân Hoàn (32 tuổi, ngụ xã Đông Phong, H.Tiền Hải) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội cưỡng đoạt tài sản.



Được biết, ổ nhóm tội phạm do "ông trùm" Thái Lâm cầm đầu hoạt động theo kiểu "xã hội đen" trên địa bàn huyện Tiền Hải từ lâu, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Bản thân "ông trùm" Thái Lâm cũng đã từng vào tù vì vi phạm pháp luật.

Đại ca "xã hội đen" Thái Lâm ở Thái Bình vừa bị bắt giữ. Ảnh: N.H

Luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật (Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh) cho hay, thông qua báo chí được biết, các hoạt động bảo kê, thu "phế" của các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp đều bị nghiêm cấm và pháp luật sẽ trừng trị nghiêm khắc.



Ngoài ra, pháp luật bảo vệ quyền được tự do kinh doanh, quyền được bảo vệ tài sản, không ai được chiếm hữu tài sản người khác một cách trái pháp luật.

Trong vụ việc nêu trên, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án "cưỡng đoạt tài sản" xảy ra trên địa bàn huyện Vũ Thư.

Tội "Cưỡng đoạt tài sản" được quy định tại Điều 170 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Theo đó, người nào đe doạ, dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản thì bị phạt tù từ 1 đến 5 năm. Mức hình phạt cao nhất đối với tội danh này là 12 năm đến 20 năm.

Do vậy, trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra sẽ xác định hậu quả và các tình tiết khác của vụ án để đề nghị truy tố khung hình phạt tù tương ứng.

Năm 2016, Vũ Văn Thái cùng đồng bọn bị Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đưa ra xét xử về tội "cưỡng đoạt tài sản" và "tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Các bị cáo sau đó bị tuyên phạt các mức án từ 15 tháng đến 7 năm 6 tháng tù. Riêng Vũ Văn Thái bị tuyên phạt 5 năm tù về tội "cưỡng đoạt tài sản".

Luật sư Bình cho hay, theo quy định tại Điều 70, điều 71 và Điều 72 của Bộ luật hình sự năm 2015, 3 trường hợp được xóa án tích đó là đương nhiên được xóa án tích, xóa án tích theo quyết định của Tòa án và xóa án tích trong trường hợp đặc biệt.

Đối với trường hợp của Thái Lâm, nếu từ khi chấp hành xong hình phạt chính và không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn 2 năm, đương nhiên được xoá án tích.

Tội "Cưỡng đoạt tài sản" được quy định tại Điều 170 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 như sau:

1. Người nào đe doạ sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm: a) Có tổ chức; b) Có tính chất chuyên nghiệp; c) Phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu hoặc người không có khả năng tự vệ; d) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng; đ) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; e) Tái phạm nguy hiểm. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; b) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh. 4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm: a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên; b) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp. 5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.